Greenpeace: Konference v Santa Martě o ukončení fosilních paliv – přelomový moment pro klima a energetickou stabilitu

30.4.2026 | Greenpeace |
Ilustrační snímek.
Zdroj | Depositphotos
V kolumbijské Santa Martě skončila historicky první mezinárodní konference o ukončení závislosti na fosilních palivech. Státy, které se do iniciativy zapojily, teď čeká klíčový úkol: proměnit společné závazky v konkrétní kroky a udržet tempo změn v globální klimatické politice.
 
Setkání představuje důležitý milník v mezinárodní spolupráci na odklonu od uhlí, ropy a plynu a zároveň odstartovalo proces, který bude pokračovat na navazující konferenci v dubnu 2027, pořádané Tuvalu a Irskem.

Greenpeace mezi hlavní výstupy ze Santa Marty vítá vznik vědeckého panelu Science Panel for the Global Energy Transition, který má poskytovat odborné podklady pro urychlení přechodu na čistou energetiku. Konference zároveň vedla ke vzniku mezinárodní koalice států spolupracujících na odklonu od fosilních paliv a otevřela debatu o národních plánech, financování transformace a spravedlivém nastavení přechodu, zejména vůči rozvojovým zemím. Konkrétní závazky a další kroky mají státy představit na navazující konferenci.

Shiva Gounden, vedoucí delegace Greenpeace v Santa Martě a vedoucí pro Tichomoří v Greenpeace Australia Pacific: „Santa Marta přinesla naději. Samotné signály ale nestačí – transformace postupuje příliš pomalu na to, aby ochránila lidstvo ohrožené klimatickou krizí. Udělali jsme důležitý první krok, teď nás čeká skutečná práce: omezit vliv fosilního průmyslu a udržet oteplení pod hranicí 1,5 °C. Další konference v Tuvalu musí ukázat, že nejde jen o ambice, ale o reálné kroky.“

Mezi více než padesáti zúčastněnými státy chyběla Česká republika. Zatímco například Německo, Velká Británie nebo Vietnam se do společného plánování zapojily, česká vláda zůstala stranou. Podle Greenpeace ČR jde o promarněnou příležitost – zvlášť v době, kdy rostoucí ceny energií a geopolitické napětí ukazují rizika závislosti na fosilních palivech.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, k tomu říká: „Současná globální nestabilita znovu potvrzuje, že fosilní paliva nejsou jen klimatický problém, ale i ekonomické a bezpečnostní riziko. Konference v Santa Martě je důležitým krokem ke spravedlivé transformaci a přechodu na obnovitelné zdroje. Diverzifikace energetiky znamená větší stabilitu i bezpečnost. Klíčové teď bude, aby se tyto závazky promítly do konkrétních kroků i do dalších mezinárodních jednání, včetně nadcházející konference COP31 v turecké Antalyi.

Greenpeace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
