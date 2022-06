Vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí potravinovou bezpečnost

Foto | Daina Le Lardic / Evropský parlament Evropský parlament 8. června 2022 projednává balíček Fit for 55.

Vážení velvyslanci a poslanci Evropského parlamentu,níže podepsaní vědci vyzývají členské státy a poslance Evropského parlamentu, aby změnili ustanovení o bioenergii v navrhovaných právních předpisech Fit for 55 tak, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na klima a biologickou rozmanitost. Navzdory mnoha obdivuhodným snahám o odklon Evropy od fosilních paliv by ustanovení o bioenergii v plánu Fit for 55 v současné podobě podkopala větší ukládání uhlíku a biologickou rozmanitost v Evropě. Podporovala by také odlesňování na celém světě tím, že by vyžadovala, aby se k uspokojení evropské poptávky po zemědělských produktech a dřevu využívalo více půdy v tropech. Navrhované právní předpisy způsobí tyto účinky tím, že budou podporovat mnohem větší využívání bioenergie bez ohledu na její dopady na globální využívání půdy a ukládání uhlíku ve stávajících lesích. Rozumné pozměňovací návrhy mohou naštěstí těmto nežádoucím účinkům zabránit.Globální expanze zemědělství a lesní těžby, kterou podněcuje rostoucí populace a příjmy, významně přispívá k odlesňování a dalším ztrátám původních biotopů. Tato expanze, k níž podle nejnovějších údajů dochází rekordním tempem, zvyšuje obsah uhlíku v atmosféře a je hlavní hnací silou globálního úbytku biologické rozmanitosti.

Evropa musí hrát zásadní roli při řešení těchto problémů tím, že sníží rozlohu půdy a uhlíkovou stopu, kterou využívá k zásobování potravinami, dřevem a palivem. V mnoha regionech světa roste poptávka po potravinách a dřevu, protože se zvyšuje počet obyvatel a jejich příjmy, což vytváří další tlaky na těžbu většího množství dřeva a přeměnu lesů a jiných stanovišť na zemědělskou půdu. Také Evropa v minulých staletích značně rozšířila svou zemědělskou plochu a přeměnila většinu svých lesů a stanovišť. Dnešní Evropa má však potenciál snížit rozlohu půdy, kterou si přivlastňuje, a to díky pravděpodobně stabilní nebo klesající populaci, potenciálu zvýšení výnosů plodin a možnosti snížit vysokou spotřebu masa a mléčných výrobků.

Snížením rozlohy půdy potřebné k zajištění její spotřeby může Evropa jednak zvýšit ukládání uhlíku a zvýšit počet stanovišť v Evropě, jednak snížit svůj příspěvek ke globálnímu odlesňování způsobenému outsourcingem využívání půdy. Jak ukázaly četné studie, obnova lesů v Evropě probíhá částečně na úkor využívání milionů hektarů půdy v zahraničí na čistém základě, aby byla uspokojena evropská poptávka po zemědělských produktech.

Bohužel ustanovení plánu Fit for 55 o bioenergii tím, že považují biomasu za "uhlíkově neutrální", podporují Evropu nejen ve spalování odpadní biomasy, ale i v těžbě a spalování většího množství dřeva z lesů a ve vyhrazení milionů hektarů zemědělské půdy pro bioenergii. Tím by se výrazně zvýšila globální uhlíková stopa Evropy. Přestože spalováním biomasy se uvolňuje ještě více uhlíku než spalováním fosilních paliv, pravidla pro skleníkové plyny v těchto navrhovaných zákonech tuto ztrátu uhlíku ignorují. V důsledku toho se těm, kdo spalují biomasu, připisuje snížení emisí uhlíku bez ohledu na tyto emise, na snížené ukládání uhlíku v důsledku zvýšené těžby dřeva a na ztrátu uhlíku v původních biotopech, protože zemědělská půda se celosvětově rozšiřuje, aby nahradila ušlou produkci potravin v Evropě. Jak již stovky vědců dříve upozornily Evropský parlament, tento přístup vede k další těžbě dřeva pro bioenergetiku, která pravděpodobně zvýší globální oteplování na desítky let až staletí, a to i v případě, že se lesy budou těžit "udržitelně" a budou moci znovu vyrůst.

V důsledku toho modelování Evropské komise v rámci plánu Fit for 55 předpokládá čtyřnásobný nárůst dovozu dřeva pro bioenergii do Evropy do roku 2050. Předpokládá také, že energetické plodiny do roku 2050 zaberou v Evropě 22 milionů hektarů, tedy zhruba pětinu evropské orné půdy, a budou tak konkurovat půdě určené k produkci evropských potravin a obnově přírody. Vyčlenění jedné pětiny orné půdy pro energetické plodiny na celém světě by vyžadovalo další rozšíření orné půdy do lesů a jiných biotopů o plochu o velikosti Indie. Evropská biologická rozmanitost by se rovněž snížila v důsledku předpokládané ztráty zhruba poloviny biologicky rozmanitých polopřirozených travnatých ploch v Evropě.

Současná prohlubující se potravinová krize, kterou podnítila válka na Ukrajině, ukazuje nebezpečné důsledky tohoto přístupu k bioenergetice. Zatímco celosvětový nedostatek obilí a rostlinného oleje způsobuje prudký růst cen, Evropa by mohla více než nahradit ukrajinský vývoz rostlinného oleje snížením spotřeby bionafty; Evropa a USA by navíc mohly nahradit ukrajinský vývoz obilí snížením etanolu z obilí na polovinu. Přestože energetické plodiny mohou spotřebovávat méně hnojiv než potravinářské plodiny, jejich produkce stále vyžaduje produkční půdu, která by jinak mohla být využita k produkci potravin nebo k ukládání uhlíku do původní vegetace.

Evropská komise vyjádřila myšlenku, že nové požadavky na využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) by měly působit proti těmto zvráceným pobídkám tím, že by členské státy povzbudily k zachování uhlíku ve vlastních lesích, ale je nepravděpodobné, že by to bylo účinné, pokud zůstanou zachována stávající pravidla pro bioenergii. Bez ohledu na pobídky pro jednotlivé země vyplývající z pravidel LULUCF bude bioenergie pro elektrárny, továrny, odvětví silniční dopravy, letecké společnosti, lodní společnosti a další uživatele energie i nadále fakticky považována za uhlíkově neutrální, a to díky způsobu, jakým jsou jejich emise započítávány. Uživatelé energie proto budou i nadále silně motivováni ke spalování paliv ze dřeva nebo energetických plodin pěstovaných na orné půdě bez ohledu na ušlé zásoby potravin a ukládání uhlíku. Pokud pravidla LULUCF způsobí, že členské státy omezí těžbu dřeva v tuzemsku, budou pravidla pro bioenergii podporovat ještě větší offshoring evropské poptávky po dřevě a zemědělských produktech, což dále zvýší globální odlesňování.

Změny by měly napravit chybné klimatické účetnictví týkající se biomasy ve Fit for 55 tím, že uznají uhlíkové náklady spojené s věnováním půdy a dřeva na bioenergii. Jako významný krok vpřed by měl Parlament přijmout pozměňovací návrhy, které by odstranily nulové uhlíkové hodnocení pro spalování primární lesní biomasy, zahrnuly energetické plodiny do limitu pro používání biopaliv na bázi potravin a krmiv a zpřísnily tyto limity.

Současná světová potravinová krize připomíná, že půda je vzácná a je jí stále větší nedostatek. Evropa by neměla usilovat o přesměrování rozsáhlých částí světové orné půdy na pěstování energetických plodin, kácet a vypalovat další světové lesy ani podkopávat cíle ukládání většího množství uhlíku a zlepšování biologické rozmanitosti v Evropě i ve světě.

S pozdravem,

(V abecedním pořadí. Mezi signatáři jsou dva čeští vědci, David Storch a Miroslav Svoboda (zvýrazněno))

Massimo Blonda

Istituto di Ricerca Sulle Acque

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA)

Bari, Italy

Michele Carducci

Full Professor of Comparative Constitutional Law – CEDEUAM University of Salento

Lecce, Italy



Dragan Petrov Chobanov

Professor

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research

Bulgarian Academy of Sciences

Sofia, Bulgaria



Kevin Cianfaglione

Université de Lorraine,

Campus Bridoux

Metz, France



Margherita Ciervo

Professor

Dipartimento di Economia, Management e Territorio

Università degli Studi di Foggia

Foggia, Italy



Denis Couvet

Professor, Natural History Museum

President Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité

Member Académie d’Agriculture de France

Paris, France



Wolfgang Cramer

Professor, IMBE, CNRS, Aix Marseille Université,

Member Académie d’Agriculture de France

Aix-en-Provence, France



Alfredo Di Filippo

Associate Professor in Plant Biology and Ecology

National Geographic Explorer

Università della Tuscia

Viterbo, Italy



Karlheinz Erb

Associate Professor

University of Natural Resources and Life Sciences

Vienna, Austria



Gerd Esser

University Professor for Systems Ecology and Modeling

Institute for Plant Ecology

Justus-Liebig-University

Giessen, Germany



Simone Gingrich

Researcher & Lecturer

University of Natural Resources and Life Sciences

Vienna, Austria



Helmut Haberl

University Professor

University of Natural Resources and Life Sciences~

Vienna, Austria



Bjart Holtsmark

Senior Researcher (Emeritus)

Statistics Norway

Oslo, Norway



Thomas Kastner

Senior Scientist

Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre,

Frankfurt am Main, Germany



Vassiliki Kati

Professor of Biodiversity Conservation

Head of Biodiversity Conservation Lab

Dept. of Biological Applications and Technology, University of Ioannina

Ioannina, Greece



Markus Kröger

Associate Professor and Academy of Finland Research Fellow

Global Development Studies, Faculty of Social Sciences,

University of Helsinki

Helsinki, Finland



Tobias Kuemmerle

Professor

Humboldt-University Berlin,

Berlin, Germany



Luc Lens

Senior Full Professor

Department of Biology, Ghent University

Ghent, Belgium



Wolfgang Lucht

Professor

Potsdam Institute for Climate Impact Research and Humboldt University Berlin,

Member of the German Government’s Council on the Environment SRU



Patrick Meyfroidt

F.R.S.-FNRS

Université Catholique de Louvain (UCL)

Louvain-la-Neuve, Belgium



Christina Moberg

President, European Academies’ Science Advisory Council

Emeritus Professor KTH Royal Institute of Technology

Stockholm, Sweden



Mikko Mönkkönen

Professor in Applied Ecology, Dean of the Faculty

Faculty of Mathematics and Sciences

University of Jyväskylä

Finland



Michael Norton

Professor

Environmental Program Chair

European Academies Science Advisory Panel

University of Tokyo (Retired)



José M. Rey Benayas

Full Professor

Grupo “Ecología y Restauración Forestal” (FORECO),

Dpto. de Ciencias de la Vida – Unidad Docente de Ecología

Universidad de Alcalá

Madrid, Spain



Maria Rosa Paiva

Professor

Fellow A.v. Humboldt Foundation, DE,

NOVA School of Science and Technology

Caparica, Portugal



Tobias Plieninger

Professor of Social-Ecological Interactions in Agricultural Systems

Dept. of Agricultural Economics and Rural Development, University of Göttingen,

Faculty of Organic Agricultural Sciences, University of Kassel

Germany



Paolo Pupillo

Emeritus Professor of Plant Physiology

Department of Pharmacy and Biotechnology

University of Bologna

Bologna, Italy



Bartolomeo Schirone

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

Università della Tuscia

Viterbo, Italy



Timothy Searchinger

School of Public & International Affairs

Princeton University, U.S.A.



Nuria Selva

Associate Professor

Institute of Nature Conservation

Polish Academy of Sciences

Kraków, Poland



Josef Settele

Dept. of Conservation Biology & Social-Ecological Systems

Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ

Co-chair IPBES Global Assessment;

German Government Advisory Council on the Environment (SRU)

Halle, Germany



David Storch

Faculty of Science

Department of Ecology

Center for Theoretical Study

Charles University & Czech Academy of Sciences

Prague, Czech Republic



Marek Svitok

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Dept. Biology and General Ecology

Technical University in Zvolen

Zvolen, Slovakia



Miroslav Svoboda

Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences

Prague, Czech Republic



Peter Verburg

Professor Environmental Geography

Institute for Environmental Studies

VU University Amsterdam

The Netherlands



Louise E.M. Vet

Member of Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Former Director Netherlands Institute of Ecology

Professor Emeritus, Wageningen University

The Netherlands



Lars Walløe

Chair EASAC Environment Steering Panel

Professor Emeritus, University of Oslo

Oslo, Norway

Stefan Wirsenius

Associate Professor

Chalmers University of Technology

Gothenburg, Sweden



