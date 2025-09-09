V Česku jezdí už více než 50 tisíc elektromobilů
„Zatímco dnes na jeden veřejný dobíjecí bod připadá přibližně sedm osobních bateriových elektromobilů, v horizontu deseti let by tento poměr měl podle NAP ČM vzrůst na zhruba šestnáct vozidel. To znamená nejen podstatné rozšíření vozidlového parku, ale i významné zvýšení vytíženosti veřejné dobíjecí infrastruktury,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
Prognóza: Do dvou let 100 tisíc elektromobilů?
Centrum dopravního výzkumu (CDV) nově publikuje měsíční prognózy vývoje počtu bateriových elektromobilů pro období následujících dvou let. Prognóza je dostupná nejen na celostátní úrovni, ale i pro jednotlivé kraje a obce s rozšířenou působností. Slouží jako nástroj pro efektivní plánování a rozhodování v oblastech, jako je rozvoj dopravní infrastruktury, udržitelná mobilita nebo podpora rozvoje elektromobility.
„V reakci na opakované požadavky ze strany státní správy, samospráv i provozovatelů dobíjecí infrastruktury jsme na portálu cistadoprava.cz začali vedle aktuálních a historických dat o provozovaných elektromobilech zveřejňovat také prognózu jejich dalšího vývoje na dvouleté období,“ uvádí Jan Elgner, statistik CDV, a dodává: „Prognóza celkového počtu elektromobilů a odpovídající interval spolehlivosti byly získány ze sezónního autoregresního modelu, přičemž interval spolehlivosti s vysokou pravděpodobností pokrývá skutečné hodnoty budoucího vývoje. Cílem je poskytnout podklad pro kvalifikované rozhodování v oblastech, jako jsou rozvoj dobíjecí infrastruktury, strategie udržitelné mobility nebo podpora elektromobility v regionech.“
Podle aktuální prognózy by se mohl počet bateriových elektromobilů kategorie M1 a N1 v České republice během následujících dvou let přiblížit k hranici 100 tisíc – tedy zhruba dvojnásobku současného stavu. Je nutné vést v patrnosti, že na přesnost prognózy bude působit řada faktorů, zejména nastavení dotačních programů, vývoj cen nových a ojetých elektromobilů, rozšiřování dobíjecí infrastruktury, legislativní rámec na národní i evropské úrovni, ale také chování firemních flotil a vývoj ekonomické situace.
Nejčastěji lze na českých silnicích potkat Tesly, Škodovky a Volkswageny
„Český trh s elektromobily zrychluje. Hranice 40 tisíc registrovaných bateriových elektrických osobních vozidel (kategorie M1) byla překonána první jarní den. Během následujících pěti měsíců a dvou týdnů přibylo dalších deset tisíc vozidel,“ uvádí Frič.
Podle něj jsou v českém vozidlovém parku nejčastěji zastoupeny elektromobily značek Tesla, Škoda a Volkswagen. „Tesle s 11 596 registrovanými vozidly náleží 23,1 %. Následují Škoda (8 824), Volkswagen (5 216), BMW (4 081), Hyundai (2 929), Mercedes-Benz (2 317), Kia (1 564), Volvo (1 501), Nissan (1 265) a první desítku uzavírá Renault s 1 097 registracemi,“ doplňuje Frič.
Z hlediska letošního vývoje je nejúspěšnější domácí výrobce. „Na primárním trhu nových elektromobilů dominuje Škoda s 35% tržním podílem, zatímco na sekundárním trhu s dovezenými ojetými elektromobily vede Tesla s 32 %,“ shrnuje Frič.
Nejvíce elektromobilů je registrováno v Praze, Brně a Mladé Boleslavi
V České republice je aktuálně provozováno 6,77 milionu vozidel kategorie M1 (osobní automobily). Z toho tvoří osobní bateriové elektromobily přibližně 0,74 %, tedy 50 092 vozidel. Podíl elektromobilů se však v jednotlivých regionech výrazně liší. Nejvyšší je – nepřekvapivě – v hlavním městě Praze, kde je evidováno 15 972 vozidel, což představuje 1,49 % všech provozovaných osobních automobilů. Následuje Středočeský kraj (7 733 vozů) a Jihomoravský kraj (5 219 vozů).
Z pohledu registračních míst (obcí s rozšířenou působností) je nejvíce osobních bateriových elektromobilů registrováno v Praze (15 972), následovanou Brnem (2 358), Mladou Boleslaví (1 711), Ostravou (1 251), Černošicemi (1 164), Plzní (820) a Českými Budějovicemi (806).
Veřejná dobíjecí infrastruktura se nejen rozrůstá, ale i zrychluje
V Česku je provozováno 7 069 veřejných dobíjecích bodů, 4 921 z nich jsou běžné AC stanice (69,6 %), 1 410 výkonné DC stanice do 149 kW (19,9 %) a 738 velmi výkonné UFDC nad 150 kW (10,4 %). V EU je struktura odlišná: 82,9 % AC, 7,0 % DC a 10,1 % UFDC. U nás je tedy menší podíl běžných stanic, zato více rychlých a velmi rychlých dobíjecích bodů. Síť je tak více orientovaná na zkrácení doby dobíjení a podporu dálkových cest, ale méně na levnější a pomalejší dobíjení, vhodné například pro noční stání.
Do konce roku 2025 má být v rámci Operačního programu Doprava vyhlášeno dalších pět výzev zaměřených na rozvoj dobíjecí infrastruktury v Česku. Půjde jak o běžné dobíjecí stanice ve městech a obcích, rychlodobíjecí stanice pro osobní vozidla s minimálním výkonem 150 kW, a to na celém území ČR i v prioritních oblastech s nedostatečným pokrytím, tak o budování stanic s bateriovými úložnými systémy a o podporu výstavby rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní automobily, která je klíčová pro rozvoj ekologické logistiky. Celková alokace těchto výzev přesahuje 2 miliardy korun.
Provoz webových stránek cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací a Pražské energetiky, a. s.
Lukáš Kadula, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
