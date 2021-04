Ekologické organizace: Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn! Otevřený dopis největším českým pojišťovnám

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín Ilustrační snímek uhelné elektrárny Počerady.

Otevřený dopis největším českým pojišťovnám Allianz, Generali Česká pojišťovna a Kooperativa.

Vážený pane Quisi, vážený pane Juráši, vážený pane Diviši,

dovolujeme si vás oslovit jménem českých občanek a občanů, které reprezentujeme, s žádostí o spolupráci při řešení problému klimatické krize, pustošící v posledních letech naši krajinu, a také s ní spojeného problému znečištění ovzduší, které u nás zabije každý rok předčasně více než deset tisíc lidí. Konkrétně nám jde o uhelný průmysl, jehož zastaralé elektrárny mají na obou těchto problémech v České republice lví podíl.

Pandemie koronaviru ostře zvýraznila zranitelnost naší společnosti vůči rizikům, jako jsou i ta vyplývající z klimatické krize. Jsme rádi, že vaše společnosti, jejichž úlohou je nás před následky rizik chránit, v posledních letech vyjadřují ochotu se do řešení klimatické krize zapojit a pomoci udržet oteplení naší planety pod bezpečnou hranicí 1,5° C, zakotvenou v Pařížské dohodě. Ceníme si toho, že jste zavedli pravidla, která omezují vaší podporu novým uhelným projektům.

Znepokojuje nás ale, že v těchto pravidlech zejí mezery, kvůli kterým nejsou zdaleka dostatečná. Zejména nás zaráží vaše podpora prodlužování životnosti těch nejšpinavějších uhelných elektráren, jako Počerady či Chvaletice, a vaše pokračující spolupráce se společnostmi jako jsou Sev.en Energy Pavla Tykače, EPH Daniela Křetínského či ČEZ, které ani pět let po schválení Pařížské dohody o klimatu nepředložily věrohodné plány, jak své podnikatelské záměry sladit s jejími cíli.

K řešení klimatické krize nestačí přestat stavět nové uhelné elektrárny. Je potřeba dostatečně rychle uhlí odstavit. Ve vyspělých zemích skupiny OECD, jako je Česká republika, uhlí musí – a může – skončit nejpozději do roku 2030. Zapotřebí je také nahradit jej čistými obnovitelnými zdroji, a nikoli podobně špinavým fosilním plynem: s řešením klimatické krize není slučitelná žádná nová fosilní infrastruktura.

Žádáme vás proto, abyste dostáli odpovědnosti, která z vašeho postavení v ekonomice vyplývá, a přijali alespoň tato minimální nezbytná opatření. Pokud to myslíte s ochranou klimatu vážně, měli byste:

* Neprodleně přestat pojišťovat nejšpinavější a nejzbytečnější české uhelné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, a tím i ukončit podporu prodlužování jejich životnosti.

* Zavázat se, že přestanete pojišťovat těžbu a spalování uhlí co nejrychleji. Neprodleně ukončit spolupráci s uhelnými firmami jako Sev.en Energy, EPH či ČEZ, nepředloží-li věrohodné plány, jak skončit s těžbou a spalováním uhlí v souladu s cílem Pařížské dohody zadržet oteplování planety pod 1,5° C, to znamená nejpozději do roku 2030.

* Zavázat se, že nebudete pojišťovat ani financovat žádné nové fosilní projekty, především v těžbě či spalování fosilního plynu. Žádná nová fosilní infrastruktura není slučitelná s řešením klimatické krize.

V České republice je již dnes všem jasné, že uhlí je u konce. Otázka je, jak rychle skončí a co jej nahradí. Zatímco uhelné firmy a na ně napojení politici chtějí nevyhnutelný konec co nejvíc oddálit a ohrožují tak budoucnost nás i našich dětí, vědci a vědkyně, občanské organizace i lidé z míst postižených tíživými dopady uhelného byznysu – mnozí z nich podepsaní pod tímto dopisem – tlačí na co nejrychlejší útlum.

Vaše společnosti stojí v této situaci před klíčovým rozhodnutím, na kterou stranu se postaví. Žádáme vás, abyste si vybrali veřejné zdraví a odpovědnost budoucím generacím a naopak silou svých peněz i veřejného vlivu podpořili takovou podobu hospodářské obnovy po pandemické krizi, která Českou republiku nasměruje na cestu ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice.

Podepsané organizace:

Arnika

Berounská Zeleň

BEZUHLI.CZ

Centrum pro dopravu a energetiku

Doctors for Future

Ekumenická akademie

EUROSOLAR.cz

Extinction Rebellion

Feministické umělecké instituce

Greenpeace Česká republika

Hlavou proti Turówu

Hnutí DUHA

Chebsko za klima

Iniciativa Stop přehradám

Klimatická koalice

Limity jsme my

Na Mysli

NESEHNUTÍ

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

RFK

Rodiče za klima Liberec

Spolek Živá voda

Trast pro ekonomiku a společnost

Univerzity za klima

Zastavme elektrárnu Chvaletice

Zelená pro Pardubicko

Zelená pro Ústecko

Zelený kruh



