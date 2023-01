Honza Kačer: Zanedbané výsadby stromů. Co je pro ně typické a jak se jim dá pomoct

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Leden, začátek sezony řezu ovocných stromů. Jako sadař prožívám tohle období rozporuplně. Mám radost, když vidím, jak mladé stromy zareagovaly na péči z minulých let. Avšak není nouze ani o frustraci.Česká republika zažívá boom ve výsadbě stromů. Zakládání ovocných stromořadí, alejí a sadů je finančně dotováno. To je určitě dobře, stromy v krajině jsou plus pro celou společnost. Jenže výsadbou to nekončí, stromy potřebují v prvních letech opečovávat… A tady vzniká spousta prostoru pro zmíněnou frustraci. Není problém najít nově vysazené stromy, o které se nikdo nestará.

Třetím rokem aktivně vyhledávám zanedbané výsadby a snažím se jim pomoct. Úspěchu jsem dosáhl v Králově Lhotě. Většinou jsou ale moje snahy marné.

Starostové se problémy snaží zahrát do ztracena, tvrdí, že je o stromy dobře postaráno, nebo se nechávají zapřít. Případně natvrdo řeknou, že jim na stromech nezáleží. Stromy ponechané vlastnímu osudu, jsou vystaveny vyššímu riziku, že budou pár let živořit a pak zajdou.

Dotace problém nejsou.

Povýsadbová péče je přitom zanedbatelná investice, když ji srovnáme s náklady na vysazení.

Drtí mě myšlenka, kolik stromů takhle trpí. Já, jako jednotlivec, nemůžu být všude. Pár stromům pomůžu, násobně víc jich ale zůstane opomenuto. Pojďme to změnit. Nabízím rychlokurz ovocnářského aktivisty.

Jak poznáme zanedbané stromy?

Chybí ochrana proti okusu zvěří:

Foto | Honza Kačer Chybí ochrana proti okusu.

Kotvící pásky zarůstající do kůry:

Foto | Dominik Grohmann Kotvící pásek zarůstá do kůry.

Opěrné kůly jsou nefunkční:

Foto | Honza Kačer Opěrné kůly jsou nefunkční.

(Toto vše platí pro nově vysazené, mladé stromy. U nich jsou první roky po výsadbě zásadní. Vzrostlé stromy, s průměrem kmenu 10 cm a víc, jsou téměř bezúdržbové.)

U ovocných stromů je důležitý také výchovný řez. Ovocné stromy potřebují pevné, prosvětlené koruny s jasnou hierarchií. Bez tohoto jejich šance na dlouhověkost rapidně klesá.

Foto | Repro z publikace Rez ovocných stromov v súlade s prirodou Výchovný řez je potřeba.

Tady jsou příklady stromů, u kterých výchovný řez neproběhl, nebo byl proveden neodborně. Co je špatně?

Mají příliš hustou korunu:

Foto | Honza Kačer Příliš hustá koruna - důsledek nevhodného řezu.

zlámané větve:

nebo nejasnou hierarchii ve větvích:

Foto | Honza Kačer Nejasná hierarchie ve větvích.

Pokud objevíte nově vysazené stromy v otevřené krajině, je vysoce pravděpodobné, že jsou na obecním pozemku. Vždy je ale dobré se o tom přesvědčit. Jak zjistit, komu pozemek patří?

Tady nám pomůžou třeba mapy.cz. Na počítači kliknete na daný pozemek, dáte pravé tlačítko, kliknete na Co je tady? a pak na Katastr nemovitostí. Na mobilu to je intuitivní, na to přijdete sami.

Pokud je pozemek soukromý, tak si nemáme komu stěžovat. Naše mise tady končí.

U obecních pozemků stačí dohledat web obce a číslo/mailovou adresu na starostu. Pak si u něj potvrdíte, že se o výsadbu stará obec a můžete se ptát, kdy zjedná nápravu...

Ze zkušenosti vím, že je dobré nespoléhat na dobré slovo starosty a stav kontrolovat.

Pokud chcete starostovi doporučit sadaře na odborný řez, jsem tu já nebo sadaři, které doporučuje Dominik Grohmann. Případně můžete dohledat někoho na internetu, v tom případě si dejte pozor, aby sadař nabízel extenzivní řez stromů. V ČR má velkou tradici intenzivní řez, který patří snad do zahrádek nebo intenzivně obhospodařovaných sadů. Ve volné krajině není pro intenzivní sadaření místo, tam potřebujeme stromy odolné a samostatné, což je v přímém rozporu s intenzivním řezem.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že ne všechny výsadby jsou zanedbané. Existují svědomití starostové a starostky. Velký kus práce taky odvádí organizace Sázíme stromy, mají skvěle zvládnutou výsadbovou péči, a když někde stromy vysadí, tak vlastníka pozemku smluvně zavážou k následné péči.

Pevně věřím, že společnými silami se nám podaří stromů zachránit víc. Kdybyste měli jakékoliv otázky, nezdráhejte se mě kontaktovat.

