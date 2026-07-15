Eva Tylová: Další městské částí Prahy mohou svým občanům zajistit příští Silvestr bez stresu
Možnost zákazu pyrotechniky na celém území obce
Zastupitelé hl. m. Prahy 18. června schválili novelu vyhlášky k pyrotechnice, která zpřísňuje podmínky využívání pyrotechniky. Významný posun ve vyhlášce umožnila novela zákona o pyrotechnice platná od 1. prosince 2025. Ta jasně stanovila, že použití pyrotechniky má negativní důsledky pro lidi zvířata i životní prostředí, a proto ji lze bez dalšího zdůvodňování zakázat na celém území obce či městské části. 21 městských částí využila možnost zakázat živelné používání pyrotechniky po celý rok. Některé další městské části však zákaz schválily až po jednání zastupitelstva hlavního města, proto je vyhláška znovu rozeslána k připomínkování, aby se mohly k zákazu také připojit. O vyhlášce budou zastupitelé hl. m. Prahy znovu jednat na svém zasedání 10. září.
Kde se již nebude odpalovatK celoročnímu zákazu se připojila většina velkým městských částí i řada těch menších. Jedná se o Prahu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Horní Počernice, Křeslice, Libuš, Suchdol, Troja a Velká Chuchle. Pyrotechniku nelze odpalovat ani na celém území Klánovic, kde je přírodní park. Bohužel nejlidnatější městská část Praha 4 se přes urgence na vedení radnice zatím k zákazu nepřipojila. Tak teď mají možnost.
Pozdě, ale přeceNěkteré městské části se k zákazu připojily až po schválení vyhlášky na jednání ZHMP. Jednou z nich byla i městská část Praha 12, kde jsem zastupitelkou, která zákaz přes moje výzvy radním při jednání rady nepodpořila. To mě velice mrzelo, protože prosazování omezení používání pyrotechniky jsem se aktivně věnovala již při schvalování novely zákona o pyrotechnice v loňském roce, i nyní při přípravě vyhlášky. Vyslechla jsem i argumentaci od jednoho radního, „že v komunismu již žil“. Zřejmě zapomněl, že jedním z principů demokracie je i ochrana práv lidí, kteří jsou v menšině. Na jednání zastupitelstva jsem se spojila s dalšími radními, zastupiteli a zastupitelkami citlivými k utrpení lidí i zvířat, které pyrotechnika působí, a zákaz jsme prosadili.
Více než 1 milion lidí a jejich zvířecích přátel o Silvestra bez stresuK zákazu se připojilo 21 z 57 městských částí, na jejich území žije většina obyvatel Prahy. Úplným zákazem bude tedy nyní chráněno více než 1 milion lidí, jejich zvířecích přátel a samozřejmě i divokých zvířat na tomto území. Ti se již nebudou o Silvestra stresovat a dýchat vzduch znečištěný spadem toxických látek z odpalování pyrotechniky. Řada malých městských částí se k zákazu nepřipojila, protože to vzhledem k nízké četnosti odpalování pyrotechniky, to zatím nevnímají jako problém. Je však otázkou, zda se k nim nyní odpalovači nepřesunou a situace se tak nezmění. Na jejich území jsou také velké plochy přírodních památek, kde je zakázáno pyrotechniku odpalovat.
Na Silvestra během dne na vycházku bez stresuKe zlepšení došlo i na ostatním území hl. m. Prahy, kdy je možné odpalovat pyrotechniku na Silvestra pouze od 17 h do 2 h Nového roku. Lidé se tedy mohou během dne rekreovat, či procházet se svými zvířecími přáteli, aniž by museli mít obavu, že jim někdo za zády odpálí petardu. Časové omezení tak pomůže i divoce žijícím zvířatům.
Proti stresu z odpalování pomáhá i četný chov včelSamozřejmě platí nadále, že v Praze nelze odpalovat pyrotechniku kolem vodních toků, kolem a v přírodních památkách a v památkové zóně, jako to bylo i ve vyhlášce před její aktualizací. Dále do vzdálenosti 250 m od domů seniorů, domovů pro handicapované, hospodářských chovů, veterinárních ordinací podle novely zákona o pyrotechnice. Při diskuzích o zákazu pyrotechniky někteří argumentovali, že po přijetí novely zákona o pyrotechnice je stejně již počet míst pro odpalování silně zredukován. Bezprostředně poté, co novela zákona vstoupila v platnost, se rozšířila mapa, která Českou republiku pokryla téměř souvisle červenými kroužky zákazu.
Když jsem pátrala po jejím vzniku, tak se ukázalo, že iniciativou zaměstnankyně Ministerstva zemědělství byl k vytvoření mapy využít registr chovů včel. Díky včelařům tak byl již loňský Silvestr výrazně klidnější.
Světelná show nahradila festivalový ohňostrojToxický koktejl působící stres lidem i zvířatům lze nahradit například světelnou show. Že to lze, ukázali letos na Filmovém festivalu v Karlových Varech. Lázeňské město, aby zajistilo klid lidem i zvířatům, vyhláškou užívání pyrotechniky zakázalo. Pořadatelé festivalu se s tím vyrovnali na výbornou. Pro světelné efekty na obloze využili drony.
Vyzvěte vedení radnice, aby se k zákazu připojiloPokud žijete v městské části, kde zatím zákaz živelného odpalování pyrotechniky neplatí, vyzvěte členy rady a starostu vaší městské části, aby se k zákazu připojili. Zákaz schvaluje rada městské části a u malých městských částí starosta. Musí to stihnout do 10. září, kdy bude znovu vyhlášku projednávat zastupitelstvo hl. m. Prahy. Pro argumentaci můžete využít prezentace a záznam z panelové diskuze, kterou vloni STUŽ pořádala.
reklama