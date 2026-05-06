Ekologické svědomí v pasti zvyků: Proč české domácnosti (ne)žijí zero waste?
Zvyk jako hlavní nepřítel změnyAnalýza chování 115 respondentů z českých domácností ukazuje, že největší překážkou pro zavádění principů zero waste není nedostatek informací, ale síla setrvačnosti. Při nákupu potravin hraje pro 39,1 % dotázaných nejdůležitější roli zvyk. Ekologický dopad produktu je jako primární kritérium uváděn jen minimálně. Zdá se, že nákupní chování je do značné míry automatizované a environmentální hledisko do něj vstupuje až sekundárně, pokud vůbec.
Tento trend potvrzuje i ochota připlatit si za ekologičtější variantu. Ačkoliv 40 % respondentů vyjadřuje mírně pozitivní postoj k vyšší ceně za udržitelnost, reálná praxe zůstává ambivalentní. Jakmile se ekologická volba střetne s ekonomickou racionalitou, dochází k jevu, který Bogusz et al. (2023) definují jako rozpor mezi postojem a jednáním. Domácnosti sice vnímají důležitost udržitelnosti, ale jejich rozpočet a potřeba pohodlí často fungují jako neúprosný limit.
Kde české domácnosti excelují a kde narážejíVýsledky šetření naznačují, že některé udržitelné praktiky se již staly společenským standardem. Používání vlastních nákupních tašek uvádí jako běžnou součást života nadpoloviční většina respondentů. Podobně pozitivní jsou data u třídění odpadu – více než polovina dotázaných třídí „vždy“. Tyto činnosti mají společného jmenovatele: jsou jednoduché, společensky akceptované a vyžadují minimální změnu životního stylu.
Naopak oblasti vyžadující vyšší míru osobního nasazení, jako je omezování jednorázových obalů, zůstávají na okraji zájmu. Zde se projevuje kritický nedostatek infrastruktury. Respondenti hodnotí dostupnost bezobalových prodejen nebo reuse center spíše negativně. Bez systémové podpory, která by tyto služby přiblížila běžnému spotřebiteli, zůstává zero waste životní styl výsadou vysoce motivovaných jedinců. Jak uvádí studie Zero Waste for All? (2025), individuální ochota musí být podpořena dostupností služeb, jinak dochází k frustraci a návratu k méně šetrným návykům.
Vzdělání jako prediktor odpovědnostiZajímavým zjištěním je vliv socio-demografických charakteristik na přístup k cirkulární ekonomice. Nejvýraznější rozdíly se objevují v souvislosti s dosaženým vzděláním. Respondenti s vysokoškolským vzděláním vykazují nejen vyšší míru pozitivních postojů k udržitelnosti, ale také se aktivněji zapojují do pokročilejších praktik, jako je nákup z druhé ruky (55,36 % v této skupině) nebo vyhledávání informací o environmentálních dopadech.
Naopak vliv sociálního okolí se ukázal jako překvapivě slabý. Respondenti vnímají environmentální chování svých sousedů či přátel spíše neutrálně. To naznačuje, že v českém prostředí zatím chybí silný normativní tlak, který by udržitelné chování prezentoval jako žádoucí společenský status. Pokud okolí otázky ekologie běžně neřeší, motivace jednotlivce k vybočení ze zajetých kolejí klesá.
Protiargumentem k volání po individuální odpovědnosti může být fakt, že udržitelnost je v současném nastavení trhu vnímána jako nákladná. Vnímání cenové dostupnosti udržitelných produktů je mezi respondenty velmi vyrovnané, což naznačuje, že pro významnou část populace představuje ekologicky šetrný životní styl ekonomickou zátěž. Pokud je opravář dražší než nový výrobek z dovozu, ekonomická logika domácnosti zvítězí nad tou cirkulární.
Dalším faktorem je čas. Domácnosti vnímají své časové možnosti věnovat se udržitelnějším způsobům spotřeby jako průměrné až omezené. V rychlém životním tempu se udržitelná volba, která vyžaduje více plánování (např. kompostování nebo návštěva specializovaných opraven), stává luxusem, který si mnozí nemohou dovolit.
Od osvěty k infrastruktuře
Získaná data jasně ukazují, že české domácnosti nejsou k životnímu prostředí lhostejné. Existuje zde silný základ v podobě třídění odpadu a ochoty k drobným změnám. Nicméně pro hlubší integraci principů cirkulární ekonomiky a zero waste je nezbytné zaměřit se na odstraňování vnějších bariér.
Samotná osvěta a apel na svědomí mají své limity. Pokud se udržitelná volba nestane volbou nejjednodušší a finančně nejdostupnější, zůstane rozpor mezi postoji a činy trvalým rysem české spotřeby. Budoucnost cirkulární politiky by proto měla směřovat k posilování lokální infrastruktury a podpoře služeb, které domácnostem umožní jednat v souladu s jejich hodnotami, aniž by musely obětovat svůj čas nebo neúměrnou část rozpočtu. Jak potvrzují poznatky z výzkumu, potenciál pro změnu v českých domácnostech existuje – nyní je řada na systému, aby mu vyšel vstříc.
reklama