Iniciativa pro zálohování : Podporujeme směrnici o jednorázových plastech, plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky si však zaslouží samostatný zákon

Naším cílem je i v České republice zavést plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky, nesnažili jsme se jej ale prosadit do zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Zálohové systémy již nyní úspěšně fungují ve dvanácti evropských zemích, dalších zhruba 15 států jej nyní právě v souvislosti s cíli obsaženými ve směrnici o jednorázových plastech připravuje nebo o zálohách alespoň intenzivně diskutuje.V tuto chvíli aktivně jednáme se subjekty na trhu, kteří se na systému budou podílet. Naším cílem je samostatný zákon, který jasně definuje parametry a fungování plošného systému záloh na PET lahve a plechovky v ČR. Podle průzkumů tento krok podporují čtyři z pěti Čechů. Zálohový systém pomůže napravit současnou tristní situaci, kdy je recyklováno pouze 42 % plastů a méně než třetina nápojových plechovek.

Již dopředu bylo známé, že novela umožní dobrovolné zálohování. Dobrovolný systém ale nezajistí pozitivní dopady plošného zálohového systému jako jsou vysoká míra sběru k recyklaci nebo snížení množství pohozených nápojových obalů v našem okolí. Není přehledný a transparentní pro spotřebitele. Nezajistil by totiž dostatečně hustou sběrnou síť, která je důležitá pro to, aby spotřebitel mohl vrátit zálohovaný obal kdekoli. Pro spotřebitele by nebylo ani srozumitelné, který obal může a nemůže vrátit. Proto je naším cílem zavedení plošného systému zálohování, do kterého se zapojí všichni výrobci daných kategorií nápojů v PET lahvích a plechovkách.

Jsme rádi, že zálohový systém na PET lahve a plechovky je aktuální téma, které je součástí debat v Parlamentu České republiky či na ministerstvech. Těší nás, že řada aktérů mění názor a začíná být řešení záloh otevřená. Potvrdilo se nám, že je tu mnoho mýtů, které je potřeba vysvětlovat, protože pak lidé v zálohování vidí smysl. Zálohování podporuje drtivá většina nápojového trhu, od výrobců minerálních vod, přes producenty nealka až po pivovary. Jenom společnosti sdružené v Iniciativě pro zálohování tvoří více než 60 % českého trhu s balenými nápoji, přičemž podporu zavedení zálohového systému vyjádřily i klíčové oborové asociace.

