https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cerna-kridla-nad-brnem-letni-nebe-nad-rivierou-ovladli-ostrizi-a-reku-pod-nimi-chraneni-morcaci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

29.8.2025
Diskuse: 1
Ostříž lesní
Ostříž lesní
Foto | Kristina Svobodová / Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem
Pár silně ohrožených ostřížů lesních se opět usadil v lesích nad Riviérou, jednom z největších lesních celků v blízkosti centra Brna. Výskyt potvrdili ornitologové z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, kteří v lokalitě provádí pravidelný monitoring. Ostříži jsou v posledních letech v oblasti pozorováni každoročně a i letos se v průběhu jara objevili. V současné době je na lokalitě neustále přítomen celý pár těchto drobných sokolů, jejich hnízdo, které bývá často skrytě umístěné ve starých vraních hnízdech, však zatím nebylo dohledáno. Nyní každým dnem očekáváme vyvedení mláďat, která začnou trénovat své letové dovednosti.
 
Ornitolog Kryštof Horák k tomu říká: „Ostříži jsou jeden z nejpozději hnízdících druhů u nás, mimo jiné právě proto, že často využívají hnízda krkavcovitých ptáků. Určitou roli hrají i jejich daleká zimoviště až v tropické Africe. Letos je navíc hnízdění na vícero místech na jižní Moravě opožděné kvůli chladnějšímu průběhu jara“.

Ostříži patří ke zhruba 30 ohroženým ptačím druhům, které se ve svazích nad Riviérou vyskytují. Podobně radostným překvapením bylo i letošní vyvedení mláďat kriticky ohroženého morčáka velkého – zástupce většího druhu potápivých kachen. Morčáci, oproti většině jiných druhů kachen, hnízdí v dutinách stromů a zajímavostí také je, že svá mláďata, dokud jsou malá, vozí na hřbetě.

Morčáci velcí
Morčáci velcí
Foto | Petr Pařil / Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem

Morčáci se na Svratce, v oblasti Riviéry zdržují pravidelně, letos zde ale vyvedli i své mladé. Jde o jediné hnízdiště tohoto zajímavého druhu prakticky v centru Brna, další rodinky byly letos vyvedeny na jižním okraji města.

Oba tyto chráněné druhy se však mohou dostat do kolize s případnou výstavbou lanovky z Pisárek do Kampusu, od jejíž výstavby město Brno zatím neustoupilo a plánuje další kroky.

Ostříž lesní
Ostříž lesní
Foto | Kristina Svobodová / Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem

U dravců není neobvyklé, že při rychlém lovu mohou narazit do drátů vedení, která jsou pro ně ve vzduchu v rychlosti jen těžko viditelná. Podobné je to u větších ptáků (kachen, labutí atd.), ti řeku Svratku využívají jako biokoridor, podél kterého se přemisťují, nebo se podle ní orientují. Tito ptáci nejsou v letu natolik obratní, aby se drátům byli schopni vyhnout. Velké riziko pak dráty představují právě pro mláďata a nezkušené jedince.

„Myslíme si, že lokalita nad Riviérou je v rámci Brna natolik cenná, že si zaslouží ochranu před realizací devastujících záměrů, jako je projekt lanovky. Z důvodu přítomnosti největšího nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě a jejich rušení v minulé zimě jsme navíc zaslali žádost na Jihomoravský kraj, aby zde byla zřízena přechodně chráněná plocha“, říká Jan Sychra, předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Morčáci velcí
Morčáci velcí
Foto | Petr Pařil / Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem

Vybrané chráněné druhy ptáků, kteří v oblasti nad Riviérou žijí, představuje fotografická výstava Ptačí křídla nad Riviérou, která byla vytvořena v rámci kampaně proti lanovce. Do konce srpna je k vidění v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné a od září bude vystavena ve vestibulu ZŠ Kamínky v Novém Lískovci.

Ostříž lesní

Ostříž je malý sokolovitý dravec s vynikajícím zrakem a neméně vynikajícími letovými schopnostmi. Svoji potravu, drobné ptáky nebo větší hmyz, jako jsou vážky, loví přímo za letu. Dokáže takto dostihnout a ulovit i tak vynikající letce, jako jsou vlaštovky nebo rorýsi. Jedná se o tažný druh zimující v tropické Africe. V České republice jsou ostříži poměrně vzácní a řadí se mezi silně ohrožené druhy.

Morčák velký

Morčák velký je rybožravý druh kachny, vzácně hnízdící v blízkosti vodních toků. Pro potravu se dokáže potopit 2-4 metry. Zajímavostí rovněž je, že ke hnízdění využívá na tak velké ptáky poněkud netradičně dutiny ve stromech. Na řece Svratce je možné morčáky pozorovat především v zimním období, kdy k nám přilétají ze severu. V posledních letech však začali morčáci v Brně i hnízdit, přičemž Svratka u Riviéry je jejich vhodným hnízdním biotopem. Mláďata, kterých bývá běžně až kolem deseti, přitom rodiče vozí na zádech.

reklama
 
Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Koroptev polní Foto: Pavla Tomková AOPK ČR Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů PR Peliny Foto: Mirka Schärfnerová Wikimedia Commons Obnova Doskočilovy vyhlídky v Chocni začne na podzim, teď tam hnízdí ptáci Čáp bílý Foto: Bernard Dupont Flickr Žena v Německu rušila dronem čápy, teď kvůli tomu čelí vyšetřování

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

29.8.2025 06:45
Lanovka , aby se podle minulé studie vyplatila vytížením, tak by potřebovala omezit tramvajovou a trolejbusovou dopravu do Bohunic. A přitom by k posílení stačilo místo lanovky zavést autobusovou expres linku pisárky - kampus tunelem nahoru. Toho lesoparku je (by bylo) opravdu škoda.
Odpovědět

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 32

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist