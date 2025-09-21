David Chytil: Elektroodpad jako příležitost! Co přináší nový plán odpadového hospodářství?
21.9.2025
Kritické suroviny v popředíPlán nově klade důraz na zvyšování míry získávání kovů, polovodičů a dalších kritických surovin z vysloužilých zařízení. Čím více recyklace proběhne v tuzemsku, tím menší bude závislost ČR na dovozu primárních surovin. Například z jediné tuny mobilních telefonů lze získat až 150 gramů zlata. Při objemech prodaných přístrojů na českém trhu jde o potenciál v řádu kilogramů drahých kovů ročně. Navíc recyklace tuny elektroodpadu ušetří v průměru 74 kg primárních surovin, 21 m³ vody a sníží emise CO₂ o 294 kg. Navíc zabrání vzniku 452 kg odpadu.
Rozšířená odpovědnost výrobcůJedním z hlavních nástrojů plánu je rozšířená odpovědnost výrobců (EPR). V rámci tohoto principu výrobce odpovídá i za to, co se s jeho produktem stane po skončení životnosti. Všeobecně EPR systémy přinášejí poměrně efektivní plnění cílů a zmíněný plán počítá s možným rozšířením i na jiné komodity. Důležitou roli by měla hrát takzvaná ekomodulace. Cílem je podporovat výrobce k navrhování snadno opravitelných, recyklovatelných a méně toxických produktů, díky čemuž budou platit nižší poplatky. Pokud je tedy zařízení konstruováno tak, že se dá jednoduše rozebrat a materiály znovu využít, výrobce zaplatí méně. Je to jasná motivace k chytrému designu a cirkulární ekonomice.
Hustší sběrná síť a spolupráce s obcemiPlán dále počítá s rozšířením a modernizací míst zpětného odběru, včetně speciálních kontejnerů na elektrozařízení. Důležitá je i koordinace výrobců a kolektivních systémů s obecními svozovými službami. Právě obce mají přímý kontakt s občany a mohou ovlivnit, zda lidé staré elektro odevzdají k recyklaci, nebo skončí v komunálním odpadu. REMA Systém už dnes spolupracuje se stovkami měst a obcí v rámci projektu Zelená obec, který samosprávám pomáhá se sběrem elektroodpadu, usnadňuje administrativu a posiluje edukaci občanů.
Technologický rozvoj jako příležitostPlán proto podporuje výzkum a vývoj moderních recyklačních technologií, které si poradí i s obtížně zpracovatelnými druhy elektroodpadu, tedy od miniaturních nositelných zařízení přes velké solární panely až po spotřebiče, u nichž je hodnota získaných surovin nízká. Právě tyto technologie budou v příštích letech přibývat a současné recyklační linky by měly již nyní průběžně inovovat své zpracovatelské procesy. Pokud dokážeme držet krok s technologickým vývojem a investovat do moderních zařízení, může se elektroodpad stát jedním z pilířů české cirkulární ekonomiky.
Cirkulární ekonomika a její přínosZákladem nově představeného plánu je podporovat přechod k cirkulární ekonomice, která zahrnuje nejen recyklaci, ale také návrh produktů, které jsou snadno opravitelné a recyklovatelné. To pomůže snížit tlak na těžbu přírodních zdrojů a posílí udržitelnost. Navíc tato změna podporuje rozvoj nových pracovních míst v oblasti recyklace, výzkumu a inovačních technologií.
Nový Plán odpadového hospodářství na období 2025–2035 má potenciál posunout Česko mezi evropské lídry v nakládání s elektroodpadem. Úspěch ale bude záviset na propojení ambiciózních cílů s realitou každodenní praxe, tedy od konstrukce výrobků přes sběr a třídění až po poslední krok na recyklační lince.
reklama
David Chytil
Autor je člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Další články autora |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk