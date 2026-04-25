Jan Palaščák: EU sází na jádro včetně SMR. Fantasmagorie nebo geniální tah, a vyplatí se to?

Na ilustračním snímku vizualizace jaderné elektrárny s malým modulárním reaktorem.
Zdroj | Westinghouse Electric Company
EU chce do roku 2050 zvýšit objem („klasické“) výroby elektrické energie z jádra z 98 GW na 109 GW, což si vyžádá 36 miliard eur na prodloužení životnosti stávajících a 205 miliard eur na výstavbu nových bloků. Bavíme se přitom o běžných jaderných elektrárnách s tím, že Evropská komise (EK) navíc nedávno přijala Strategii pro vývoj a zavádění malých modulárních reaktorů. První takzvané SMR mají být v Unii spuštěny do konce dekády a do roku 2050 má jejich celkový výkon dosáhnout až 53 GW. Řádově nízké stovky modulů přitom nemají pouze vyrábět elektřinu, ale najít uplatnění také „pro výrobu tepla v rámci těžko dekarbonizovatelných průmyslových odvětvích a pro vytápění domácností.“
Oproti velkým jaderkám by SMR mohly vyrábět klidně za desetinu nákladů. Ovšem než se rozjede jejich sériová výroba, budou naopak násobně dražší – bude nutné sestavit desítky kusů, podle jiných odhadů však i tisíce jednotek určitého modelu, než jeho pořizovací náklady klesnou na smysluplnou úroveň. Také proto se soukromí investoři do SMR příliš nehrnou, rozvoj tohoto konceptu tedy musí zaplatit daňoví poplatníci.
Rozpočty agentury Euratom vyhrazené na podporu vývoje SMR se nyní znásobí o další desítky milionů eur a EK navíc „zváží dodatečné dočasné navýšení programu InvestEU ve výši 200 milionů eur do roku 2028.“ Další stamiliony se prý vyfundraisují přes vznikající fond Scaleup Europe.
A není to jen EU, která takto utrácí veřejné peníze. Bez těch se samozřejmě neobejde ani systém od společnosti Rolls-Royce SMR, který se má ve spolupráci s ČEZ vyrábět v Česku a britské daňové poplatníky zatím stál přes 2,5 miliard liber již vyplacených či alespoň přislíbených.
Také třeba americký NuScale obdržel od federální vlády 400 milionů dolaru jen v letech 2014-2020, plus další přísliby a garance ve výši středních jednotek miliard dolarů. Vývoj SMR zkrátka bude ještě aspoň dekádu z výrazné většiny financován z veřejných peněz, a z hlediska návratnosti investic beztak nikdy nedotáhne OZE. Ke zvýšení energetické bezpečnosti Evropy ovšem SMR beze sporu přispějí.
reklama