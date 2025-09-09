https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/v-cesku-jezdi-uz-vice-nez-50-tisic-elektromobilu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Česku jezdí už více než 50 tisíc elektromobilů

9.9.2025 12:28 | PRAHA (Ekolist / s využitím TZ CDV)
Diskuse: 3
Foto | Tanya Pro / Unsplash
Počet osobních bateriových elektromobilů provozovaných v České republice dne 3. září 2025 překročil hranici 50 tisíc vozidel. Od začátku letošního roku tak došlo k nárůstu o téměř 14 tisíc vozidel, tj. o 37 %. Prakticky stejný přírůstek byl zaznamenán za celý předchozí rok. Současně pokračuje rozšiřování infrastruktury – aktuálně je v Česku k dispozici více než 7 tisíc veřejně přístupných dobíjecích bodů. Tyto údaje vycházejí z aktualizovaných dat dostupných na portálu cistadoprava.cz, které čerpají ze zdrojových dat Ministerstva dopravy a Evropské observatoře pro alternativní paliva.
 
Aktuální počet osobních bateriových elektromobilů v České republice odpovídá předpokladům stanoveným pro tento rok v Národním akčním plánu čisté mobility (NAP ČM). Ten pro rok 2030 počítá s cca 250 tisíci vozidly, pro rok 2035 pak s jedním milionem. S tím jsou úzce propojeny i cíle pro rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury. Pro rok 2025 byl cílový stav definován na 6 910 dobíjecích bodů, v roce 2025 již na 20 800 a do roku 2035 na 63 810 bodů.

„Zatímco dnes na jeden veřejný dobíjecí bod připadá přibližně sedm osobních bateriových elektromobilů, v horizontu deseti let by tento poměr měl podle NAP ČM vzrůst na zhruba šestnáct vozidel. To znamená nejen podstatné rozšíření vozidlového parku, ale i významné zvýšení vytíženosti veřejné dobíjecí infrastruktury,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Prognóza: Do dvou let 100 tisíc elektromobilů?

Centrum dopravního výzkumu (CDV) nově publikuje měsíční prognózy vývoje počtu bateriových elektromobilů pro období následujících dvou let. Prognóza je dostupná nejen na celostátní úrovni, ale i pro jednotlivé kraje a obce s rozšířenou působností. Slouží jako nástroj pro efektivní plánování a rozhodování v oblastech, jako je rozvoj dopravní infrastruktury, udržitelná mobilita nebo podpora rozvoje elektromobility.

„V reakci na opakované požadavky ze strany státní správy, samospráv i provozovatelů dobíjecí infrastruktury jsme na portálu cistadoprava.cz začali vedle aktuálních a historických dat o provozovaných elektromobilech zveřejňovat také prognózu jejich dalšího vývoje na dvouleté období,“ uvádí Jan Elgner, statistik CDV, a dodává: „Prognóza celkového počtu elektromobilů a odpovídající interval spolehlivosti byly získány ze sezónního autoregresního modelu, přičemž interval spolehlivosti s vysokou pravděpodobností pokrývá skutečné hodnoty budoucího vývoje. Cílem je poskytnout podklad pro kvalifikované rozhodování v oblastech, jako jsou rozvoj dobíjecí infrastruktury, strategie udržitelné mobility nebo podpora elektromobility v regionech.“

Podle aktuální prognózy by se mohl počet bateriových elektromobilů kategorie M1 a N1 v České republice během následujících dvou let přiblížit k hranici 100 tisíc – tedy zhruba dvojnásobku současného stavu. Je nutné vést v patrnosti, že na přesnost prognózy bude působit řada faktorů, zejména nastavení dotačních programů, vývoj cen nových a ojetých elektromobilů, rozšiřování dobíjecí infrastruktury, legislativní rámec na národní i evropské úrovni, ale také chování firemních flotil a vývoj ekonomické situace.

Nejčastěji lze na českých silnicích potkat Tesly, Škodovky a Volkswageny

„Český trh s elektromobily zrychluje. Hranice 40 tisíc registrovaných bateriových elektrických osobních vozidel (kategorie M1) byla překonána první jarní den. Během následujících pěti měsíců a dvou týdnů přibylo dalších deset tisíc vozidel,“ uvádí Frič.

Podle něj jsou v českém vozidlovém parku nejčastěji zastoupeny elektromobily značek Tesla, Škoda a Volkswagen. „Tesle s 11 596 registrovanými vozidly náleží 23,1 %. Následují Škoda (8 824), Volkswagen (5 216), BMW (4 081), Hyundai (2 929), Mercedes-Benz (2 317), Kia (1 564), Volvo (1 501), Nissan (1 265) a první desítku uzavírá Renault s 1 097 registracemi,“ doplňuje Frič.

Z hlediska letošního vývoje je nejúspěšnější domácí výrobce. „Na primárním trhu nových elektromobilů dominuje Škoda s 35% tržním podílem, zatímco na sekundárním trhu s dovezenými ojetými elektromobily vede Tesla s 32 %,“ shrnuje Frič.

Nejvíce elektromobilů je registrováno v Praze, Brně a Mladé Boleslavi

V České republice je aktuálně provozováno 6,77 milionu vozidel kategorie M1 (osobní automobily). Z toho tvoří osobní bateriové elektromobily přibližně 0,74 %, tedy 50 092 vozidel. Podíl elektromobilů se však v jednotlivých regionech výrazně liší. Nejvyšší je – nepřekvapivě – v hlavním městě Praze, kde je evidováno 15 972 vozidel, což představuje 1,49 % všech provozovaných osobních automobilů. Následuje Středočeský kraj (7 733 vozů) a Jihomoravský kraj (5 219 vozů).

Z pohledu registračních míst (obcí s rozšířenou působností) je nejvíce osobních bateriových elektromobilů registrováno v Praze (15 972), následovanou Brnem (2 358), Mladou Boleslaví (1 711), Ostravou (1 251), Černošicemi (1 164), Plzní (820) a Českými Budějovicemi (806).

Veřejná dobíjecí infrastruktura se nejen rozrůstá, ale i zrychluje

V Česku je provozováno 7 069 veřejných dobíjecích bodů, 4 921 z nich jsou běžné AC stanice (69,6 %), 1 410 výkonné DC stanice do 149 kW (19,9 %) a 738 velmi výkonné UFDC nad 150 kW (10,4 %). V EU je struktura odlišná: 82,9 % AC, 7,0 % DC a 10,1 % UFDC. U nás je tedy menší podíl běžných stanic, zato více rychlých a velmi rychlých dobíjecích bodů. Síť je tak více orientovaná na zkrácení doby dobíjení a podporu dálkových cest, ale méně na levnější a pomalejší dobíjení, vhodné například pro noční stání.

Do konce roku 2025 má být v rámci Operačního programu Doprava vyhlášeno dalších pět výzev zaměřených na rozvoj dobíjecí infrastruktury v Česku. Půjde jak o běžné dobíjecí stanice ve městech a obcích, rychlodobíjecí stanice pro osobní vozidla s minimálním výkonem 150 kW, a to na celém území ČR i v prioritních oblastech s nedostatečným pokrytím, tak o budování stanic s bateriovými úložnými systémy a o podporu výstavby rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní automobily, která je klíčová pro rozvoj ekologické logistiky. Celková alokace těchto výzev přesahuje 2 miliardy korun.

Provoz webových stránek cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací a Pražské energetiky, a. s.

Lukáš Kadula, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Lukáš Kadula
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Všechny komentáře (3)
PK

Pavel Karel

9.9.2025 13:01
Katastrofa...minimálně na 2/3 z tohoto počtu byla z našich daní vyplacena nějaká dotace + u firemních vozidel nebyla odvedeno DPH, což je celkově ztráta minimálně cca à 0,5mil... bavíme se tedy o zářezu minimálně 20miliard, které chybí...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

9.9.2025 13:14 Reaguje na Pavel Karel
1* !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.9.2025 13:18 Reaguje na Pavel Karel
Potěmkunovu vesnici taky museli natřít, aby to nevypadalo tak hnusně...
někde si myslí, že když pitomosti natřete na zeleno, růžovo, oranžovo... tak se se něco zlepší...
Odpovědět

Pražská EVVOluce

