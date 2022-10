Zoo v Ústí nad Labem získala zpět plné členství v evropské asociaci zoo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | PavelSvoboda / Shutterstock.com Žirafy v Zoo Ústí nad Labem

Zoo v Ústí nad Labem získala zpět plnohodnotné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Etická komise pro členství v EAZA rozhodla o opětovném udělení plného členství ve čtvrtek na výroční konferenci v Portugalsku, informoval mluvčí zoologické zahrady Vít Lukáš. Plné členství asociace ústecké zoologické zahradě odebrala kvůli řadě pochybení téměř před třemi lety.

O navrácení plnohodnotného členství rozhodla komise na základě červencové kontroly v zoo. "O kladném výsledku se delegáti zoo dozvěděli v pátek večer po uzavřeném jednání rady EAZA," uvedl Lukáš.

O plné členství zoologická zahrada přišla na podzim v roce 2019. Asociace ústecké zoo vytkla například mladý, neodborný a jazykově nevybavený tým zoologů. Zoologický útvar byl proto podle ředitelky Ilony Pšenkové, která vede zoo od loňského července, posílen o několik odborníků s mnohaletými zkušenostmi a kvalitní jazykovou výbavou.

Asociace kritizovala také špatné zázemí některých zvířat. Samice orangutana bornejského Cantik i její matka Ňuninka letos zoologickou zahradu opustily, přestěhovaly se do zoologických zahrad v zahraničí. S návratem druhu ředitelka však počítá. Úpravami má projít sloninec tak, aby v něm orangutani našli vyhovující zázemí. Samici slona indického Delhi se v srpnu úspěšně povedlo převézt do Francie. Její expozice nesplňovala podmínky pro moderní chov slonů. Také s návratem slonů se do budoucna počítá.

"Jsme si vědomi, že odjezd ikonických zvířat je vnímán negativně, ale pokud se má zoo vydat správnou cestou, je tento krok nevyhnutelný. Věříme, že s trvající podporou vedení města i veřejnosti, se ikonické druhy jako jsou sloni, orangutani či nosorožci do Ústí vrátí. Projekty zaměřené na návrat těchto druhů jsou součástí nového a EAZA podporovaného plánu rozvoje zoo." uvedla hlavní zooložka Petra Padalíková.

Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat. Na nápravu nedostatků měla mít ústecká zahrada několik měsíců, nakonec v důsledku pandemie nemoci covid-19 měla mnohem více času. Nová ředitelka se svým týmem na to měla ale pouze rok.

"Uplynulý rok byl pro naši zoo i pro mě osobně extrémně intenzivní. První věcí, kterou jsem musela udělat, bylo sestavení odborného týmu, který se obsáhlou a komplexní problematikou zabýval. Bylo třeba velmi rychle zanalyzovat stávající stav zoo, přijmout potřebná opatření k nápravě a také za velmi krátkou dobu sestavit dlouhodobý plán rozvoje, tzv. generel," shrnula Pšenková. Dokument představí tým zoo zastupitelům města a médiím na podzim letošního roku.

