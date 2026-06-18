https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/prvni-energeticky-sobestacna-obec-celi-ohrozeni.knezice-doplaceji-na-konec-podpory-a-byrokraticke-prekazky-statu
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První energeticky soběstačná obec čelí ohrožení. Kněžice doplácejí na konec podpory a byrokratické překážky státu

18.6.2026 05:01 | PRAHA (Ekolist.cz) | Ondřej Novák
Diskuse: 11
Zdroj | Obnovitelně PRO
První energeticky soběstačná obec v České republice čelí vážnému riziku, že bude muset po dvou desetiletích úspěšného provozu omezit nebo uzavřít svou bioplynovou stanici. Důvodem je blížící se konec státní provozní podpory a nová modernizační vyhláška, jejíž podmínky jsou pro obecní projekty ekonomicky silně nevýhodné. Podobné systémové překážky budou v nejbližších letech řešit desítky dalších bioplynek a tepláren na biomasu po celém Česku. Nesmyslná byrokracie navíc brzdí i komunitní energetiku, která nezvládá naplnit svůj potenciál.
 
Kněžice si před téměř dvaceti lety vybudovaly vlastní bioplynovou stanici a kotelnu na biomasu, díky čemuž dokážou zajistit stabilní a cenově dostupné dodávky tepla i elektřiny pro své obyvatele a obecní objekty. Takové projekty výrazně spoří emise, snižují závislost na dovozu fosilních paliv a na venkov přináší bezpečnost, pracovní místa a také finance. Letošní rok je ale pro život v obci zlomový.

V srpnu Kněžicím po 20 letech končí stávající provozní podpora na výrobu elektřiny z bioplynu. Stát se snaží obec přimět k přechodu na novou modernizační podporu podle vyhlášky č. 68/2022 Sb., která však obsahuje řadu nelogických a nejasných podmínek. To se týká celého systému modernizační podpory.

Aby obec získala podporu na dalších 15 let, musí v rámci nucené modernizace proinvestovat přibližně 20 milionů korun. Modernizační vyhláška ale nejasně definuje uznatelné náklady, což pro samosprávy znamená extrémní riziko zpětného vracení dotací. Legislativa navíc uznává pouze nahrazované části, které nejsou starší pěti let.

„Prakticky to znamená, že musíme vyměnit plachtu fermentoru, která má přitom technicky ještě několik let života před sebou, a to jen proto, abychom splnili nesmyslné požadavky na podporu. Jde o zbytečné plýtvání obecními penězi i materiálem. Do bioplynky jsme v minulých letech nainvestovali desítky milionů korun a dokázali jsme zabezpečit 160 odběrných míst před energetickou krizí. Teď hrozí, že nám zbydou jen mezinárodní ocenění ve vitríně na obecním úřadě,” upozorňuje starosta Kněžic Milan Kazda.

Další problém pak představuje blížící se konec podpory výroby tepla z pevné biomasy, která je vyhlášená jen do konce letošního roku. Pro její pokračování je nutná notifikace od Evropské komise, ale stát v jednáních zatím ani nezačal. Přitom z nedávných projednávání víme, že jednání o notifikaci mohou trvat i několik let. Pokud tak stát na situaci rychle nezareaguje, hrozí, že jeden z nejlépe fungujících příkladů obnovitelné energetiky v ČR skončí.

„Kněžice rozhodně nejsou ojedinělým případem. Během následujícího roku bude kvůli nelogicky nastavené modernizační podpoře a konci podpory tepla z pevné biomasy čelit hrozbě ukončení provozu zhruba deset bioplynových stanic. V horizontu tří let pak půjde o další desítky zařízení. Situace je o to vážnější, že na konci roku 2026 končí notifikace pro provozní podporu výroby tepla z biomasy, kterou v současnosti využívá přibližně padesátka tepláren zásobujících kolem 100 000 domácností po celém Česku. Bez okamžité a promyšlené změny podmínek pro modernizaci stárnoucích bioplynek riskujeme plošnou destrukci sektoru, který má být pilířem naší energetické transformace,“ upozorňuje Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce ze sdružení CZ Biom.

Stát trestá úspěšné a progresivní obce

Případ Kněžic ukazuje hlubší systémový problém, kterému čelí rozvoj decentralizované energetiky v České republice. Samosprávy, které se snaží o energetickou nezávislost, narážejí na rigidní státní aparát. Plošná státní regulace a svazující byrokracie nerespektují specifika lokálních projektů a fakticky trestají obce za to, že byly průkopníky v oboru a do moderních technologií investovaly dříve než ostatní.

Místo toho, aby stát komunitní projekty podporoval a motivoval další obce k následování kněžického příkladu, staví jim do cesty administrativní překážky. Decentralizovaná energetika přitom vyžaduje flexibilitu a jistotu dlouhodobého plánování, aby obce mohly garantovat stabilní ceny pro svá energetická společenství.

„Již v minulém volebním období jsme v rámci novelizací energetického zákona dávali pozměňovací návrhy, které měly odstranit zbytečné překážky v rozvoji místních energetických společenství a upozorňovali jsme vládu, že v EU je komunitní energetika naopak podporovaná třeba i nulovými poplatky za přenos energie v místě. Dnes můžeme bohužel jen s lítostí konstatovat, že na rozdíl od okolních zemí rozvoj komunitní energetiky v naší zemi zásadně zaostává za očekáváním a je brzděn byrokratickými pravidly. Přitom bychom měli využívat každého potenciálu pro zvýšení naší domácí soběstačnosti a nezávislosti,“ upozorňuje Stanislav Polčák, předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv ČR pro energetiku.

Pro záchranu komunitní energetiky je klíčové, aby stát sjednotil podmínky pro malé obecní zdroje s velkými průmyslovými stanicemi a upravil nesmyslné lhůty modernizační vyhlášky. Jen tak bude možné zajistit udržitelný a efektivní provoz obecních zdrojů, který je v zájmu obcí, jejich obyvatel i samotného státu.

Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy.

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Ondřej Novák
Autor je CEO Obnovitelně PRO.
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Všechny komentáře (11)
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RV

Richard Vacek

18.6.2026 05:33
Člověk by řekl jak je to OZE výhodné a on je to přitom ekonomický nesmysl, kteřý žije jen díky dotacím. Kněžičtí sice hledají na jaký další dotační zdroj se přicucnout, ale snad bychom měli udělat krůček zpět k normálnosti a na ekonomické aktivity nechat působit trh, aby ty ztrátové a tedy trvale neudržitelné, zmizely.
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ss

smějící se bestie

18.6.2026 06:37 Reaguje na Richard Vacek
1*
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JV

Josef Volfík

18.6.2026 06:37
Tak vesnice ušetřila, ale někdo jí to zaplatil. Tomu nerozumím.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

18.6.2026 07:09
Přesně tak! Podpora státu, ve formě dotací na provoz a vyplácení různých bonusů, je jen politickým rozhodnutím, jak legálně platit provoz ekonomicky ztrátového zařízení, z výběru daní od daňových poplatníků. Pokud takové parazitování u těchto nesmyslných projektů a osob za nimi stojících, konečně po dvaceti letech skončí, není to nesmyslná byrokracie, jak je v tendenčním článku uvedeno, ale vykročení správným směrem.
Nikdo majitele nenutí, aby provozoval ekonomicky ztrátové zařízení. Pokud chce i nadále pobírat dotace, ať tedy modernizuje své staré zařízení podle stanovených platných požadavků, na jejich udělení. Času na modernizaci (rekonstrukci) měl snad před vypršením doby podpory dost!
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OV

Oldřich Vašíček

18.6.2026 09:06 Reaguje na Tonda Selektoda
Pokud mají technologii dostatečně moderní a funkční, tak je zbytečné utrácet peníze.
Ale je pravda, proč by se zavedená a úspěšná technologie měla stále dotovat? Pak tedy není úspěšná.
Je vidět, jak celý ten dotační ekologismus přestává fungovat. Dokud se sypali peníze, tak se dalo fungovat "ekologicky". Bez nich to nejede.
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FO

František Orság

18.6.2026 07:10
Jako pokus a ověření to je akceptovatelné, ale aby normální provoz závisel na skutečnosti, jestli budou provozní dotace, tak to je naprostý nesmysl. Nevidím důvod, proč mám podporovat dotacemi něčí podnikání.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

18.6.2026 10:15 Reaguje na František Orság
1*.
Odpovědět
JM

Jan Matěna

18.6.2026 07:39
Obec nikdy soběstačná nebyla. Je jedno, jestli do obce vede ropovod, plynovod nebo penězovod.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

18.6.2026 08:33 Reaguje na Jan Matěna
Přesně! Ale toto je ekolist, který podporuje zločinné okrádání daňových poplatníků za účelem podpory vyvolených. Ondřej Novák je hodně ale hodně mimo.
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va

vaber

18.6.2026 08:41
Autor článku si protiřečí ,když jsou úspěšní nemohou mít problémy. Ale oni byli úspěšní jen díky podpoře státu,který ošidil jiné ,aby mohli být úspěšní..
Tomu nelze říkat úspěch.
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BV

Bohuslav Vintr

18.6.2026 12:13
Celý dlouhý článek se dá shrnout do jedné věty: Energetická soběstačnost, jako v Kněžicích, jen pro některé (biomasy pro všechny nikdy nebude dost) a jen na stálých dotacích.
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