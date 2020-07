Barbora Bartušková Večlová: Projednávání zákona na ochranu zvířat se odkládá na podzim

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Novinky z boje za lepší život pro zvířata bohužel nepřináší dobré zprávy. Všichni, kterým záleží na ochraně zvířat, se upínali k minulému týdnu. Poslanecká sněmovna měla možnost dokončit přerušené jednání zákona na ochranu zvířat proti týrání, tedy zákona, který může zastavit utrpení zvířat. Například těch v cirkusech, ale třeba i v klecových chovech. Sněmovna měla na programu spoustu zákonů a bylo velké riziko, že zákon o zvířatech opět nestihne projednat, jak se již stalo v červnu.

Svoboda zvířat společně s dalšími ochránci zvířat vyvinula obrovský tlak na to, aby se projednávání zákona opravdu stihlo. Už to vypadalo nadějně. Podařilo se totiž prohlasovat předřazení zákona. Jenže hlasování bylo jedním poslancem ANO zpochybněno a opakované hlasování už nedopadlo dobře. I když sám premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně vyjádřil ochraně zvířat podporu, zákon se předřadit nepodařilo, zejména kvůli bojkotu hnutí ANO a KSČM. Další šance k projednání zákona tak bude nejdříve v půlce září.

V posledních měsících napnula Svoboda zvířat do boje za zvířata v cirkusech všechny síly. Jiné organizace na ochranu zvířat zase intenzivně bojovaly za slepice trpící v klecích. Členové našeho týmu neustále kontaktovali politiky, domlouvali s nimi schůzky, vysvětlovali a odpovídali politikům na dotazy, tvořili řadu informačních materiálů, zjišťovali situaci v Poslanecké sněmovně, domlouvali se s právníky a mnoho dalšího. Výsledný bojkot a ignorance velké části politiků je obrovským zklamáním pro nás všechny, kdo se snažíme o lepší svět pro zvířata. Je to zklamání nad tím, že tisíce a tisíce životů němých tváří nejsou pro většinu politiků tak důležité. Boj o lepší svět pro zvířata je neuvěřitelně vyčerpávající, psychicky i finančně.

My se ale nevzdáváme. Víme, že nebojujeme za sebe. Bojujeme za ty, kdo se sami ozvat nemohou. A víme, že naši příznivci jsou v tom s námi. Bez podpory dalších lidí bychom to sami tak daleko nedotáhli. Chci všechny příznivce ochrany zvířat poprosit, vydržte! Vydržte a společně dotáhneme změnu pro zvířata v cirkusech do konce.

Větší ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech dlouhodobě požaduje nejen organizace Svoboda zvířat, ale i vědci a veterináři. Česká asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad vydala na začátku roku své stanovisko, ve kterém poslance a poslankyně mj. vyzývá, aby přijali takovou právní úpravu, která by zamezila odchovu a drezuře divokých druhů zvířat v cirkusech. Pod stanovisko se podepsalo na 150 dalších veterinářů, vědců, akademiků a odborných pracovníků.

Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus ze září roku 2018 je pro změnu legislativy i většina české veřejnosti. 74 % respondentů si přeje zamezit využívání všech divokých druhů zvířat v cirkusech. Pod Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR se podepsalo 27 336 lidí.

