První dobrovolná dohoda pro cirkulární stavebnictví má Česku pomoci řešit emise i bytovou krizi
Partnerství se zaměřuje na environmentální a ekonomickou udržitelnost výstavby. Chce podporovat použití materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, jako je dřevo, nízkoemisní beton nebo recyklované výrobky. Návrhy staveb mají zohlednit celý životní cyklus budov, jejich snadnou údržbu i demontáž a opětovné využití materiálů v budoucnu.
Výstupem partnerství bude tzv. „krokář“, který dá obcím a dalším veřejným zadavatelům metodickou oporu, jak připravovat a vyhodnocovat zakázky s ohledem na uhlíkovou stopu, kvalitu a ekonomiku v celém životním cyklu.
Do partnerství se zapojila ministerstva průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Asociace dodavatelů montovaných domů, Česká rada pro šetrné budovy, Šance pro budovy, Národní síť Zdravých měst ČR i zástupci průmyslu a město Žďár nad Sázavou, obec Trojanovice a Praha 12.
„MPO vítá partnerství pro výstavbu typizovaných bytových domů z nízkoemisních materiálů, která přinášejí rychlejší, dostupnější a udržitelnější bydlení, a podporuje jejich využívání,“ uvedl Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce Hospodářství na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo má podle něj v partnerství roli odborného garanta v oblasti legislativy.
Patrik Mlynář, vrchní ředitel Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Ministerstva zemědělství vidí v podpoře staveb z nízkoemisních materiálů příležitost pro dřevozpracující podniky v Česku. Pro ministerstvo je podle jeho slov prioritou podpora využívání dřeva v národním hospodářství ve výrobcích s vysokou přidanou hodnotou, jakým jsou právě domy.
Před podpisem dohody byla přestavena mimo jiné nová databáze certifikovaných konstrukčních skladeb a materiálů, kterou vytvořil Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD). „Nově vytvořená databáze konstrukcí šetří čas, snižuje rizika a dává projektům jistotu kvality,“ upřesnila ředitelka VVÚD Jitka Beránková.
Podle Marty Gellové z Šance pro budovy přináší moderní přístupy jako opětovné využití materiálů nebo standardizace jasné výhody, urychlují výstavbu a zvyšují dostupnost bydlení. Zároveň díky energetické efektivitě snižují provozní náklady. „Naším cílem je, aby se výstavba z nízkoemisních materiálů stala běžným standardem, nikoli výjimkou,“ dodává.
České domácnosti dávají na bydlení podle INCIEN zhruba 23–26 % rozpočtu, což je nad průměrem EU. Výkyvy v povoleních a zahajování výstavby znemožňují dostatečné posílení nabídky, zejména ve velkých městech.
„Město tvoří lidé. Lidé potřebují bydlet a jsou tací, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení. Není to jejich neschopnost nebo chyba, ale důsledek kumulace strategických chyb státu v minulých obdobích. Z dotací stavíme rozhledny nebo kdejakou ‚psí boudu‘, místo abychom se systematicky a cílevědomě soustředili na strategické oblasti jako bydlení nebo dálnice,“ podotkl Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou. Město chce nyní v rámci partnerství realizovat na svém území konkrétní bytový projekt.
Partnerství je inspirováno praxí dobrovolných dohod v Nizozemsku, kde rovněž urychlily udržitelné inovace mimo jiné v odvětví dřevostaveb nebo nízkoemisním betonu.
Stavebnictví se podle INCIEN podílí přibližně 37 % na světových emisích skleníkových plynů. „Materiálové“ emise vznikající při výrobě stavebních materiálů a konstrukcí, jako je beton, ocel, hliník a další tvoří zhruba 10 % světových emisí.
Honza Honza12.11.2025 06:33
Je vidět, že lidstvo už skutečně nastupuje cestu ekologie= uvědomuje si, že je třeba udělat vše, aby příroda se ozdravovala, revize stávajícího neblahého stavu (k tomu patří i nikoli zafixovat přírodu= revize stávajícího postupu v NP)
Standardizace= i cesta modulárních reaktorů = revize neúměrně drahých stávajících JE vyráběných na míru, na zakázku dle indiv. potřeb objednavatele = tím předražených.