Eva Tylová: Investice do čistoty ovzduší a na protihluková opatření? S odpálením ohňostroje je vyhazujeme do vzduchu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na zlepšení kvality ovzduší vynakládáme desítky miliard korun

Jak se na nás budou jednou dívat naši snad kulturnější potomci: Primitivně oslavovali nový rok znečišťováním ovzduší, hlukem a týráním zvířat. Že vám toto hodnocení přijde přehnané? Mně tedy ne.

Znečištění ovzduší má negativní vliv na zdraví lidí i na faunu a floru. Pro představu: V důsledku znečištěného ovzduší v Evropě každoročně předčasně zemře přibližně 300 000 lidí, v Česku to je ročně několik tisíc lidí a další mají zdravotní následky, jako například astma.

Stát vynakládá obrovské finance na zlepšení kvality ovzduší, od roku 2014 do roku 2022 vydal v rámci dotací 11,9 miliard korun na výměnu 107 tisíc kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Do ochrany ovzduší plynou i investice na snižování průmyslových emisí, např. v roce 2022 to bylo 8 miliard korun. Další stovky miliard jsou investovány v rámci Modernizačního fondu na snížení emisí C02, což s sebou nese samozřejmě i snížení emisí dalších znečišťujících látek jako je prach, těžké kovy, rtuť.

Miliardové investice letí do vzduchu spolu s petardami

Tyto investice jsou pak popřeny jednou nocí šílenství. Na alarmující množství nebezpečných a zdraví škodlivých látek, které se odpálením zábavní pyrotechniky dostane každý rok do ovzduší, upozorňují vědci z Akademie věd ČR. Podle jejich expertního stanoviska z roku 2023 jsou z pohledu lidského zdraví problematické také prachové částice uvolňované při odpalování pyrotechniky. Jejich koncentrace v ovzduší jsou během novoročních oslav abnormálně vysoké, limity jsou překračovány o desítky až stovky procent. Spalováním zábavní pyrotechniky se do ovzduší dostávají také plynné polutanty jako oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid dusný 39 nebo přízemní ozon, které mohou do jisté míry ovlivnit chemické složení atmosféry i místní klima. Průměrná koncentrace oxidu siřičitého se může používáním pyrotechniky zvýšit až 10x, oxidu dusného nebo dusičitého až 4x.

Na základě spotřeby pyrotechniky vědci z Akademie věd ČR spočítali, že s barevnou plejádou na obloze se každý rok do ovzduší uvolní přibližně 12,5 tuny hořčíku, 0,8 tuny titanu a 1,2 tuny rubidia. Barya, které se používá pro dosažení zelené barvy, se uvolní asi 10, 5 tuny, dále 1 tuna stroncia používaného pro červenou barvu, a pro efekt modré barvy asi 0,5 tuny mědi. V rachejtlích je dále přítomen červený fosfor, síra, práškový zinek a další látky.

„Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, která by se jinak v ovzduší vůbec nemohla vyskytovat,“ říká Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů AV ČR. „Kdyby takové množství nebezpečných látek vypouštěl průmyslový podnik, čelil by soudnímu řízení a uzavření. Lidé ale tento podivný mix jedů a karcinogenních látek přímo vdechují a o jeho nebezpečích nemají ani ponětí,“ zdůrazňuje chemik.

„Množství baria se proti běžnému ‚pozadí‘ v ovzduší během 45 minutového ohňostroje zvyšuje za nepříznivých povětrnostních podmínek až 580 krát. U mědi bývají tyto hodnoty poněkud nižší, zvýšení bývá sedmdesáti až devadesáti násobné, stejně jako u stroncia a rubidia,“ vypočítává Petr Klusoň. Toxický koktejl se dostává do plic, kde může rozleptat tkáň. Některé látky se v těle ukládají nebo v něm cirkulují. Pro lidský organismus je to obrovský šok.

„Zvýšení u olova v ovzduší při ohňostroji bývá až šedesátinásobné proti běžnému stavu. Tato skutečnost ukazuje právě na velký podíl nelegální pyrotechniky na evropském ohňostrojovém trhu,“ tvrdí Martin Pivokonský. Při odpalování jsou lidé vystaveni i vysokým hodnotám karcinogenního antimonu nebo sloučeninám thallia, které patří mezi komplexní jedy. Všeobecně známá je i vysoká toxicita sloučenin arsenu, rovněž hojně zastoupených v ohňostrojích.

Prostředky na protihluková opatření za desítky miliard korun

Dalšími zmařenými prostředky jsou ty na protihluková opatření. Hluk je jeden z nejvýznamnějších stresorů. V důsledku zvýšeného hluku mají lidé řadu vážných zdravotních komplikací, které mohou vést až k úmrtí, jako např. ischemická choroba srdeční.

Do protihlukových opatření na silniční infrastruktuře bylo v roce 2022 investováno 452,4 milionů korun. Celkem je délka postavených protihlukových stěn 499 km. Odhad hodnoty těchto stěn při současných nákladech 20 milionů na jeden kilometr je celkově 9 miliard korun.

Výše investičních nákladů na realizaci protihlukových opatření na železnici v roce 2022 činila 56,5 milionů korun, z toho bylo 55,2 milionů vynaloženo na výstavbu protihlukových stěn a 1,2 milionů na individuální protihluková opatření. Neinvestiční náklady na protihluková opatření na železnici jsou spojeny s broušením temene kolejnic. V roce 2022 byla celková délka broušených úseků 57,4 km, úhrnné náklady dosáhly 14,1 milionů korun.

Hluk týrá lidi i zvířata

Některé zábavně pyrotechnické výrobky dosahují hlasitosti i okolo 130 decibelů (helikoptéra kolem 100 decibelů), což je i pro člověka nepřijatelná hluková zátěž. Některá zvířata, jako například psi, slyší na delší vzdálenosti než člověk a s vyšším frekvenčním rozsahem, čímž je jejich sluch podstatně citlivější než ten lidský. Zvířata si navíc nedokážou příčiny hluku vysvětlit. Neví, že lidé zrovna slaví Silvestr. Mezi fyziologické reakce ovlivněné odpaly lze zahrnout zvýšený srdeční rytmus, neklid, úzkost, strach a stres, které často vedou k panice a únikové reakci. Všechny náklady státu na protihluková opatření jsou jednu šílenou nocí popřeny.

Foto | Luboš Vaněk / ZS Huslík Labuť velká nalezená 1.1.2022 s roztříštěnou nohou. Může být velmi pravděpodobně obětí silvestrovských ohňostrojů.

Bolest nelze penězi vyčíslit – zraněná a mrtvá zvířata po letošním Silvestru

A pak tu máme ještě jeden náklad, který lze těžko vyčíslit. Odpalováním pyrotechniky neničíme jen zdraví lidí. Zbytečně způsobenou bolest a smrt zvířat dnes vnímáme jako amorální. Proč to neplatí i během Silvestra?

Hlučné exploze a intenzivní světelné záblesky působí na zvířata jako silný stresor. Snaží se schovat, uniknout od zdroje hluku. Ptáci jsou zvláště zranitelní, bezhlavě odlétají od místa exploze. Naráží do překážek, což může skončit nejen zraněním.

Letošní bilance je opět děsivá, viz link.

Kobyla na pastvě v obci u Chomutova v šoku a stresu porodila mrtvé hříbě. V Bílově na Plzeňsku koně bili hlavou o stěny stáje, když poslance Huberta Langa (ANO)nenapadlo nic lepšího, než odpálit ohňostroj v blízkosti stájí. Králičice v obci ve Středočeském kraji v šoku udupala 3 mláďata. Šimpanzí samec Dingo v Safari Parku ve Dvoře Králové podlehl vnitřním zraněním zřejmě v důsledku pádu kvůli stresu z rachejtlí.

V legislativě jsme zase na chvostě

Legislativa se zpřísňuje, ale stále zaostáváme i za našimi sousedy. Proto zábavní pyrotechnika u nás volně prodejná přináší zranění či smrt nejen zvířatům a lidem v tuzemsku. Chlapec, kterému pyrotechnika utrhla loni prsty v Sasku, si ji dovezl od nás. V Německu by si ji koupit nemohl. Novela zákona o pyrotechnice přináší alespoň dílčí zlepšení současného stavu, např. zpřísnění prodeje pyrotechniky F3 a F4. Dále ji nebude možné odpalovat ve vzdálenosti do 250 metrů od míst vybraných rizikových zařízení a provozů jako jsou nemocnice, hospice, útulky pro zvířata, záchranné stanice, chovy zvířat atp. Speciální ustanovení dále umožňuje obcím širší využití obecně závazné vyhlášky k zakotvení dalších zákazů či omezení používání zábavní pyrotechniky na celém území obce, dosud musely celoplošný zákaz obhajovat. Novela se projednává v Poslanecké sněmovně, ale zatím v 1. čtení. Doufejme, že se ji do voleb podaří schválit. Obdobná omezení na místa možného odpalu, jaká připravuje zákon, přijalo vyhláškou hl. m. Praha již v roce 2020. Zakazuje např. i během Silvestra odpalovat pyrotechniku v historickém centru, v parcích a u vodních toků. Vyhláška dává policii oporu zasáhnout a udělit pokuty. Na 80ti výjezdech loňský Silvestr udělila 14 pokut v celkové výši 30 tisíc korun a řadě odpálení zabránila.

Nekouřit v hospodách jsme taky zvládli

Slavit se dá i kulturně. Dokážeme to? Zde dám srovnání s kouřením v hospodách a na zábavách, kde po léta ničilo zdraví nekuřáků pasivní kouření. No a přece. Přes všechny nesmyslné výhrady, jako že hospody zkrachují, které se nepotvrdily, se to podařilo. John Stuart Mill, anglický filozof a empirik, napsal, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého”. Ještě bych doplnila: „nebo tam, kde začíná ničit zdraví druhých lidí a zvířat.”

Alternativou klasických ohňostrojů jsou moderní světelné show s využitím dronů, laserů a jiných technologií, které jsou šetrné ke zdraví lidí, přírodě a zvířatům. Nový rok by měl být začátkem pozitivních změn. Pevně doufám, že se jednou naše společnost dostane na takovou kulturní výši, že od barbarského zvyku ohňostrojů upustí.

reklama