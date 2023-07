Zoo Hodonín čekají změny za desítky milionů, bude ale dočasně uzavřená

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoo Hodonín čekají v nadcházejících měsících změny za desítky milionů korun, nový bude třeba pavilon akvárií, chystá se i výstavba nového vstupního objektu. Zoo ale kvůli tomu bude dočasně uzavřená. Hodonínská radnice o tom informovala na svém webu

Výstavba nového vstupního objektu by měla začít letos na podzim. V plánu je i úprava zpevněných ploch před vstupem, vybudování přístřešku pro kola a vybavení mobiliářem. Odhadované náklady na výstavbu jsou 23 milionů korun. "V této souvislosti předpokládáme dočasné uzavření zoo, pravděpodobně od října 2023 do jarních měsíců 2024, kdy dojde ke kolaudaci stavby. O přesných termínech budeme návštěvníky informovat,“ řekl ředitel Zoo Hodonín Martin Krug.

V podzimním termínu se počítá i se zahájením výstavby nového psího útulku. Zbytky původních objektů značně poškozených tornádem zoo zbourala, na jejich místě vzniknou dvě jednopodlažní stavby. Nová správní budova bude zahrnovat zázemí pro zaměstnance, ale i část určenou k provozu se zvířaty. Ve druhém objektu bude 26 kotců pro útulek a dva odchytové kotce přístupné zvenku pro městskou policii. Součástí areálu budou i dva venkovní výběhy a nové oplocení včetně protihlukové stěny. Předpokládané náklady činí 25,5 milionu korun.

Začátkem roku 2024 by měl přijít na řadu nový pavilon akvárií. Předpoklad nákladů v tomto případě činí 46 milionů korun, město na akci získalo dotaci 32 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj. Statiku současného objektu poškodilo tornádo, demolice objektu začne v nejbližších dnech. Obyvatelé pavilonu se už na podzim 2021 přestěhovali do jiných zahrad, nový objekt tak bude mít novou osádku. "Bude se jednat především o ryby rodu Cichlidae, česky vrubozobcovití, ale v tuto chvíli ještě nechceme předbíhat a zveřejňovat konkrétní druh ani počet, to si necháme jako překvapení. Můžeme sdělit jenom to, že se bude jednat o největší skupinu takto chovaných ryb v českých zoo," doplnil Krug.

Proměna čeká i starý šelminec v sousedství pavilonu opic, s jehož opravou se počítá ještě letos. Důvodem je především splnění podmínky zákona na ochranu zvířat proti týrání, jelikož kapacita chovného zařízení neodpovídá požadavkům pro chov velkých kočkovitých šelem a primátů.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Chová přes 1000 zvířat asi 280 druhů. Loni ji navštívilo kolem 180.000 lidí, zatím nejvíce jich dorazilo v roce 2019, a to přes 195.000.

reklama