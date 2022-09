Barbora Bartušková Večlová: Evropané řekli ne testování na zvířatech

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Evropská občanská iniciativa (EOI) Za pokusy bez zvířat získala 1 413 383 podpisů a stala se tak třetí úspěšnou EOI za práva zvířat v historii. Sběr podpisů byl ukončen 31. 8. 2022 o půlnoci a už několik dní předtím bylo zřejmé, že iniciativa překoná hranici 1 milionu hlasů. Po dobu následujících 3 měsíců budou členské státy EU ověřovat všechny podpisy. Češi prokázali mezi Evropany výraznou empatii ke zvířatům a pod českou vlajkou se shromáždilo neskutečných 103 495 podpisů.Evropskou občanskou iniciativu v Česku propagovala organizace Svoboda zvířat. Odstartovala ji loni na podzim známým videem plačících celebrit jako je Ben Cristovao, Veronika Čermák Macková a dalších. A zakončila ji srdceryvným videem, kde o hrůzách laboratoří hovoří samotná zvířata. Těm propůjčily hlasy opět známé osobnosti Patricia Pagáčová, Martina Pártlová a Honza Musil. Aktivní komunikace Svobody zvířat nejen na sociálních sítích, ale i v médiích způsobila, že se o tématu začalo více mluvit a pod iniciativu se v Česku podepsalo přes 100 tisíc lidí, čímž byl minimální počet hlasů pro naši zemi překročen 7x.

Je skvělé, že jsou Češi v otázkách práv zvířat takto otevření a není jim lhostejné jejich zbytečné utrpení. Když jim navíc ukážeme, že existují alternativní metody a jak spolehlivě fungují oproti metodám se zvířaty, většina lidí souhlasí s nesmyslností pokusů a postaví se za zvířata. A za to jim moc děkujeme.

Získaný počet podpisů vysílá jasný signál, že Evropané si přejí, aby byly pokusy na zvířatech postupně ukončeny, což potvrdil i nedávný průzkum. 74 % respondentů považovalo testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech za nepřijatelné. Závazek EU o postupném ukončení testování na zvířatech v EU by si přálo 72 % dotázaných a 70 % uvedlo, že úplné nahrazení testování na zvířatech alternativními metodami by mělo být pro EU prioritou. 66 % dokonce požaduje okamžité zrušení všech testů na zvířatech v EU.

Pokud iniciativa i po odstranění duplicitních a neplatných hlasů bude mít minimálně 1 milion ověřených podpisů, pak to pro zvířata z laboratoří znamená obrovský úspěch a naději na lepší život. Evropská komise se musí problematikou pokusů zabývat a měla by navrhnout akční kroky k postupnému ukončení testování. "Věříme, že Evropská komise, poslanci Evropského parlamentu i vlády jednotlivých zemí berou v potaz přání svých občanů a budou co nejdříve jednat o jejich požadavcích na ukončení testování na zvířatech," prohlásila Kerry Post! lewhite, tisková mluvčí Cruelty Free Europe (jedna z organizací, která EOI organizovala).

Zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech na úrovni EU vešel v platnost už roce 2013 jako příslib, že zvířata již nebudou trpět a umírat v zájmu kosmetiky. Dochází však k jeho porušování kvůli protichůdnému nařízení REACH, které vyžaduje testovat na zvířatech látky, se kterými přijdou zaměstnanci do styku nebo látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Přitom v dnešní době existuje řada alternativních metod, které dokáží zajistit bezpečnosti kosmetických přípravků bez potřeby využívat zvířata. Jsou to např. tkáňové modely, orgány na čipu či organoidy (miniaturní modely orgánů).

K dnešnímu dni je registrováno pouze šest EOI z celkového počtu 90, které úspěšně dokončily fázi ověřování; další čtyři jsou v současné době ve fázi ověřování. Finální počet podpisů naznačuje, že by se k nim tato EOI mohla připojit a stát se sedmou úspěšnou EOI od roku 2012, kdy tento demokratický nástroj vznikl.

Proč je testování na zvířatech zastaralé a nefunkční?

Zvířata a lidé se značně liší svou anatomií, fyziologií i metabolismem. Je proto nemožné předpovědět, zda člověk bude na testované látky reagovat stejně jako zvíře. Látky, které projdou jako bezpečné při testech na zvířatech, mohou vážně ohrozit lidské zdraví. Podle Amerického národního institutu zdraví až 95 % léků, které jsou úspěšné u zvířat, následně selže u lidí - buď protože nefungují, anebo mají vedlejší účinky, které se u zvířat neobjevily. Pokusy na zvířatech odhalí jen asi pětinu vážných vedlejších účinků. Jen v Evropě bylo v roce 2019 k pokusům zneužito přes 10,5 milionů zvířat. Pokusy se provádí nejčastěji na ptácích, myších, potkanech, rybách, ale často i na psech, prasatech, opicích nebo koních. Alarmující je, že počet pokusných zvířat meziročně neklesá, i přestože existuje široká škála alternativních metod, které navíc přináší přesnější a rychlejší výsledky.

