Adrián Purkart: Sezóna vos a sršňů pomalu končí – bylo jich opravdu více než obvykle?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | u278 / Flickr

Zatímco média říkají všechno možné, rád bych zde přinesl nějaké informace o tomto zajímavém hmyzu.Hnízda vos (a sršňů) jsou v našich podmínkách jednoletá. Přezimuje pouze oplodněná samice, budoucí královna. Se samcem se pářila na podzim a víc se pářit nemusí - sperma si uložila do orgánu (spermatéky), kde je může udržovat aktivní po celý život. Hnízdo obvykle zakládá sama v dubnu/květnu.

V dubnu až červenci nejsou vosy téměř vidět. Tehdy jsou pro nás jako lidi nejužitečnější. Loví všechny druhy hmyzu, od much po housenky. Sršní hnízdo může zkonzumovat až 11 kg hmyzu ročně (!). Dospělci živí kořistí své larvy, které jsou „masožravé“. Naopak larvy dávají dospělým vosám za odměnu sladký výměšek ze slinných žláz a doslova je podplácejí, aby se vydaly na lov další potravy.

Na konci léta královna umírá a najednou není nikdo, kdo by produkoval vajíčka a tím i larvy. Dospělé vosy tak ztratí svůj zdroj cukru a doslova ztratí smysl života. Komunita se rozpadá. Vosy létají do přírody, a protože let je energeticky velmi náročný, zpanikaří – a pokud nedostanou cukr, umírají vyčerpáním. Proto je na konci léta pozorujeme, jak se nám snaží násilím napít z malinovky. Tento jev je zesílen horkem a suchem.

Jaro 2024 začalo extrémně brzy, vedra byla již v únoru. Samice vos se také probudily dříve. Je tedy možné, že výsledná hnízda mohou být také o něco větší než obvykle. Královny mohly také zemřít dříve. Zatímco v minulosti docházelo k rozpadu vosích hnízd v září a říjnu, letos to mohlo být již v srpnu. Je to také v první řadě důsledek změny klimatu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Adrián Purkart hnízdo vos rodu Polistes

Na fotografii je hnízdo vos rodu Polistes, které jsem choval doma v zajetí jako student střední školy. Jak vidíte, mohou být velmi mírné - dokázal jsem je nakrmit z ruky bez jediného bodnutí. To je jen příklad.

V textu se zmiňuji, že tyto jevy mohou být způsobeny změnou klimatu, ale mohou být také způsobeny hmyzem, přirozenými cykly, kterými procházejí populace vos a sršňů.

Nicméně věda nemá dostatek informací, a tak není možné mít zcela jasno. Je však pravda, že rok, jako byl ten letošní, byl z hlediska aktivity hmyzu ne zcela normální (alespoň na Slovensku) a byli jsme 2-4 týdny „napřed“, pokud jde o termíny výskytu některých druhů hmyzu.

Teď, v době po ochlazení a intenzivních srážkách, už to mají vosí hnízda spočítané a v těchto dnech dochází k rozpadu jejich společenstev.

Jistě se ještě mnoho jedinců vrací do svých hnízd - na noc, nebo za nepříznivého počasí, ale původní královny tam již nejsou a jsou tam jen nové generace královen.

S příchodem výraznějšího ochlazení a nočních mrazů jsou hnízda téměř zcela opuštěna a královny a dělnice hynou.

Hnízda bude možné bezpečně odstranit. Je však třeba dát pozor na to, zda v hnízdě nejsou mladé královny. Pokud se rozhodnete hnízda odstranit, je lepší to udělat během chladného počasí (ideálně, když je pod nulou), kdy nejsou příliš aktivní, nanejvýš pomalu chodí, ale už nelétají.

Podle mých zkušeností, pokud tam náhodou jsou vyskytnou, jejich počet může být jeden až nižší desítky jedinců. Hnízda mohou být pěkná přírodní dekorace.

