Zoologické zahrady jsou připraveny v pondělí otevřít, vstupné měnit nebudou Zdroj | zoojihlava.cz Venkovní část otevře v pondělí také jihlavská zoologická zahrada, když to bude povolené.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zoologické zahrady jsou připravené v pondělí po déle než čtvrt roce opět otevřít brány návštěvníkům, řekli ČTK jejich provozovatelé. Čekají jen na upřesnění podmínek ohledně formy prodeje vstupného nebo občerstvení. Výši vstupného měnit nebudou. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes během schůze vlády informoval, že zoologické a botanické zahrady budou moci obnovit provoz ve venkovních prostorech od 12. dubna. Naplnit budou smět maximálně pětinu kapacity. Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku je podle mluvčího Michala Šťastného již od vypuknutí první vlny epidemie připraven návštěvníky odbavovat bezkontaktně formou prodeje vstupného on-line. "Zcela jistě proto nabídneme veřejnosti tuto bezpečnou a pohodlnou cestu odbavení," uvedl. Zatím ale není podle něj zcela jasné, zda budou moci být otevřené i klasické pokladny. Zoo počítá s tím, že v areálu budou připraveny zásobníky dezinfekce a bude platit povinnost nošení ochrany dýchacích cest podle platných vládních nařízení. Pokud se zoo otevře, budou moci návštěvníci poprvé v safari parku pozorovat mládě medojeda kapského. Do venkovního výběhu již vychází také nová samice slona afrického Drumbo. Otevřít je připravená také liberecká zoo. I ta čeká na přesné podmínky. Výši vstupného měnit nebude, řekl ČTK ředitel zoo David Nejedlo. Pětinová kapacita pro zoo znamená zhruba 2000 návštěvníků za den. "To míváme v tomto období jen o víkendech, když je hezké počasí," uvedl ředitel. Podle něj ale nebude problém regulovat návštěvníky, to si už vyzkoušeli loni. "U vstupu budou nějaké koridory, rozestupy a pouštění do zahrady bude postupné," řekl. Zahrada je schopná otevřít prakticky ihned. Během tohoto týdne provedou některé úklidové práce. Venkovní část otevře v pondělí také jihlavská zoologická zahrada, když to bude povolené. "Pokud budeme moci otevřít, tak otevřeme," řekl ředitel Jan Vašák. S omezením se podle něj zoo umí vyrovnat. "To jsou technikálie," uvedl. Zoologická a botanická zahrada města Plzně uvítá, pokud se bude moci po více než čtvrtroce opět otevřít pro návštěvníky. Zatím nemá oficiální informace a potřebuje znát přesné podmínky, jaké bude muset splnit, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. Zoo letos slaví 95. výročí založení. Omezení kapacity na pětinu by pro plzeňskou zoo znamenalo asi 2500 lidí. Zatím není například jasné, zda by si mohli kupovat vstupenky na místě nebo pouze elektronicky jako loni. Jasno také není ohledně občerstvení. I přes uzavření pavilonů by návštěvníci měli možnost vidět velké množství zvířat. V Zoo Brno se návštěvníci mohou těšit například na mláďata velbloudů. Vstupné podle ředitele Martina Hovorky zřejmě zůstane nižší. "Vzhledem k tomu, že pavilony zůstanou zavřené, zřejmě necháme levnější zimní vstupné," uvedl Hovorka. Ředitel zároveň poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří zoo podporovali a podporují v době uzavření. "Jen za poslední tři měsíce nám poslali bezmála tři miliony korun. Tři miliony korun nám poslali za celý loňský rok, a to byl dvojnásobek roku 2019," uvedl. "Pokud to opatření umožní, areál bychom určitě otevřeli," uvedl mluvčí ústecké zoologické zahrady Matěj Kynšt. Otevírací doba se podle něj zřejmě zatím měnit nebude. V sezoně, která za běžné situace začíná 1. dubna, je areál otevřený od 9:00 do 19:00. "Pokud bychom o tom uvažovali, tak určitě až během léta," doplnil mluvčí. Zdražovat vstupné zoo nechce. Táborská zoo vítá možnost otevřít venkovní areál, řekl ČTK majitel Evžen Korec. Právě on stál za iniciativou, která vyzývala už delší dobu vládu, aby ukončila nařízení o uzavření zoologických zahrad. "Je to pro nás dobrá zpráva. Stále říkám, že venkovní prostory zoologické zahrady jsou bezpečnější než třeba městské parky. V zoo totiž dokážeme ohlídat jak počet lidí, tak i případné nošení respirátorů a podobně," uvedl Korec. Podle něj by ale bylo spravedlivější a transparentnější přepočítat možný počet lidí na hektar. Majitel táborské zoo také uvedl, že úplné uzavření zahrad přináší velké finanční ztráty, protože hlavním příjmem pro provozovatele jsou zisky ze vstupného. "Kvůli tomu jsme loni zaznamenali propad o více než 1,5 milionu korun. V letošním roce dosahuje pokles příjmů už mnoho set tisíc korun a propady se neustále prohlubují. Zásadní propady příjmů postihly všechny zoologické zahrady. Některé už dokonce kvůli nedostatku peněz vyjádřily obavy, že budou muset omezit počet chovaných zvířat," řekl Korec. Otevřít hned, jak to bude možné, tedy v pondělí, hodlají i zoologické zahrady v Ostravě či Olomouci . Zoologické a botanické zahrady jsou z kvůli vládním opatřením na zamezení šíření koronaviru uzavřeny od 18. prosince. Zoologické a botanické zahrady jsou z kvůli vládním opatřením na zamezení šíření koronaviru uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

