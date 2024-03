Jan Musil: Připomínky Hospodářské komory k Politice ochrany klimatu jsou nejen proti zájmům ekologie, ale i českých podnikatelů

Jaroslav Řezáč 23.3.2024 07:30

Míra sebestřednosti lidí v ČR je obrovská. Každý si myslí, že má na vše právo, ale to, že s právy jde ruku v ruce i povinnosti se v ČR nějak zapomíná.

Každý má právo si pořídit auto, ale kde je povinnost si k tomu zařídit parkovací místo. To je takový sobecké evergreen dnešních dnů. Pořídí si osobní majetek, ale chce po druhých aby mu to vyřešili.

Když po takových lidech ještě něco chcete, tak to raději zničí, protože jsou přece ti majitelé, kteří žádné povinnosti řádného “ hospodáře” neuznávají.

