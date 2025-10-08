https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/david-chytil-evropska-kvota-pro-elektroodpad-cesku-stale-unika.rema-system-ukazuje-ze-neni-nerealna
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

David Chytil: Evropská kvóta pro elektroodpad Česku stále uniká. REMA Systém ukazuje, že není nereálná

8.10.2025 | David Chytil |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | REMA Systém
Podle poslední zprávy ministerstva životního prostředí Česká republika v roce 2023 opět nesplnila evropskou kvótu pro sběr elektroodpadu a místo požadovaných 65 % dosáhla na úroveň 61,7 %. Mezi kolektivními systémy se ukazují výrazné rozdíly. REMA Systém se svým výsledkem 68,3 % v roce 2023 předběhla evropský cíl. To je jasný signál, že správně nastavený systém funguje a že hranice stanovené Evropskou unií lze splnit. Výsledky zpětného odběru elektrozařízení komentuje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která zajišťuje sběr odpadních elektrozařízení na českém trhu.
 
Zveřejněná zpráva Ministerstva životního prostředí ČR shrnuje vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok 2023. Tato čísla ukazují, že Česká republika jako celek stále zaostává za evropským cílem pro sběr elektroodpadu. To je alarmující, protože dosažení kvóty 65 % je možné a REMA Systém to dlouhodobě dokazuje v praxi. Už v roce 2017 jsme tuto hranici překročili poprvé a od té doby zákonný limit pravidelně plníme a v některých letech i výrazně překračujeme. V roce 2023 činila dle zveřejněných výsledků míra zpětného odběru společnosti REMA Systém celkem 68,3 %. V roce 2024 jsme se dostali na rekordních 77 %, tedy o 12 procentních bodů nad zákonným limitem.

Inovace a dostupnost zvyšují výsledky

Vysoká míra zpětného odběru odpadních elektrozařízení se ale nestane náhodou. Je výsledkem systematické práce, husté sběrné sítě, moderních služeb pro domácnosti a cílené spolupráce s obcemi, školami i firmami. Klíčová je kvalita servisu a jednoduchý přístup k odevzdání vysloužilého zařízení, který naše společnost buduje již přes 20 let. Oblibu si získala například i naše doplňková inovativní služba Rebalík, spuštěná před rokem, která umožňuje občanům bezplatně odevzdat elektroniku prostřednictvím sítě Balíkovny. Služba je postavena na principu reverzní logistiky, tedy systému, kdy stejně snadno, jako si lidé objednávají nové spotřebiče, mohou vrátit i ty staré.

Naše zkušenost ukazuje, že pokud obce, firmy a výrobci skrze kolektivní systém spolupracují a investují do inovací, lze evropské cíle nejen splnit, ale i překročit. REMA Systém je připravena sdílet své know-how, a to od motivace a edukace spotřebitelů přes efektivní logistiku až po moderní technologie recyklace zpracovatelů. Tato cesta přispívá nejen k plnění evropských závazků, ale také k posílení soběstačnosti Česka v získávání kritických surovin a k rozvoji cirkulární ekonomiky. Naše výsledky dokazují, že evropský cíl je splnitelný, avšak do budoucna s ohledem na důraz na udržitelnost, opravitelnost a trvanlivost elektrozařízení, by bylo vhodné přehodnotit přístup k výpočtu míry sběru. Z logiky věci totiž dnešní nové, déle sloužící a zpravidla i váhově lehčí spotřebiče budou mít v čase dopad na stanovenou kvótu.

Pokud se podíváme na státy v EU, tak Česká republika patří mezi země, které jsou ve sběru odpadních elektrozařízení úspěšné. Splnění stanoveného závazku rozhodně není samozřejmostí. Většina států EU má se splněním závazku skutečné komplikace. Máme tedy velmi dobře nakročeno a věříme, že se Česká republika brzy zařadí mezi ty nejúspěšnější evropské země v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.

reklama
 
foto - Chytil David
David Chytil
Autor je člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Elektroodpad Foto: Depositphotos Česko v roce 2023 opět nesplnilo evropskou kvótu pro sběr elektroodpadu Starý počítač Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz ÚOHS: Firmy odebírající elektroodpad neporušují hospodářskou soutěž Vysloužilé elektrospotřebiče, především pračky, čekající na recyklaci. Foto: Elektrowin Elektrowin odvezl 480 tun elektroodpadu z oblastí zasažených povodněmi
Další články autora |
David Chytil: Elektroodpad jako příležitost! Co přináší nový plán odpadového hospodářství? David Chytil: Třetina firem porušuje zákon o výrobcích s ukončenou životností David Chytil: Jak se dotkne nová odpadová legislativa sběru starého elektra v Česku?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

8.10.2025 08:15
Buď se má elektro spotřebiče opravovat nebo vyhazovat, obojí nejde. Je jasné, že vyhazovat elektrospotřebiče vzhledem k emitování další CO2 je nesmysl.
Odpovědět

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 55

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 54

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 10

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist