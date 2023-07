Anna Michalčáková: Výnosy z emisních povolenek by chtěl každý, takhle už to ale dál nejde

Emil Novák 29.7.2023 08:23

1) Nějak se zapomíná na to, že sama EU počítala s postupným růstem ceny emisní povolenky do roku 2030 na 38-42 €/tunu. V roce 2023 máme cca 90 €/tunu, tj. cenu více než dvojnásobnou. EU aktivně podnikala kroky ke zvýšení ceny povolenky, ale když cena vzrostla nad očekávání, žádné kroky naopak ke snížení ceny nepodnikla, ač na to nástroje má. Na tak prudký růst nikdo nebyl připravený, povolenka výrazně zdražuje elektřinu a teplo, což se logicky snaží stát kompenzovat právě z "nadměrných" příjmů povolenek. Investice do opatření proti změně klimatu to sice není, ale těžko může někdo zpochybňovat její oprávněnost.

2) Co si myslet o účinnosti investic do opatření proti změně klimatu, když jsou do "podporovaných opatření" zahrnuta jen některá vybraná řešení a zrovna to pro ČR nejúčinnější (podpora výstavby jaderných zdrojů) v něm chybí.

