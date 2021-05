Znalec: Je nepravděpodobné, že dívku v Jenštejně kousl had. Případ byl odložen

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Policie odložila lednový případ údajného kousnutí hadem v Jenštejně u Prahy. Podle znalce je nepravděpodobné, že nezletilou dívku kousl had, uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Za jakých okolností se děvče poranilo, policisté nezjistili. Podle některých médií se mohlo například zranit o drát nebo jiný předmět, který způsobil rány podobné kousnutí.

Případem se zabývali odborníci z odboru kriminalistiky a odvětví mechanoskopie a biologie. "Na základě výsledků všech těchto zkoumání nebyly prokázány stopy biologického materiálu na botě, stejně tak se neprokázalo mechanické poškození boty po hadím kousnutí," popsala mluvčí s tím, že s ohledem na všechny zjištěné skutečnosti a okolnosti případu rozhodli policisté o jeho odložení.

Malou školačku měl podle oznámení had kousnout 1. ledna do nohy na zahradě. Následovalo rozsáhlé pátrání po plazovi a jeho majiteli, někteří odborníci tehdy uvedli, že by mohlo jít o chřestýše.

