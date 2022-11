Eva Tylová: Když jedu na kolo, beru si s sebou nůž. Zachraňuju s ním životy

Břetislav Machaček 25.11.2022 10:18

To jsou vše následky HURÁ akcí za dotace s ceduličkou o investování z EU

a v TV šot o úspěchu akce. Později už ale ticho "po pěšině" a takhle to potom dopadá. Majitel, či správce pozemku to má na háku a když tam budu s kudličkou řezat úvazy, tak mne ukřivděný majitel obviní, že ty stromy poškozuji. Ano i to se může stát jako jednomu pánovi, který odstraňoval

od neduživých stromků uhnilé kůly, které je přes úvazy ohýbaly k zemi.

Byl při tom vyfocen nějakou mladou "ochránkyní" a vyslýchán městskou

policií, co ho k tomu vedlo. Ztratil čas u výslechu a při jednání na místě

a nyní je poučen, že je lépe vše pouze nafotit, podat na podatelně oznámení proti podpisu a vyčkat na "odborný" zásah. Ono píchat do vosího hnízda

šlendriánům se nevyplácí, protože místo poděkování se mu dostalo poučení,

že to měl oznámit a "neodborně" nic nedělat! Kůly a úvazy zůstaly ve

křoví a kmínky nikdo nejen, že neošetřil, ale ani neobalil ochranným

návlekem proti okusu a strouhání. Bez kůlů už byly pro srnce lákadlem

pro strouhání parůžků a polovina jich následně uhynula. Dotyčný nedávno zemřel s pocitem, že aktivita bývá po zásluze "odměněna"! Jó vlastník

je NEJLEPŠÍ hospodář!

