ZOO Dvůr Králové získala z Rakouska sloní samici

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dorazila slonice slona afrického ze zoo ve vídeňském Schönbrunnu. Dvorská zoo tak bude nově chovat tři samice slona afrického. Dvorská zoo slony africké chová od roku 1969. Specializuje se na africkou faunu. Nyní je safari park kvůli vládním epidemickým nařízením uzavřen.

Šestačtyřicetiletá samice jménem Drumbo se narodila v roce 1974 v Zimbabwe, ve vídeňské zoo žila od roku 1992. Ve Dvoře Králové by měla výrazně obohatit sociální život stávajících samic Saly a Umbu, kterým je 38 a 39 let. Současně by měla ve Dvoře Králové strávit klidné stáří. Seznamování se Saly a Umbu bude postupné. Nová slonice by měla být k vidění ihned, jak se safari park znovu otevře návštěvníkům.

Ve stávajícím pavilonu slonů Africká savana před příchodem nové slonice vznikly oddělitelné boxy, jakési ložnice pro každou ze slonic, a velký společný prostor. V něm zoologové pro slonice připravili velké pískoviště, v němž budou moci odpočívat nebo přijímat krmení. Písek je také důležitý pro správnou péči o citlivé sloní nohy a kůži.

V pavilonu také vznikla kontaktní stěna, u které budou ošetřovatelé slonům dělat pedikúru, ošetřovat praskliny na klech či případně odebírat krev. "Chráněný kontakt umožňuje slonům maximální projevy přirozeného chování a zároveň bezpečnost ošetřovatelů," uvedl zoolog Jiří Hrubý.

Nejvíce slonů, celkem šest, bylo ve Dvoře Králové chováno po transportu z Afriky v roce 1984. Skupina se však postupně zmenšovala a od úhynu samce Kita v roce 2017 zůstaly v safari parku jen samice Saly a Umbu. Sloní mládě se v zoo dosud nenarodilo.

Safari park patří Královéhradeckému kraji a s roční návštěvností přes půl milionu lidí je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Ztráty z nynějšího nuceného uzavření kvůli epidemii covidu-19 jeho představitelé dříve odhadli na miliony korun.

