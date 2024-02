Jakub Černý: Čmelíny – business, nebo pomoc přírodě? Diskuse: 3 Foto | Mandy Henry / Mandy Henry / Unsplash Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Čmeláci se stávají velmi oblíbeným cílem podpory ekologicky smýšlejících lidí. Pro podporu je důležitá především bohatá potravní nabídka, ale mnoho lidí volí i podporu umělými hnízdišti – čmelíny. Ze čmelínů se stal poměrně výdělečný business a bohužel při jejich výrobě ustupují potřeby čmeláků zisku výrobců.Já sám čmelíny vyrábím a zároveň čmeláky chovám a ne jen tak ledajaké. Věnuji se chovu méně hojných i vzácných druhů čmeláků a to pochopitelně přináší vysoké požadavky na kvalitu čmelínu. Čmeláci jsou poměrně častým cílem řady parazitů a situaci jim neusnadňuje ani změna klimatu. Na konci teplé zimy se často matky čmeláků předčasně budí a pak musí ustát často prudké a hluboké pozdní jarní mrazíky na straně jedné, na druhé straně jim velmi škodí teploty nad 35 °C, kterých je v létě stále více. Standardy chovu čmeláků ve čmelínech tak v posledních letech doznaly řady nutných změn. Důležitou autoritou v chovu čmeláků je u nás je spolek Čmeláci plus, který staví na metodice chovu Miroslava Stuchla a Jaromíra Čížka z 80. let minulého století a dále jej rozšiřuje o zkušenosti komunity chovatelů a metodiku dále upravuje s ohledem na dnešní výzvy. Je ale zarážející, že na našem trhu jsou pouze dva výrobci čmelínů, jejichž výrobky dané metodice vyhovují. Když se bavíme o rozdílu vyhovující/nevyhovující čmelín, tak základní je, jak velká je pravděpodobnost, že hnízdo po založení matkou čmeláka úspěšně dokončí vývoj a vyprodukuje nové pohlavní jedince. Bavíme se zde pochopitelně pouze o faktorech, které lze ovlivnit, tedy teplotní izolace a ochrana před škůdci. Je mnoho faktorů, které ovlivnit nedokážeme, jako kondice samotné matky, otrava chemickými postřiky, nebo nehoda matky při sběru (ulovení). Pokud tedy máme zdravou matku, které se nestane žádná nehoda, máte ve vyhovujícím čmelínu šanci klidně i okolo 90 %, že se dočkáte i pohlavních jedinců. U nevyhovujících čmelínů to může být klidně jen 30 – 50 %. Přesto často potkáte člověka, co tvrdí, že čmeláky v takových čmelínech úspěšně chová roky. Což je pochopitelné, 50 % znamená, že vám klidně 4x za sebou padne panna nebo orel při hodu mince, až při větším počtu pokusů a více testujících se rozdíly začnou projevovat. Proto je dobré naslouchat zkušenostem spolku spíše než jednotlivým chovatelům, zvláště pokud dotyčný chová pouze v jednom či dvou čmelínech. Pro chov běžných hojných druhů čmeláků je i 30 % poměrně slušná šance a ztráty nezpůsobí na jejich přírodní populaci nic hrozného. Ale v případě, že se chovateli náhodou uhnízdí nějaký vzácnější, nebo dokonce vymírající druh čmeláka, je každé procento dolů neakceptovatelným hazardem. Druhým aspektem je dopad na chovatele, pokud se začátečníkovi povede osídlit čmelín a pak pozoruje, jak jsou čmeláci požíráni hemžením larev zavíječe, není to příjemná zkušenost a takový člověk často chov čmeláků v počátku vzdá. Často se setkávám i s názorem, že „je to příroda“. Nicméně stejně jako nejsou příroda ani krmítka pro ptáky, tak není příroda ani čmelín. Tím, že nalákáme čmeláky uhnízdit do umělého hnízdiště, na sebe přebíráme odpovědnost za vývoj hnízda. I ten nejlepší čmelín má podstatně horší tepelný komfort než většina přírodních hnízdišť a vůbec nemluvím o tom, že na rozdíl od přírodních hnízdišť neposkytuje čmelákům žádné pachové krytí proti parazitům. V otevřeném čmelínu jsou čmeláci naservírování parazitům jak na zlatém podnose, v zahraničí pro to existuje termín, který lze přeložit jako „ekologická past“. Pokud se rozhodneme čmelákům pomoci, měli bychom si dát pozor, aby se jednalo o skutečnou pomoc čmelákům a abychom spíše nemnožili jejich parazity. Pojem nevyhovující čmelín může mít dva významy, první jsou čmelíny, které se k chovu vůbec nehodí, v druhých je sice chov možný, ale často šetří na špatných místech a ač jsou opticky levnější v poměru ke své kvalitě jsou předražené. Do první kategorie čmelínů pro chov nevhodné lze zařadit všechny „atrapy“ čmelínů s cenou okolo 1000 Kč a nižší. Jedná se o budky, do kterých se hnízdo nevejde, čmeláci v nich často nejsou schopni zahnízdit, případně pokud se tak stane, jsou nemilosrdně zničení prvním jarním mrazem, nebo následně vlnou veder. Často u takových prodejců najdeme i naprosto nevhodné rady k chovu čmeláků, jako třeba umístit čmelín do polostínu, nebo i na slunce. V takové malé, nijak neizolované krabičce dokáže i jedna hodina přímého slunečního svitu vygenerovat teplotu, kterou larvy čmeláků zaručeně nepřežijí. Setkal jsem se také se startovní sadou čmelínu s balíčkem sušeného včelího pylu pro matku. Vzhledem k tomu, že čmeláky chovám laboratorně, mám s krmením pylem zkušenosti a zvláště matky čmeláků jsou na kvalitu pylu vysoce citlivé, musí se krmit pylem čerstvě sebraným, případně vakuově baleným nebo alespoň mraženým. Běžný sušený pyl, často ležící u úlů dny nebo i týdny, je jako potrava pro čmeláky naprosto nevhodný. Nehledě na to, že čmeláci pyl konzumují pouze z květů nebo ze zásob v hnízdní dutině. Do čmelínu by se tedy musel přidat do komůrky přímo k matce, kdy při samotném přidávání dojde k nezvratné destrukci samotné komůrky. Druhá kategorie čmelínů, která je u nás také velmi hojná, jsou čmelíny, ve kterých je sice možné čmeláky chovat, ale trpí řadou nedostatků a šetří často na špatných místech. Dle originální metodiky pana Stuchla by měly být stěny jednoduchého čmelínu tlusté alespoň 2-3 cm, s ohledem na aktuální klimatické změny se už jako minimální hodnota počítá horní hranice, tedy 3 cm. U dvojitých stěn by měla být 3 cm součtem tloušťky obou vrstev. Kromě tloušťky je ale důležitý i materiál. Výrobky z masivu jsou sice krásné, ale dřevo má jednu velmi nepříjemnou vlastnost, vlhkem a teplem pracuje a úplně jinak se rozpíná a smršťuje podél vláken a kolmo k nim. To řeší desky z vícevrstvého materiálu, kde jsou k sobě vrstvy navzájem kolmé. Právě na tloušťce stěn a typu materiálu se u nás šetří nejvíce, čmelíny z masivu se tak běžně rozklíží během 1-2 let a často v průběhu sezóny, čímž se otevře pozvánka pro parazity čmeláků. Další velice hojně využívanou strategií prodejců je optické snižování ceny tím, že prodávají čmelín bez důležitých komponent. Často tak dojde k nalákání zákazníka na solidní, ale o trochu nižší cenu, jenže pak musí dotyčný dokoupit třeba i tak základní věc, jako je střecha, klapka na ochranu před škůdci, výstelku pro čmeláky, nebo okénko na jejich bezpečné pozorování. Výsledná cena pak vypadá úplně jinak, ale když už to člověk má všechno v košíku, tak proč to nekoupit že? Podtrženo sečteno, je velká škoda, že místo toho, aby se výrobci čmelínů předháněli v ladění čmelínů pro samotné čmeláky, tak se snaží ve velké většině pouze tahat peníze z důvěřivých zákazníků s efektem pro čmeláky spíše smíšeným a u většiny výrobků na trhu můžeme být rádi, že se v nich ohroženější druhy vůbec neuhnízdí. reklama Jakub Černý Autor je chovatel ohrožených druhů čmeláků.

tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Každý čtvrtý prvňák vnímá cestu do školy jako nebezpečnou. Co s tím? Rostlinou roku 2024 je kosatec sibiřský, náš původní druh. Prohlídněte si, jak vypadá Certifikovaný návod na záchranu české přírody

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (3) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. SV Slavomil Vinkler 10.2.2024 08:39 No obojí. Ale zejména to chce šetrné obhospodařování plodin. Například postřik insekticidy do kvetoucí řepky je darebáctví, povolené EU. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. pp pavel peregrin 10.2.2024 09:42 Reaguje na Slavomil Vinkler Darebáctvím bych to nenazval, bohužel v případě řepky je to nutný zásah-bílá sklerociová hniloba se ošetřuje právě v tomto stadiu, max. těsně před rozkvětem. Jinak jsem se ptal včelaře, který obhospodařuje 100 včelstev a je zároveň agronomem,jaký má na celo věc názor a sám mi řekl, že v případě neonikotinoidů to vůbec není jasné a že hlavním problémem je varroaza, která včelstva zásadním způsobem oslabuje. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. RP Radim Polášek 10.2.2024 09:54 Tak základní poznatky pro běžné čmeláky jsou dva. Za prvé čmeláci, na rozdíl od včel, neumí termoregulaci hnízda, proto musí hnízdo být v nejhlibším stínu a raději blízko chladné země. A čmeláci se neumí bránit mravencům, takže podle doporučení, kde mohou být mraveci, musí se pod úlek dávat zábrany. třeba postavit úlek na zespodu nabité delší hřebíky a ty položit do plechovek s vodou nebo olejem.

Velikost úlku by neměla být příliš podstatná, protože v běžném prostředí, pokud se čmeláci nepřikrmují pylem a neodchovávají z brzo probuzených a uměle zazimovaných samiček, ale úlek se nechá osídlit přirozeně přezimovanou samičkou, nemá na konci sezény hnízdo víc než 50 - 100 jedinců. A ti se vejdou i do malého úlku. Mělo by stačit 10x10x10 nebo raději 15x15x15 cm. je třeba taky rozeznávat, jestli úlkem líčíme na čmeláky sídlící v norách v zemi, potom musí být jako vstup do úlku imitována chodbička nebo na druhy čmeláků sídlící v dutinách nebo nad zemí, tam chodbička nemusí být.

Pylem je zřejmě potřeba krmit fermentovaným pylem. Ideálně čerstvě vydloubnutým z včelího plástu od známého včelaře. Nefermentovaný pyl je asi problém, protože ho hmyz prakticky nemůže strávit. nevím, jestli by čmeláci nefermentovaný pyl dodaný do hnízda dokázali zpracovat do buněk a fermentovat. Navíc pokud pyl někde delší dobu ležel a neschnul, může být plný plísní. Pyl získaný třeba z pylochytů od včel se dá taky fermentovat uměle. pravidelné krmení pylem, pokud se v úlku všechno podaří, by zejména na začátku v květnu a červnu mělo výrazně urychlit samičce odchov prvních čmeláčích dělnic a tím na konci léta výrazně zvýšit velikost hnízda, až na mnoho set jedinců a počet nových odchovaných čmeláčích matek.

Co se týká ochrany proti škůdcům, třeba pačmelákům, s tím nemám zkušenosti. Protože i nyní doma leckde nalézám čmeláčí hnízda, v plsti, v odpadní slámě a senu, v starších bílých zahradkářských krycích tkaninách a podobně, tak soudím, že u nás takové koncentrace těch škůdců není, aby čmeláčí hnízda byla všecnya zničena. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.