Eva Tylová: Rakousko míří na milion fotovoltaik na střechách. Česko znevýhodňuje dotace pro sluneční elektrárny na rodinných domech

Od letošního 20. února mění Státní fond životního prostředí (SFŽP) podmínky programu Nová zelená úsporám . Původně plánoval snížit podporu pro FVE na rodinných domech na 100 tis. Kč a výkon 5 kWp. Po rozsáhlé kritice odborné veřejnosti zvýšil fond dotaci na FVE až na 140 tis. Kč pro instalace, jejichž součástí je chytré řízení a zapojení do systému sdílení. Limit 5 kWp pro výkon FVE byl zrušen.

Je dobře, že ke korekci programu došlo.

Zbavit se uhlí, posílit obnovitelné zdroje a zapojit chytré řízení

Pokud chceme změnit energetický mix, zbavit se závislosti na uhlí a snížit spotřebu dalších fosilních paliv, potřebujeme zvýšit podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ideální je mix větrných a fotovoltaických elektráren, které se navzájem podle ročních období doplňují. Protože přece jen mohou nastat dny, kdy ani nefouká vítr ani nesvítí slunce, je třeba zvláště v zimě, kdy je elektřiny nedostatek, uplatnit chytré metody řízení, flexibilitu a akumulaci. Tedy lépe slaďovat výrobu se spotřebou a rozvíjet nové technologie, které umožní tyto krátkodobé výkyvy překonat alternativní výrobou. Investovat do distribučních sítí a přenést tak elektřinu z míst, kde výroba probíhá, do míst, kde ji právě potřebuji.

Velký potenciál pro fotovoltaiku je v rodinných i bytových domech

V případě fotovoltaických elektráren nejde jen o velké výrobny s výkonem alespoň 1 MW, ale velký potenciál je i v rodinných a bytových domech. Zatím je instalováno na rodinných domech 184 tis. FVE o výkonu cca 1 500 MW. To je o čtvrtinu více než výkon jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín (1125 MW).

Rodinné domy mají velkou plochu střech, ale i různých přístavků, zakrytých stání aut atd., na které se dají panely umístit. Mají i velké svislé plochy balkonů či stěn. Panely zavěšené na svislé plochy mají sice nižší účinnost, ale vyrábí energii i když je slunce nízko nad obzorem – tedy v zimě, kdy je elektřiny nedostatek. Stejně tak bytové domy mají velkou plochu balkonů. Dle údajů statistického úřadu dosahoval v roce 2021 počet rodinných domů 2 317 276, to znamená, že FVE má instalováno cca 12 % domů. Je zde velký prostor pro rozvoj.

Podmínky dotací ze SFŽP pro FVE se zhoršují

Proti využití velkého potenciálu rozvoje FVE na rodinných domech působí změny podmínek dotací ze SFŽP. Letos v únoru jde již v pořadí o druhou změnu. Už loni SFŽP zavedl omezující podmínku, že pouze ½ maximálního výkonu může být předána do sítě. Tato podmínka omezuje zvláště sdílení, protože v době, kdy je vyrobené elektřiny nejvíce, ji znemožňuje přeposílat jiným domácnostem. Instalovaný výkon tak musíte mařit, což navíc zvyšuje teplotu panelu a tím zhoršuje tepelnou situaci v jeho okolí, zvlášť v létě, kdy jsou velké přebytky a vedro. Případně to omezuje využít pro instalaci celou kapacitu střechy, což je zvláště z pohledu potřeb vašich i společnosti v budoucnosti špatně. Tyto podmínky je třeba dodržet po dobu udržitelnosti 10 let. Vývoj technologií je ale rychlý a direktivně nevyužívat polovinu instalovaného výkonu po dobu 10 let je nehospodárné. Se změnou podmínek se snižovala i dotace z původních 200 tis. Kč na 160 tis. Kč a nynějších 140 tisíc Kč. Pozitivní v nové výzvě je, že prostředky na instalaci FVE dostane žadatel předem. To výrazně rozšiřuje jejich okruh, nemusí totiž mít našetřeny statisíce korun.

Rakousko míří na milion střech pro FVE

Není úplně jasné, podle čeho byla původní hodnota 5 kWp navržena, předchozí limit pro instalace na rodinných domech byl 10 kWp. Při přijímání novel energetického zákona byla zřejmá snaha velkých energetických firem o minimalizaci podpory výroby elektřiny v komunitách. Nakonec se podařilo většinu útoků odrazit a prosadit jak sdílení v rámci komunitního společenství nebo jako aktivní zákazník. A nakonec je to Státní fond životního prostředí, kdo sdílení elektřiny klade překážky. Jde o nesystémový přístup, a to hned z několika důvodů. Jednak FVE stavíme minimálně na 30 let (životnost panelů), je tak zcela zcestné vycházet ze současné situace, která se v důsledku změn legislativy i vývoje technologií výrazně mění. Již nyní na základě LEX OZE III, který umožní agregaci a flexibilitu, začínají vznikat velká bateriová úložiště (mařiče energie raději pominu, to je snad přechodný výstřelek, který – jak se zdá – bude v rámci právě projednávané novely energetického zákona LEX plyn zakázán). Takže do dvou let bude o přebytky elektřiny zájem i v létě. Státní fond životního prostředí by měl s ohledem na vývoj situace na energetickém trhu podmínku, aby FVE do sítě předávala maximálně polovinu maximálního výkonu, zrušit. Do flexibility se již zapojují i domácnosti. Pokud by každá z těch 184 tisíc domácností s FVE měla i bateriové úložiště 10 kWh, tak je to cca 1470 MWh využitelné kapacity. Spotřeba se výrazně změní i s vyšším počtem elektromobilů, jejichž baterie mohou majitelé zapojit do služeb flexibility. Pokud bychom započítali potenciál FVE na všech rodinných domech, je to ještě osminásobně více, ale to je zatím utopie. Počet instalací FVE na rodinných domech významně podporují v Rakousku i Německu. V Rakousku míří na 1 milion FVE na střechách.

Cíl soběstačnost domácnosti v zimě

Pokud byl výpočet původního limitu 5 kWp postaven na spotřebě elektřiny na jednu rodinu a pokud bychom usilovali o soběstačnost domácnosti, musíme vycházet z výroby FVE v době, kdy nejméně svítí slunce, tedy v zimě. V tu dobu je její výkon nejnižší a zároveň spotřeba nejvyšší – na svícení, ohřev vody v bojleru z nižší teploty. Spotřeba se ještě zvýší, pokud se rodinný dům vytápí tepelným čerpadlem nebo místnosti dotápí lokálním elektrickým topidlem. Od listopadu do cca poloviny února je výkon FVE výrazně nižší (viz graf). Spotřeba běžné domácnosti bez ohřevu teplé vody a tepelného čerpadla činí pro 2 lidí cca 3 až 5 kWh, pro rodinu s dětmi ještě více, cca 5 až 8 kWh. Vycházím ze zkušeností s provozem naší FVE o výkonu 5.4 kWp v domácnosti o dvou lidech. Prvních dotační programy podporovaly rodinné domy do 10 kWp, to bylo optimální. Podle upravených pravidel programu Zelená úsporám limit stanoven není, můžete tak další panely dokoupit za vlastní prostředky.

Ti, co chtějí FVE, mají již zatepleno

Snížení částky dotace na FVE je zdůvodněno rovněž větším zaměřením SFŽP na zateplení budov, které je efektivnější. Výměna oken a zateplení je pro snížení tepelné spotřeby domu opravdu zásadní. Přináší benefity i v létě, kdy je v těchto domech snesitelně i ve vedrech. Přesto se vyšší míru zateplení budov stále nedaří zajistit. Téměř polovina domů je nezateplená. Část lidí prostě nemá na celkové zateplení domu prostředky a v řadě případů ani sílu to zařídit. Proto je opravdovým přínosem program Nová zelená úsporám light, který umožňuje udělat dílčí úpravu jako např. výměnu oken, či zateplení půdy, což přináší velkou úsporu energie s malým úsilím. Navíc velice oceňuji úsilí Místních akčních skupin, jejichž členové dle zkušenosti z mého okolí seniorům pomáhali. Problém vidím v tom, že lidé, kteří si chtějí pořídit FVE, nejsou ti, kteří nemají zateplený dům. To už udělali dávno. FVE je určitá nadstavba, její návratnost i s dotací na rozdíl od zateplení není úplně jasná. Dotace na FVE tedy směřují na jinou skupinu obyvatel než v případě zateplení. Zvýšením prostředků na zateplení nemusí nutně dojít k většímu zájmu o dotace na zateplení.

Prostředky do rodinných FVE jsou prostředky pro občany

Pokud je částka na dotace pro FVE snížena jen z důvodu nedostatku prostředků pro všechny žadatele, je třeba ty finance najít! Je to rozhodně lepší investice, než je dávat uhlobaronům na změnu jejich uhelných zdrojů, mnohokrát zaplacených v době energetické krize. Prostředky investované do FVE na rodinných domech jsou prostředky investované do občanů – nejen těch, kteří si FVE nainstalují, ale i těch, kterým elektřinu sdílí. Podle Komory obnovitelných zdrojů by měly domácnosti pro střešní instalace dostat alespoň takovou částku, jakou dostávají investoři na výstavbu solárních parků financovaných z Modernizačního fondu. Jinak to považují za diskriminaci.

