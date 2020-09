Zoo Praha oslavila 89. výročí, otevřela Pavilon hrochů Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Čištění tlamy hrocha z pražské zoo Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Znovuotevřením Pavilonu hrochů oslavila Zoo Praha své 89. výročí. Kvůli epidemii koronaviru se ale výroční slavnosti konaly v omezené podobě, pavilon a hrošího samce Tchéca představila zoo ve vysílání České televize. Lidé mohou pavilon, v němž byla zrekonstruována čistírna bazénových vod, navštěvovat průběžně. Čistička vody byla podle ředitele zoo Miroslava Bobka ještě za předchozího vedení zoo špatně navržena. Voda, v níž hroši plavali, tak byla často zakalená. Během rekonstrukce bylo podle něj nainstalováno asi kilometr nového potrubí a 70 uzavíracích ventilů, filtrací projde asi 360 kubíků vody za hodinu. V minulých letech bylo otevření nových pavilonů v rámci výročních slavností doprovázeno programem pro veřejnost, například přednáškami odborníků či projevy politiků, na slavnostní otevření chodily desítky návštěvníků. Kvůli bezpečnostním opatřením ale zoo program upravila, byla zachována například vernisáž venkovní výstavy Fotím v Zoo Praha od 13:00. Epidemie podle Bobka zásadně ovlivnila letošní návštěvnost zoo, která byla kvůli vládním opatřením uzavřena pro veřejnost od 13. března. Znovu otevřela 27. dubna, kdy lidé mohli do venkovních expozic. Vnitřní expozice a pavilony jsou návštěvníkům přístupné od 25. května. "Návštěvnost se zásadně propadla během jarního uzavření zoo a bezprostředně po něm. Tam skutečně ta ztráta návštěvnosti byla vysoká, znovu ten pokles pozorujeme teď, už od začátku září," řekl Bobek. Zoo podle něj může mít ke konci roku ztrátu na tržbách až 80 milionů korun. "Vyjednáváme se zřizovatelem, aby nám nějakou část té ztráty pomohl sanovat," řekl Bobek. Na druhou stranu podle ředitele byla letošní sezóna úspěšná například z chovatelského hlediska. Za největší úspěch považuje Bobek narození dvou sloních samiček letos v březnu a květnu - Amalee a Lakuny. Novinkou v letošní sezoně je i expozice australské a tasmánské fauny nazvaná Darwinův kráter. V ní se představuje dvacítka druhů zvířat z Austrálie, včetně dravých vačnatců ďáblů medvědovitých. "Připravujeme také nový projekt expozice Arktida, která by měla přijít na řadu po pavilonu goril," doplnil Bobek. Kvůli epidemii koronaviru byla zoo nucena zrušit některé plánované akce, jako International Gorilla Workshop 2020, zrušen byl i další transport koní převalského do Mongolska. Protože primáti mohou onemocnět covidem stejně jako lidé uzavřela zoo také Indonéskou džungli a expozici lemurů. Důvodem je to, že orangutani a makaci sdílejí v Indonéské džungli s návštěvníky jeden uzavřený prostor. Ve venkovní expozici lemurů se k nim lidé zase přibližují na minimální vzdálenost. Pavilon goril zůstává přístupný, gorily jsou za sklem a venku v dostatečné vzdálenosti od lidí. Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Loni do ní přišlo 1,456.526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Liberecká zoo získala nové šelmy, margaye a levharta čínského Zoo Chleby na Nymbursku otevřela nový pavilon lvů Zoo Chleby na Nymbursku otevře nový pavilon lvů

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.