David Chytil: Evropská kvóta pro elektroodpad Česku stále uniká. REMA Systém ukazuje, že není nereálná
Inovace a dostupnost zvyšují výsledky
Vysoká míra zpětného odběru odpadních elektrozařízení se ale nestane náhodou. Je výsledkem systematické práce, husté sběrné sítě, moderních služeb pro domácnosti a cílené spolupráce s obcemi, školami i firmami. Klíčová je kvalita servisu a jednoduchý přístup k odevzdání vysloužilého zařízení, který naše společnost buduje již přes 20 let. Oblibu si získala například i naše doplňková inovativní služba Rebalík, spuštěná před rokem, která umožňuje občanům bezplatně odevzdat elektroniku prostřednictvím sítě Balíkovny. Služba je postavena na principu reverzní logistiky, tedy systému, kdy stejně snadno, jako si lidé objednávají nové spotřebiče, mohou vrátit i ty staré.
Naše zkušenost ukazuje, že pokud obce, firmy a výrobci skrze kolektivní systém spolupracují a investují do inovací, lze evropské cíle nejen splnit, ale i překročit. REMA Systém je připravena sdílet své know-how, a to od motivace a edukace spotřebitelů přes efektivní logistiku až po moderní technologie recyklace zpracovatelů. Tato cesta přispívá nejen k plnění evropských závazků, ale také k posílení soběstačnosti Česka v získávání kritických surovin a k rozvoji cirkulární ekonomiky. Naše výsledky dokazují, že evropský cíl je splnitelný, avšak do budoucna s ohledem na důraz na udržitelnost, opravitelnost a trvanlivost elektrozařízení, by bylo vhodné přehodnotit přístup k výpočtu míry sběru. Z logiky věci totiž dnešní nové, déle sloužící a zpravidla i váhově lehčí spotřebiče budou mít v čase dopad na stanovenou kvótu.
Pokud se podíváme na státy v EU, tak Česká republika patří mezi země, které jsou ve sběru odpadních elektrozařízení úspěšné. Splnění stanoveného závazku rozhodně není samozřejmostí. Většina států EU má se splněním závazku skutečné komplikace. Máme tedy velmi dobře nakročeno a věříme, že se Česká republika brzy zařadí mezi ty nejúspěšnější evropské země v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.
