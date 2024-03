Asociace soukromého zemědělství ČR: Distancujeme se od ostudných protestů Agrární komory

Radek 8.3.2024 11:46 Reaguje na Břetislav Machaček

Ve vašem podání se to tak krásně čte až by člověk uvěřil že to jinak nejde .

Jak to vidíte z tou konkurencí a silou na trhu u jiných řemesel . Vyberu co mě napadne , švadleny , truhláři, elektrikáři , automechanici , zedníci , obkladači ….. myslíte že tihle prcci nemají , konkurenci která jim kazí cenu . Nebo že by jim ji dokonce určovala , nepotřebují třeba nějakou dotaci, podporu od státu , vlastě co to plácám , ti jsou jiní , at si poradí sami . Tam se trh práce postará a já míchám hrušky z jabkama 😊

