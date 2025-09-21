https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/david-chytil-elektroodpad-jako-prilezitost-co-prinasi-novy-plan-odpadoveho-hospodarstvi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

David Chytil: Elektroodpad jako příležitost! Co přináší nový plán odpadového hospodářství?

21.9.2025
Zdroj | REMA Systém
Nový Plán odpadového hospodářství ČR na období 2025–2035 přináší ambiciózní cíle a konkrétní kroky pro oblast zpětného odběru elektrozařízení. Právě elektroodpad představuje nejrychleji rostoucí druh odpadu a nově zveřejněný plán jej zařazuje na první místo mezi vytyčenými klíčovými oblastmi. Jaké jsou české cíle v oblasti zpětného odběru a recyklace odpadních elektrozařízení?
 
Nový plán představuje nejen cestovní mapu k naplnění evropských závazků, ale také příležitost zásadně modernizovat infrastrukturu, lépe propojit všechny aktéry systému a využít potenciál cenných surovin ukrytých v elektroodpadu. Cílem je, aby se z vysloužilých zařízení stal zdroj kritických materiálů, a nikoli zátěž pro životní prostředí.

Kritické suroviny v popředí

Plán nově klade důraz na zvyšování míry získávání kovů, polovodičů a dalších kritických surovin z vysloužilých zařízení. Čím více recyklace proběhne v tuzemsku, tím menší bude závislost ČR na dovozu primárních surovin. Například z jediné tuny mobilních telefonů lze získat až 150 gramů zlata. Při objemech prodaných přístrojů na českém trhu jde o potenciál v řádu kilogramů drahých kovů ročně. Navíc recyklace tuny elektroodpadu ušetří v průměru 74 kg primárních surovin, 21 m³ vody a sníží emise CO₂ o 294 kg. Navíc zabrání vzniku 452 kg odpadu.

Rozšířená odpovědnost výrobců

Jedním z hlavních nástrojů plánu je rozšířená odpovědnost výrobců (EPR). V rámci tohoto principu výrobce odpovídá i za to, co se s jeho produktem stane po skončení životnosti. Všeobecně EPR systémy přinášejí poměrně efektivní plnění cílů a zmíněný plán počítá s možným rozšířením i na jiné komodity. Důležitou roli by měla hrát takzvaná ekomodulace. Cílem je podporovat výrobce k navrhování snadno opravitelných, recyklovatelných a méně toxických produktů, díky čemuž budou platit nižší poplatky. Pokud je tedy zařízení konstruováno tak, že se dá jednoduše rozebrat a materiály znovu využít, výrobce zaplatí méně. Je to jasná motivace k chytrému designu a cirkulární ekonomice.

Hustší sběrná síť a spolupráce s obcemi

Plán dále počítá s rozšířením a modernizací míst zpětného odběru, včetně speciálních kontejnerů na elektrozařízení. Důležitá je i koordinace výrobců a kolektivních systémů s obecními svozovými službami. Právě obce mají přímý kontakt s občany a mohou ovlivnit, zda lidé staré elektro odevzdají k recyklaci, nebo skončí v komunálním odpadu. REMA Systém už dnes spolupracuje se stovkami měst a obcí v rámci projektu Zelená obec, který samosprávám pomáhá se sběrem elektroodpadu, usnadňuje administrativu a posiluje edukaci občanů.

Technologický rozvoj jako příležitost

Plán proto podporuje výzkum a vývoj moderních recyklačních technologií, které si poradí i s obtížně zpracovatelnými druhy elektroodpadu, tedy od miniaturních nositelných zařízení přes velké solární panely až po spotřebiče, u nichž je hodnota získaných surovin nízká. Právě tyto technologie budou v příštích letech přibývat a současné recyklační linky by měly již nyní průběžně inovovat své zpracovatelské procesy. Pokud dokážeme držet krok s technologickým vývojem a investovat do moderních zařízení, může se elektroodpad stát jedním z pilířů české cirkulární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika a její přínos

Základem nově představeného plánu je podporovat přechod k cirkulární ekonomice, která zahrnuje nejen recyklaci, ale také návrh produktů, které jsou snadno opravitelné a recyklovatelné. To pomůže snížit tlak na těžbu přírodních zdrojů a posílí udržitelnost. Navíc tato změna podporuje rozvoj nových pracovních míst v oblasti recyklace, výzkumu a inovačních technologií.

Nový Plán odpadového hospodářství na období 2025–2035 má potenciál posunout Česko mezi evropské lídry v nakládání s elektroodpadem. Úspěch ale bude záviset na propojení ambiciózních cílů s realitou každodenní praxe, tedy od konstrukce výrobků přes sběr a třídění až po poslední krok na recyklační lince.

reklama
 
foto - Chytil David
David Chytil
Autor je člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
David Chytil: Třetina firem porušuje zákon o výrobcích s ukončenou životností David Chytil: Jak se dotkne nová odpadová legislativa sběru starého elektra v Česku? David Chytil: Co přinese nová evropská legislativa zajišťující právo na opravu elektrospotřebičů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 1

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 17

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 212

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Analýza: Solární energie pokryla větší procento spotřeby elektřiny v ČR než loni

Diskuse: 154
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist