Ivo Bystřičan: Kam by měl stát nalít peníze v době koronaviru a klimatické změny?

Roman Salátek 15.4.2020 07:12

Obávám se, že celá společnost je ovládaná přes dluh, za komančů na to šli silou, dnes lidi ovládají pomocí dluhu a inflace. Tato krize ukázala, že vlastně nic nevlastníme, vše má sníženou trvanlivost, nebo jsme si na to půjčili, pořád někomu musíme platit, vydělávat. "Bohatá společnost" je virtuální realita, uvidíme, až přijdou katastrofální neúrody a státy zavřou hranice, co vlastně máme a co ne. Bohužel nám vládnout většinou psychopati, kteří mají bohatství, které jim umožní přežít bez nějakého problému možná desítky let. Tito lidé nemají přirozený pud sebezáchovy, těžko je někdo přesvědčí ke změně, když jim to podařilo nashromáždit takový majetek. A pak jsou tady papouškové, co neustále opakují, že není potřeba nic dělat. Nedávno jsem slyšel o studii, která zjistila, že až 1/3 popíračů klimatických změn je tvořena umělou inteligencí, aby se zvrátil poměr sil. Už to o něčem svědčí. Oni vědí, že se nakonec bude muset něco udělat, ale každý rok o který posunou nezbytné změny jim přinese miliardy. Oni se pak někam schovají, to není problém. To co se dnes děje, že se společnost ještě více zadluží a bude to muset splatit. Ty peníze budeme muset vrátit. To prostě pro mne není cesta ven. Jestli se zase peníze nalejí do automobilek, leteckých společností, atd., které nám "vydělávali" nejvíce peněz, nevidím cestu ven. Malé firmy se zlikvidují a velké nereformovatelné dinousaury budeme podporovat. Viz nákup ochranných prostředků z Číny místo podpory místních firem. Tak ať stát jedná s dvaceti dodavateli, těch úředníků je tam dost, co to je za argument? Pořád je to stejné.

