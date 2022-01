INCIEN: Zálohování PET – krok vlády správným směrem

Petr 11.1.2022 17:11

Článek jen ze samých vzletných umělých frází. Jako by se někdo těšíl na tvoření odpadu a budil dojem, že čím víc odpadu, tím větší užitek a tím líp se budeme mít, vždyť odpad je přece materiál a základní hodnota pro cirkulární ekonomiku. Ne, není. Odpad je měřítko ideového marasmu a nevratné destruktivity lidské společnosti. A snahy o jednorázové znovupoužití odpadu na tom nezmění vůbec nic. Spíš to jen zhorší, protože místo aby odpadu ubývalo, tak jen znikne další výrobní odvětví průmyslu, se všemi negativními dopady na životní prostředí. Upřímně - vyrobit z plastového odpadu jen nějaký další plastový a dál už nerecyklovatelný nesmysl, a z pneumatik černou drť, to není ani recyklace, ani cirkulární. Odpad je to stále a ve stejném množství. Množství odpadu nekleslo, tudíž se tím nevyřešilo nic.

Jediné, co jsem doufal že systém zálohování způsobí, bylo všeobecné znepříjemnění odpadu, tedy postupné odnaučení lidí odpad kupovat, a výrobců odpad vyrábět, takže množství odpadu klesne. Ale to evidentně cílem není, tudíž nevidím přínos žádný.





