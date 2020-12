Barbora Svoreňová: Za obranu amazonského deštného pralesa hrozí Jani Silvě smrtí

Lukáš Kašpárek 10.12.2020 11:23

Stačí se podívat co se z aktivistů snaží udělat takový jako Klaus, Zeman a podobní zkorumpovanci a zaprodanci... a co je horší, tak vždy se najdou lidé, kteří na tento hon na imaginární čarodejnice slyší a rádi si kopnou do těch, kterých bychom si všichni (kromě těch, kterým to znepříjemňuje korupční a protiprávní jednání) měli hluboce vážit....



Já si vážím každého, kdo se snaží bojovat proti zlu na vlastní pěst... to je opravdové hrdinství, které si zaslouží obdiv, podporu a hlavně zamyšlení nad tím co se nám takoví snaží svým konáním rozkrýt a na to upozorňují....



Když si ale člověk uvědomí, že tento boj proti bezpráví je v lidské společnosti od nepaměti, tak si nemyslím, že se to někdy změní k lepšímu... je to prostě věčný a hlavně často velice nevděčný boj za opravdové hodnoty....

