Hnutí DUHA: Nová pravidla pro pyrotechniku: bezpečnější oslavy a čistší životní prostředí

1.12.2025 | Hnutí DUHA |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steven Isaacson / Flickr
Od 1. prosince 2025 vstupují v platnost nová pravidla pro používání pyrotechniky. Ta představují významný krok k ochraně životního prostředí, bezpečnosti obyvatel a zvířat. Hnutí DUHA tyto změny vítá.
 
Ministerstvo zemědělství připravilo mapu s vyznačením zón, kde bude jasně vyznačeno, v jakých oblastech není možné používat pyrotechniku vyšší kategorie než F1. Do kategorie F1 spadají například prskavky, bouchací kuličky, drobné světelné efekty v podobě malých svíček nebo tzv. malé fontánky, které produkují stříkající jiskry. Nová regulace zároveň posiluje pravomoci obcí, které mohou samostatně zavést plošný zákaz odpalování ohňostrojů na svém území, a to sezónně i celoročně. Pravidla tak reagují na opakující se problémy a rizika, která se každý rok opakují, zvyšují ochranu lidí, životního prostředí i zvířat a přinášejí reálné výhody všem.

Zlepšení stavu životního prostředí

Výbuchy pyrotechniky totiž mnohanásobně vypouštějí do prostředí těžké kovy, jemný prach, toxické chemikálie a zbytky plastů. Tyto látky negativně ovlivňují půdu, vodu, rostliny a mikroorganismy, a přispívají ke zvýšení lokálního smogu. Omezení používání pyrotechniky tak přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a k celkově zdravějšímu prostředí.

Snížení zdravotních rizik pro lidi

Každoročně dochází k desítkám až stovkám úrazů způsobených pyrotechnikou, od popálenin přes poranění rukou a očí až po ztrátu sluchu. Pyrotechnika navíc uvolňuje toxické látky, které zhoršují kvalitu ovzduší, které dýcháme. Podle novely Zákon o pyrotechnických výrobcích, která vstupuje v účinnost platí, že při odpalování pyrotechniky musí být dodržena minimální ochranná vzdálenost 250 metrů od určitých citlivých objektů, například nemocnic, domovů pro seniory, zařízení sociálních služeb, útulků a chovů zvířat.

Ochrana zvířat i domácích mazlíčků

Hluk a světelné efekty spojené s pyrotechnikou způsobují zvířatům extrémní stres. Domácí mazlíčci často utíkají, mohou se zranit nebo zcela ztratit. Volně žijící živočichové opouštějí hnízdiště, dezorientují se a mohou vběhnout na silnice nebo uhynout stresem. Omezení nejrizikovějších forem pyrotechniky výrazně zlepší podmínky pro život všech druhů a pomůže chránit naše nejzranitelnější živočichy.

Omezení nebezpečné pyrotechniky a chaotického odpalování sníží zátěž záchranných složek, ulehčí rozpočtům měst díky menším nákladům na úklid a pomůže předejít škodám na majetku. Nová regulace zároveň přinese výhody i lidem, kteří pyrotechniku sami nepoužívají, tj. méně nočního hluku, méně stresu pro děti, seniory a citlivé osoby, čistší ulice a nižší znečištění ovzduší po oslavách.

Již nyní platí, na základě zákona o ochraně přírody a krajiny, zákaz používání zábavní pyrotechniky všech kategorií v národních parcích. Další omezení na citlivých místech tak doplňuje celkový přístup k péči o životní prostředí.

Eva Pernicová, tisková mluvčí Hnutí DUHA, říká:

„Změna pravidel pro pyrotechniku ukazuje, že jako společnost myslíme nejen na sebe navzájem, ale také na životní prostředí, ve kterém žijeme. Tato změna otevírá prostor pro bezpečnější, modernější a ohleduplnější způsoby oslav a zároveň snižuje riziko úrazů, chrání životní prostředí a zajišťuje větší pohodu zvířat.“

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, doplňuje:

„Je skvělé, že jsou posíleny pravomoci obcí na svých území pyrotechniku regulovat a to celoročně. Zároveň je potřeba myslet na to, že i při odpalování zábavní pyrotechniky F1 (prskavky, bouchací kuličky, malé fontány) je nutné dodržovat bezpečnost a myslet na to, že hluk, který odpálením způsobíme, může někoho jiného ohrozit na životě. A to především v zimě ve volné krajině, kde divoká zvířata šetří své síly a zběsilý úprk před pyrotechnikou, jim ji bere.“

Hnutí DUHA

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
