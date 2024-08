Zoo Praha vypustila na pražských Dívčích hradech 30 syslů do voliéry

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marian Polák / Marian Polák / Agentura ochrany přírody a krajiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pracovníci pražské zoologické zahrady tento týden vypustili na pražských Dívčích hradech 30 syslů obecných. Nyní bude 20 samic a deset samců obývat voliéru a v budoucnu by mohli posílit populaci těchto kriticky ohrožených hlodavců ve volné přírodě, uvedli ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a zástupkyně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Lenka Čolobentičová.Pro sysly na Dívčích hradech nad pražským Smíchovem, kde zároveň prostory obývají koně Převalského ze Zoo Praha, pracovníci připravili voliéru o rozměrech deset na 16 metrů. Zoo vybrala 20 samic a deset samců ze zvířat, o která se stará. Převážně to jsou letošní mláďata, ale jsou mezi nimi i dospělí jedinci. Pracovníci je vypouštěli z dřevěných bedýnek, ve výběhu mají přístřešky z dřevěných palet proti sluníčku či špatnému počasí. Ty tam jsou podle kurátora Pavla Brandla pouze dočasně, dokud si syslové nevyhrabou nory. Chovatelé do výběhu také rozmístili ovoce a zeleninu či rozházeli zrní.

"Dnes začal návrat syslů do téhle části Prahy a kolegové vypustili prvních 30 syslů. Sysli byli kdysi běžní a dokonce byli považování za polní škůdce, ale bohužel jejich stavy poklesly téměř k nule, z toho důvodu Zoo Praha začala s jejich reintrodukcí (tedy vysazením zvířat do volné přírody)," řekl Bobek.

Nyní podle Bobka záleží, jak se syslům bude ve voliéře dařit a následně se rozhodne, kdy a kam se dál vypustí, aby posílili populaci ve volné přírodě. Obývat by podle něj mohli i volný výběh právě na Dívčích hradech mezi stádem koní Převalského, jak se s nimi bude nakládat však určuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Část z nich tak bude pravděpodobně i na jiných místech v Česku. "My bychom samozřejmě chtěli, aby byli ve volnosti tady, protože to zase doplní ten návrat přírody na těchto místech, kde jsou koně Převalského," řekl Bobek.

Voliéra má nyní sysly chránit před predátory a zabránit tomu, aby se šířili do okolí předčasně. Pletivo voliéry je zapuštěno metr do země, aby se hlodavci nepodhrabali. Podle Brandla musí zejména úspěšně zvládnout zimní přezimování, což je pro sysly kritické období.

Sysel obecný byl ještě v 50. letech minulého století považován za zemědělského škůdce. Kvůli používání chemikálií na polích, jejich spojování do velkých lánů a rozorávání mezí a pastvin se ale dostal na seznam ohrožených zvířat. Jejich počet mají zvyšovat záchranné projekty.

Populace syslů obecných byla dříve na letišti v Letňanech, ta už však zanikla. Po Česku je aktuálně podle Čolobentičové 40 populací těchto hlodavců a jejich počet se odhaduje na zhruba 6000.

reklama