Eva Hes: Likvidujete hlodavce běžně dostupnými rodenticidy? Obracím se na vás s prosbou

vaber 13.3.2025 09:24

Nějaká myš mně , na zimu, do baráku vždy vleze, na půdu , do dříví a i když tam nemá co žrát ,schovává se před zimou. Jak se tam dostanou nechápu.

Koupil jsem jed a myslím,že jsem je tím jedem jen krmil. Jed mizel a mizel a myši jej konzumovaly a kozumovaly. Kolik chudinek jsem otrávil nevím,ale skoro bych řekl ,že žádnou. Takový jed asi nic neotráví.

