Nový online kurz Dekarbonizujeme Česko. Přehledně, lidsky a podle dat

16.11.2025 05:00 | PRAHA (Ekolist.cz) | Milan Vítek
Na snímku Petr Holík, spoluautor kurzu a člen týmu Fakta o klimatu.
Projekt Fakta o klimatu spustil nový online kurz Dekarbonizujeme Česko, který srozumitelně vysvětluje, co znamená dekarbonizace a jak může Česká republika postupně snižovat emise skleníkových plynů. Kurz je svým způsobem první svého druhu v Česku – propojuje aktuální data, vědecké poznatky a praktické příklady a nabízí přehledný rámec, jak o ochraně klimatu uvažovat napříč sektory českého hospodářství tak, abychom chránili klima a zároveň podporovali kvalitu života a ekonomicky prosperující společnost.
 
„Chceme lidem pomoct zorientovat se v tom, jak by mohla vypadat cesta k ochraně klimatu a budoucí prosperitě v Česku a o čem se vlastně v tomto tak často diskutovaném tématu jedná. Nikomu neříkáme, co si má myslet nebo co má dělat, ale poskytujeme informace a prostor si k celému tématu vytvořit vlastní vztah a názor,“ říká Petr Holík, spoluautor kurzu a člen týmu Fakta o klimatu.

Jedinečný kurz pro český kontext

Kurz přináší ucelený přehled o tom, kde vznikají české emise a jak je lze systematicky snižovat. Vychází z rámce označovaného jako „ABC dekarbonizace“, který rozděluje řešení do šesti hlavních kategorií – od energetických úspor a elektrifikace po zachytávání CO₂ a změny technologických postupů.

Účastníci se dozví, jaké kroky mohou podniknout stát, firmy i jednotlivci, a jak spolu tyto přístupy souvisejí.

„Rámec ABC dekarbonizace vznikl proto, abychom české emise dokázali lépe pochopit a dokázali je systematicky porovnat. To dává data pro hledání nejefektivnějšího způsobu snižování emisí,“ doplňuje Ondráš Přibyla, ředitel Fakta o klimatu.

Postaveno na faktech a odbornosti

Kurz staví na dlouhodobé datové práci Fakta o klimatu a na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Součástí jsou rozhovory s experty a expertkami z oblasti energetiky, průmyslu, ekonomiky i společenských věd. Účastníci tak získají nejen přehled o technologiích a strategiích, ale i porozumění souvislostem, které rozhodují o úspěchu dekarbonizace. Kurz popisuje cesty a řešení, jak lze s pomocí v současnosti dostupných technologií řešit snižování emisí, při zachování, nebo zlepšení životní úrovně v ČR.

Cíl: podpořit věcnou debatu o klimatu

Kurz představuje základní kámen pro otevřenou a informovanou diskuzi o klimatické změně v Česku. Pomáhá rozlišit smysluplné kroky od marketingových slibů a nabízí společný jazyk pro experty, učitele, politiky i širokou veřejnost. Autoři zdůrazňují, že dekarbonizace není jen technická výzva, ale společenský projekt, do něhož se může (a nemusí) zapojit každý – podle svojí ochoty, možností a role ve společnosti.

Kurz je zdarma a pro všechny

Online kurz je volně dostupný na dekarbonizujemecesko.cz. Je určen všem, kteří mají zájem podílet na efektivní, datově podložené dekarbonizaci Česka. Ať se jedná o specialisty udržitelnosti ve firmách, učitele, studenty nebo jednoduše všechny, kteří se chtějí dozvědět data a fakta. Po absolvování účastníci získají certifikát a přehled o tom, jak lze snižování emisí promýšlet a realizovat v praxi.
foto - Vítek Milan
Milan Vítek
Autor je pracovník projektu Fakta o klimatu.
HH

Honza Honza

16.11.2025 06:02
Kurs jak by se měla dělat dekarbonizace:
zachovat stávající průmysl, nepodkopávat si hospodářství, mít peníze a díky nim intenzivně podporovat výzkum nových technologií, inteligentně a smyslplně je zavádět: tj. FV do možnosti spotřeby v létě, do kapacity baterií, elektroauta tam, kde mají smysl- město, kde jsou nabíječky, kde je možnost dobíjení z FV. TČ tam, kde je nízký topný faktor, zateplení, podlahové vytápění.
Prostě všechno jen smyslplně a efektivně. A aby to tak bylo, musí se nejdřív připravit podmínky: JE, podpora diostribuce, nabíječky, baterie.

Myslet si, že když zavedu povolenky a zničím si tím průmysl tak díky tomu urychleně postavím jaderné elektrárny, posílím tím energosoustavu je představa naivního dítěte, přesně obraz komunistické kolektivizace, zcelování půdy, protože ZD vedl dělník s dělnickým původem, ne sedlák, který o tom něco věděl = cesta zmaru.

Kurs moderní dekarnonizace: nebuďte naivní hlupáci, poučte se ze zemí, kde to funguje: Čína (už snižuje uhlík stopu, zatímco my si akorát snižujeme životní úroveň a bankrotuje nám autoprůmysl, těžký průmysl)
Odpovědět
 
