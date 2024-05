Ekologické organizace: Dnes končí většina pracovníků velkolomu ČSA. Je o ně zájem jinde, ale pomáhat musí i stát

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hnědouhelný velkolom Československé armády mezi Mostem a Litvínovem s koncem května pokračuje v roky plánovaném ukončování těžby a propustí většinu pracovníků a pracovnic. Jak ukazuje například náborová reklama Dopravního podniku měst Most a Litvínov , o profese z velkolomu je zájem v jiných firmách.

Zároveň se stát zavázal vyplácet výsluhové příspěvky (nad rámec podpory v nezaměstnanosti či výplaty v novém zaměstnání), nyní je potřeba na ně uvolnit peníze. Těžba končí, neboť postup rypadel je omezen Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, která stanovila vláda v roce 1991 a potvrdila v letech 2008 a 2015. Jednalo se o kompromis mezi plány těžby a ochranou domovů místních lidí. Limity zachránily před zničením zejména město Horní Jiřetína osadu Černice.

Další uhlí v velkolomu ČSA už není potřeba, dodávky teplárnám dostatečně pokrývá velkolom Bílina. V minulosti se největší část uhlí z ČSA spalovala v elektrárně Chvaletice, která přechází na uhlí v velkolomu Vršany. Ekologické organizace upozorňují, že také velkolom Vršany může v blízké době směřovat k uzavření, neboť zásobuje pouze elektrárny Chvaletice a Počerady, jejichž majitel Pavel Tykač oznámil odstavení možná již příští rok.

Pro elektroenergetické soustavy a zásobování elektřinou by tento krok nebyl žádný problém, pouze by došlo ke snížení vývozu elektřiny. Ukázala to analýza podrobných hodinových dat o výrobě a vývozu elektřiny.

Ekologické organizace však dlouhodobě doporučují, aby vláda rozšířila výsluhové příspěvky i na zaměstnance a zaměstnankyně uhelných elektráren.

„Dnes už je jasné, že uhlí končí a je potřeba, aby na to politici a političky reagovali. Měli by především zajistit, aby zde vznikaly rychle nové zdroje energie, které výrobu elektřiny z uhlí nahradí, a to především obnovitelné zdroje. A finanční podporu by neměli dávat bohatým uhlobaronům či státní firmě, ale lidem, kteří v uhelném sektoru dodnes pracují - třeba tak, že rozšíří výsluhové příspěvky i na pracovníky a pracovnice uhelných elektráren,“ říká Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace.

„Díky vytrvalým protestům, blokádám a stávkám hnutí za klimatickou spravedlnost v posledních letech se podařilo zdánlivě nemyslitelný konec uhlí prosadit. Ačkoli je uzavření provozu ČSA dlouho očekávanou událostí, pracující se dostávají do nezáviděníhodné situace. Pokud chceme skutečně spravedlivou transformaci, je zapotřebí investovat do lidí a smysluplných pracovních míst v udržitelných odvětvích. Spravedlivá transformace by neměla znamenat dotace pro uhlobarony a miliardáře jako je Tykač, aby na zaplavené lomy položili fotovoltaiku a znovu tak měli velký kus energetického koláče ve svých rukou,“ říká Veronika Dombrovská, Limity jsme my.

„Ukončování těžby uhlí na velkolomu ČSA je dlouho plánované, ale přesto jde o důležitý zlom v české energetice. Uhlí z této lokality - stejně jako z lomu Vršany - není potřeba, je však potřeba pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním z těžby i spalování uhlí najít nové uplatnění. Vláda musí dostát závazku a vyplácet výsluhové příspěvky horníkům. A podle nás by je měla rozšířit i na energetiky,“ říká Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

