Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci
Ostříži patří ke zhruba 30 ohroženým ptačím druhům, které se ve svazích nad Riviérou vyskytují. Podobně radostným překvapením bylo i letošní vyvedení mláďat kriticky ohroženého morčáka velkého – zástupce většího druhu potápivých kachen. Morčáci, oproti většině jiných druhů kachen, hnízdí v dutinách stromů a zajímavostí také je, že svá mláďata, dokud jsou malá, vozí na hřbetě.
Morčáci se na Svratce, v oblasti Riviéry zdržují pravidelně, letos zde ale vyvedli i své mladé. Jde o jediné hnízdiště tohoto zajímavého druhu prakticky v centru Brna, další rodinky byly letos vyvedeny na jižním okraji města.
Oba tyto chráněné druhy se však mohou dostat do kolize s případnou výstavbou lanovky z Pisárek do Kampusu, od jejíž výstavby město Brno zatím neustoupilo a plánuje další kroky.
U dravců není neobvyklé, že při rychlém lovu mohou narazit do drátů vedení, která jsou pro ně ve vzduchu v rychlosti jen těžko viditelná. Podobné je to u větších ptáků (kachen, labutí atd.), ti řeku Svratku využívají jako biokoridor, podél kterého se přemisťují, nebo se podle ní orientují. Tito ptáci nejsou v letu natolik obratní, aby se drátům byli schopni vyhnout. Velké riziko pak dráty představují právě pro mláďata a nezkušené jedince.
„Myslíme si, že lokalita nad Riviérou je v rámci Brna natolik cenná, že si zaslouží ochranu před realizací devastujících záměrů, jako je projekt lanovky. Z důvodu přítomnosti největšího nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě a jejich rušení v minulé zimě jsme navíc zaslali žádost na Jihomoravský kraj, aby zde byla zřízena přechodně chráněná plocha“, říká Jan Sychra, předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.
Vybrané chráněné druhy ptáků, kteří v oblasti nad Riviérou žijí, představuje fotografická výstava Ptačí křídla nad Riviérou, která byla vytvořena v rámci kampaně proti lanovce. Do konce srpna je k vidění v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné a od září bude vystavena ve vestibulu ZŠ Kamínky v Novém Lískovci.
Ostříž lesní
Ostříž je malý sokolovitý dravec s vynikajícím zrakem a neméně vynikajícími letovými schopnostmi. Svoji potravu, drobné ptáky nebo větší hmyz, jako jsou vážky, loví přímo za letu. Dokáže takto dostihnout a ulovit i tak vynikající letce, jako jsou vlaštovky nebo rorýsi. Jedná se o tažný druh zimující v tropické Africe. V České republice jsou ostříži poměrně vzácní a řadí se mezi silně ohrožené druhy.
Morčák velký
Morčák velký je rybožravý druh kachny, vzácně hnízdící v blízkosti vodních toků. Pro potravu se dokáže potopit 2-4 metry. Zajímavostí rovněž je, že ke hnízdění využívá na tak velké ptáky poněkud netradičně dutiny ve stromech. Na řece Svratce je možné morčáky pozorovat především v zimním období, kdy k nám přilétají ze severu. V posledních letech však začali morčáci v Brně i hnízdit, přičemž Svratka u Riviéry je jejich vhodným hnízdním biotopem. Mláďata, kterých bývá běžně až kolem deseti, přitom rodiče vozí na zádech.
