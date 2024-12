Znečištění plasty se týká také půdy. Rizikové jsou i biologicky rozložitelné plasty, upozorňují vědci z MENDELU

Jaroslav Řezáč 11.12.2024 17:12 Reaguje na Slavomil Vinkler

ono jde o to vidět v tom problém a vytáhnout téma na světlo světa.

V tomto kontextu by se dalo říci, že největší škůdce je člověk.

Jde o to, vytvořit opakovaně plnitelné obaly, které splňovali mnohem lépe doby, kdy plastové obaly ještě nebyly na světě a to je třeba ve 30. letech, tedy před sto lety, kdy člověk využíval technické výrobky, které byly také udržitelné... problém je, že obaly jsou na jedno použití a počet obalů roste exponenciálně, tedy není v našem zájmu toto tolerovat a zároveň jsou levné, což je zavádějící, protože právě jejich nemožnost opakovaného plnění je vlastně drahé a nehledě na to, že výroba obalů je energeticky náročná v kontextu užitnosti, jednorázovosti.

To, že píšu obaly a ne odpad je zcela zásadní, protože původci problémů jsou výrobci obalů, jako spouštěče životního cyklu.

