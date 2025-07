Fakta o klimatu: Větrné a solární elektrárny se doplňují a obstojí i v českém počasí

Tonda Selektoda 8.7.2025 07:34

Prý: "...data ukazují, že při dobré kombinaci a doplnění záložními zdroji mohou OZE tvořit stabilní základ bezemisní energetiky." No to je objev, nějakého podivného zájmového spolku, či ústavu! Nechat občasné zdroje energie (OZE) produkovat drahou nekvalitní elektřinu, a levnou elektřinu ze stabilních klasických elektráren, používat jen na vybalancování rozdílu, mezi spotřebou elektřiny a její nestabilní výrobou v OZE. Bez ohledu na konfiguraci a parametry přenosové i distribučních soustav. Až to ty klasické elektrárny a přenosová soustava nezvládnou uregulovat, budeme mít černou hodinku (nebo i delší).

To se nám to vymýšlí a analyzuje, když "...kromě individuálních dárců a dárkyň stojí naše práce na významné podpoře od řady firem, institucí, nadací a z veřejných grantů...", a za praktickou realizaci našich výmyslů a názorů. neneseme žádnou odpovědnost!



Odpovědět