Zoo Brno končí s virtuální expedicí v centru, tento týden funguje naposledy

Brněnská zoo končí s virtuální expedicí v centru města v Radnické ulici, tento týden bude naposledy. Finančně se nevyplatí, řekl ČTK mluvčí zoo Michal Vaňáč. Zájemci se tam mohou ve virtuální realitě podívat na africké býložravce či na africké šelmy, funguje od zimy 2020.

Návštěvníci si po příchodu do virtuální expedice nasadí speciální brýle a usadí se na otáčivé křeslo. Po spuštění filmu se mohou libovolně otáčet a prohlédnout si divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Loni virtuální expedici navštívilo za rok podle Vaňáče bezmála 7000 lidí, o rok dříve za celý rok asi 3700 lidí, expedice ale byla tehdy asi čtyři měsíce uzavřená kvůli koronavirovým opatřením. Zoo má prostory pronajaté od města Brna. "Za uzavřením jsou čistě finanční důvody, je to ztrátové. Když za rok přijde 7000 lidí a platí se nájem, energie, zaměstnanci, tak se to nevyplatí," řekl Vaňáč.

Prostory zoo vyklidí do konce března, zavřeno bude od 20. března. Zájemci se tak do expedice naposledy dostanou v neděli 19. března. "Je možné, že virtuální realitu budeme dále provozovat někde v areálu zoo, případně bychom s těmi brýlemi pak mohli vyjíždět na nějaké akce, ale to teprve budeme řešit," uvedl Vaňáč.

Virtuální expedici zoo otevřela v lednu 2020, v prostorách několik let před tím provozovala akvaristickou expozici. Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953, letos tak slaví 70 let od založení. Je na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová na 2200 zvířat 400 druhů.

