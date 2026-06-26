https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/eva-m.hejzlarova-je-vedro-jenom-vedro-nebo-je-to-politicky-problem
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva M. Hejzlarová: Je vedro jenom vedro, nebo je to politický problém?

26.6.2026 | Eva M. Hejzlarová |
Diskuse: 1
Ochlazování brněnských ulic, ilustrační snímek.
Ochlazování brněnských ulic, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Úřad městské části Brno-střed
Tahle otázka dává smysl bez ohledu na to, zda jste voliči vládních nebo opozičních stran, případně vás politika nezajímá, a já se pokusím vysvětlit proč.
 
V Londýně zemřely v roce 1952 tisíce lidí v souvislosti se smogem. Špatná kvalita ovzduší přitom byla tématem hlavního města už několik dekád, ne-li staletí, ale vždycky to byla spíš „nepříjemnost“ nebo „okolnost“, nikdy ne něco, co by se mělo „řešit“. Zlomem v uvažování byl právě „Great Smog of London“, který byl jednak výjimečný svou intenzitou, jednak tím, že vědci byli schopni sledovat souvislost mezi kvalitou ovzduší a lidským zdravím, resp. jinak nevysvětlitelným počtem nadúmrtí. V roce 1956 pak byl odsouhlasen Clean Air Pact, který přinesl omezení v provozu průmyslových provozů i domácností. Z „inconvenience“ se stal veřejněpolitický problém.

V podobné situaci jsme teď my. Vedru samozřejmě můžeme čelit individuálně (pitným režimem, omezením pobytu venku), ale potíž je, že ne každý má na zvládání vedra stejně sil a jiných zdrojů (vzpomeňme si na lidi v domovech pro seniory nebo na lidi, kteří si sami neumějí vyjednat dobré pracovní podmínky). Tady už je - zdá se mi - prostor na kolektivní akci, protože i tady budou zbytečně umírat (nebo jenom trpět) lidé.

A zatímco mitigaci můžou města zvládnout jen v omezené míře, v adaptaci toho naopak zmáknou celkem dost. Dělala jsem před časem na toto téma dílčí výzkum dokumentů šesti středoevropských metropolí, kdy jsem sledovala zohlednění sociální dimenze klimatické změny - laicky: jak která z nich myslí na lidi a snaží se zmírnit dopady změny klimatu na každodenní život jejich obyvatel.

Hlavní take-aways aneb inspirace pro nadcházející volby do zastupitelstev měst a obcí:

1. Přizpůsobení měst horku a extrémnímu klimatu

Komplexně o tématu přemýšlí město Vídeň, která má akční plán pro zvládání vln veder. Ten zahrnuje ochranu obyvatelstva, úpravy veřejného prostoru i přípravu sociálních a zdravotnických zařízení na teplotní extrémy. Většina měst (včetně Prahy) pak pracuje s identifikací oblastí tzv. „tepelných ostrovů“ – ty se snaží přetvořit, aby se snížilo přehřívání města.

2. Práce s daty a cílené intervence

Velmi názorný příklad nabízí Bratislava, která vytvořila atlas zranitelnosti, který kombinuje data o věku obyvatel, zdravotním stavu, dostupnosti služeb a environmentálních rizicích. Na jeho základě identifikuje konkrétní čtvrti, kde je potřeba investovat do změny prioritně (např. kvůli kombinaci horka, koncentrace zranitelných obyvatel a malé kapacity služeb).

3. Ochrana zranitelných skupin

Konkrétní opatření se zaměřují na lidi, kteří jsou dopady klimatu ohroženi nejvíce: těmi jsou zejména senioři a malé děti, lidé s kardiovaskulárními či respiračními onemocněními a chudí lidé. Vídeň připravuje sociální a zdravotnická zařízení na extrémní horka a cíleně chrání seniory, nemocné či lidi bez domova. Mluví se i o klimatických „lockdownech“ (ty by možná přišly pro děti v Česku, kdyby jim dnes nekončila škola). Některá města (např. Varšava) při navrhování opatření zohledňují i energetickou chudobu nebo nízkopříjmové skupiny.

Pojďme, prosím, o vedru mluvit jako o něčem, co si zaslouží naši politickou pozornost. Kvůli těm slabším kolem nás teď i kvůli našim slabším – starším a nemocným – „já“, kterými se staneme za pár (desítek) let.

Zdroj: Hejzlarová, E., Dutar Franco, B. 2023. Klimatické strategické dokumenty v šesti hlavních městech střední Evropy a jejich sociální dimenze: zapojování veřejnosti do tvorby dokumentů a práce se zranitelnými skupinami. Fórum sociální práce.

reklama
 
foto - Hejzlarová Eva M.
Eva M. Hejzlarová
Autorka je vědkyní na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je editorkou knihy Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Miska s vodou Foto: Pražská zvířecí záchranka Miska vody může o tomto víkendu zachránit životy. Pomozte vyčerpaným divokým zvířatům Lama Foto: Piqsels Zoo v Ústeckém kraji instalují mlžítka pro návštěvníky, ochlazují zvířata Mlžítka ve městě Foto: Depositphotos Pořadatelé akcí ve Zlínském kraji kvůli vedru zajišťují mlžné brány či pítka
Další články autora |
Foto: Depositphotos Na jaké zranitelné skupiny se soustředí klimatické strategické dokumenty v šesti hlavních městech střední Evropy?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

26.6.2026 17:10
Dobrá otázka. Jestliže to politický problém není, je načase tak učinit, neb za všechno může vláda a Babiš (Sanchéz, Macron a Meloni)!-) Vyjděte do ulic a protestujte proti saharskému vedru, na které našinec není zvyklý! Bude povoleno chodit ve spodním prádle a výrobci slunečníků budou mít žně.

Naštěstí tato africká epizoda příští týden skončí a vše se vrátí do normálních kolejí. Horké hlavy vychladnou, politici se budou zabývat důležitějšími věcmi, počasí bude téma sousedských plků, hospodských úvah a aktivistických reportáží.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist