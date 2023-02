Zoo Praha hledá autory záběrů zahrady z 30. let 20. století

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Zoo Praha chce identifikovat autora a ženu ze záběrů z počátků zoologické zahrady, které získala od Rakouského filmového muzea. Snímky zachycují například zakladatele a prvního ředitele trojské zoo Jiřího Jandu, chovatele, nebo neznámé autory filmů, řekl ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek.

V Rakouském filmovém muzeu bylo v loňském roce nalezeno 13 kotoučů starých filmů z let 1934 až 1937, které zachycují z velké části Zoo Praha a ukazují tak pražskou zoologickou zahradu v prvních letech její existence. Návštěvníkům se trojská zahrada poprvé otevřela v roce 1931.

Autorem filmů byl podplukovník československé armády, který je v nich několikrát zachycen. Na snímcích je také často vidět žena, pravděpodobně partnerka autora, a zoo pátrá po jejich identifikaci. "Pro nás je jednak zajímavé vědět, kdo to byl, z jakých pohnutek to dělal nebo znát vztah těch lidí k profesoru Jandovi," řekl Bobek. "Také ale mohou být někde ještě další filmy, v nějaké pozůstalosti. Může to být stopa k nějakému dalšímu poznání," dodal.

Zachycena je na snímcích i řada zvířat jako slon Baby, který na záběrech tlačí vozík s kamením, když se v zoo stavělo, nebo lachtani Batul a Hýta, které daroval pražské zahradě český divadelní herec a komik Vlasta Burian. Podle Bobka záběry zachycují velice odlišnou manipulaci se zvířaty než tomu tak je dnes.

"Z této doby máme dokumentů strašně málo, a filmové prakticky žádné," řekl Bobek. "Je to tedy poklad, kde můžeme vidět, jak se proměnil areál zoo, ale také je tam profesor Janda, zakladatel a první ředitel Zoo Praha, nebo další pracovníci zoo, dobové celebrity jako Zita Kabátová a hlavně zvířata," dodal.

Bobek řekl, že nalezené filmy by chtěla zoo zpracovat a vytvořit dokument o prvních letech fungování Zoo Praha, pracovnících a jejich fungování a ukázat tehdy chovaná zvířata. Podle něj zoologická zahrada plánuje výstavu v Gočárových domech, která by evokovala dobový biograf a nabídla by fotografie a projekci částí filmů.

