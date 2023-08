Greenpeace: Zákaz kácení u Horního Jiřetína přišel pozdě. Úřad chce chránit i les, který už majitel bez povolení vykácel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ibra Ibrahimovič / Greenpeace Kácení v Mariánském údolí - duben 2023.

Krajský úřad Ústeckého kraje zakázal kácení v unikátních bučinách v Krušných horách starších 120 let ve všech zbývajících řízeních, která s majiteli místních lesů vedl od května letošního roku. V případě Mariánského Údolí u Horního Jiřetína přitom část lesa, kterou má současný zákaz chránit, již majitel vykácel bez povolení na začátku roku.Dohromady má být nyní chráněno přes 705 hektarů lesů starších 120 let. Zákaz kácení má platit do konce současných lesních hospodářských plánů, na většině míst tedy do roku 2030. Pokud se vlastníci proti zákazu kácení starých porostů odvolají, bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí.

Krajský úřad již dříve zakázal kácení v lesních hospodářských celcích Litvínov, Bohosudov, Most, Mikulov, Krupka, Hrob, Jirkov, Blatno a Boleboř, nyní k místům s větší ochranou lesů přibyly i celky Libouchec, Střekov, Lesy Sever (u Dubí) a Mariánské Údolí. V posledně jmenované lokalitě se však plocha, která má být nyní chráněna (54,5 hektaru), částečně překrývá s oblastí, kde lesní porost bez povolení vykácela firma Royal Pine. Na ilegální kácení jsme tehdy upozornili společně s městem Horní Jiřetín

Firma Royal Pine si o kácení sice v loňském roce zažádala, ale nečekala na verdikt úřadů. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom následně vydal 20. února nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, ovšem v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistovaly. Místní lesy jsou podle lesních záznamů starší než 170 let, ve skutečnosti se však věk některých z nich může pohybovat i přes 200 let.

Za Greenpeace rozhodnutí krajského úřadu chránit nejstarší krušnohorské bučiny vítáme. Zastavení kácení přichází doslova na poslední chvíli po letech drancování přírody Krušných hor. Doufáme zároveň, že bude co nejdříve zajištěna dlouhodobá ochrana místních lesů vyhlášením dostatečně silné plošné ochrany, jako je CHKO Krušné hory. Stále také usilujeme o zastavení kácení v lesích nad 120 let věku u nás v naší kampani Nekácejte.

Greenpeace a město Horní Jiřetín podaly kvůli nelegálnímu kácení v Mariánském údolí podnět k České inspekci životního prostředí. Ta ovšem stále neskončila se svým šetřením, které zahájila již 11. dubna, a ani nepodnikla žádné kroky po doplnění podnětu z 31. května, ve kterém organizace Greenpeace navrhovala inspekci zajistit pokácené dřevo proti odvážení z lesa kvůli možnému výskytu chráněných a vzácných druhů v kládách.

Za Greenpeace jsme také podali podnět ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje k prošetření možného obchodování s nezákonně vytěženým dřevem. Krajský úřad však dosud také nijak nerozhodl. Krajský úřad ve vyrozumění z 24. července uvedl, že vytěžené dřevo bylo údajně průběžně prodáváno zákazníkům a není již ve vlastnictví společnosti Royal Pine. Na místě však podle terénního průzkumu, který organizace provedla, stále zůstává část klád z vytěženého lesa. Navíc úřady by měly zabránit obchodování s nelegálně získaným dřevem nejen u producenta, ale i u dalších přeprodejců.

Kvůli nečinnosti České inspekce životního prostředí jsme minulý týden podali podnět k Ministerstvu životního prostředí a kvůli nečinnosti krajského úřadu pak podnět k Ministerstvu zemědělství. Společně s městem Horní Jiřetín jsme pak kvůli ilegálnímu kácení podali na firmu Royal Pine trestní oznámení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ibra Ibrahimovič / Ibra Ibrahimovič / Greenpeace Krušnohorské bučiny.

Greenpeace již několik let upozorňuje na změnu struktury stanovišť a ničení bukových lesů , které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Na konci dubna spustila ekologická organizace kampaň za ochranu lesů starších 120 let a předala své požadavky na Ministerstvu zemědělství. Na stránkách www.nekacejte.cz se mohou lidé připojit k výzvě za větší ochranu starých lesů v Česku.

