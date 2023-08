Jan Potůček: Zakáže Evropská unie chov křečíků džungarských, činčil, hadů nebo některých papoušků?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Anton Vakulenko / Flickr Například Nizozemsko od 1. ledna 2024 zakáže i chov křečíků džungarských (na snímku).

Hrůzné příklady zemí, kde už seznamy platí

Tisíce podpisů pod protest proti zavedení tzv. pozitivních seznamů povolených chovaných zvířat, společných pro všechny členské státy Evropské unie, získali od začátku června organizátoři podpisové akce STOP POZITIVNÍM SEZNAMŮM , která odmítá drastické omezení zájmových chovů exotických i domácích zvířat na území EU. Otázkou vzniku takového celounijního seznamu se již vážně zabývá Evropská komise, která vypsala výběrové řízení na agenturu, jež pro ni zpracuje studii vhodnosti a potřebnosti takového seznamu napříč všemi členskými státy Unie. Národní pozitivní seznamy zvířat již zavedlo osm států EU.

Pozitivní seznam zvířat vyjmenovává konkrétní druhy zvířat, která mohou být chována v soukromí – buď v zájmovém chovu, pro hospodářské využití nebo jako domácí mazlíčci. Chov jakýchkoli jiných zvířat je zakázán. V zemích, které již pozitivní seznamy zavedly na národní úrovni, jsou výčty povolených zvířat velmi rozdílné. Například Nizozemsko od 1. ledna 2024 zakáže i chov křečíků džungarských a Roborovského, což jsou naprosto běžně chovaní hlodavci, které nabízí většina obchodů s potřebami pro domácí mazlíčky. Podle stejného seznamu nebude možné v zemi od příštího roku chovat ani činčily nebo osmáky degu.

Na Kypru tamní pozitivní seznam zvířat zakazuje chovat veškeré jedovaté druhy hadů, ale také krajty a hroznýše, štíry a jedovaté druhy pavouků. V Lucembursku zase není možné podle pozitivního seznamu zvířat chovat jakékoli jedovaté terarijní zvíře a dále hady delší tří metrů a varany delší jednoho metru. Velké protesty a ústavní stížnost chovatelů vyvolal návrh pozitivního seznamu zvířat ve Slovinsku, který povoluje chov jen třiceti druhů papoušků, mezi nimiž nejsou žádní zástupci velkých arů, ale ani běžně chovaných australských neofém či kakariků. O osudu tohoto návrhu, který už prošel veřejným připomínkovým řízením, se má rozhodnout letos v září.

Zvířata, co nejsou na seznamu, mohou jen osamoceně „dožít“

Evropská komise už jeden pokus o zavedení celounijního pozitivního seznamu zvířat odmítla. Loni na jaře jej prosazovali ministři zemědělství Nizozemska, Kypru, Malty a Litvy. Na podzim se po mnohaleté kampani proti chovu zvířat v zajetí podařilo několika aktivistickým organizacím ze západní Evropy přesvědčit Evropský parlament, aby vyzval Evropskou komisi k vytvoření studie proveditelnosti takového celounijního seznamu. Teď je situace ve fázi, kdy Evropská komise hledá realizátora takové studie.

Na rozdíl od řady jiných zemí nechtějí čeští chovatelé čekat na to, co na ně dopadne, a rozhodli se dát aktivně najevo svůj nesouhlas s myšlenkou pozitivních seznamů. Podpisová akce STOP POZITIVNÍM SEZNAMŮM odstartovala 1. června a do její organizace se zapojili chovatelé terarijních živočichů, okrasného ptactva a dalších exotických zvířat. Záštitu nad ní má Český svaz chovatelů, na jehož internetových stránkách si lze stáhnout podpisové archy, přečíst si důvody protestu i co by zavedení pozitivního seznamu zvířat pro české chovatele znamenalo.

Pokud by totiž vlastnili zvířata, která se na seznamu nevyskytují, museli by oddělit samce od samic, aby zabránili jejich další reprodukci, nesměli by je prodávat ani jinak přemisťovat a mohli by si je nechat jen na „dožití“. V opačném případě by je například v podání slovinského ministerstva zemědělství mohli věnovat některé zoo, prodat do zahraničí nebo v krajním případě přistoupit k eutanazii.

Co má násilné rozdělování párů společného s pohodou zvířat?

Jak říká Martin Kabát, předseda Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva Českého svazu chovatelů, „podmínky, za jakých by bylo možné si ponechat druhy zvířat, které se neobjeví na pozitivním seznamu, se dají bez přehánění označit za týrání. Vezměme si příklad dlouhověkých papoušků ara, kteří žijí v páru po celý svůj život. Jakmile takový harmonický pár rozdělíte, způsobíte jim neskutečný stres, který může vést k sebepoškozování, škubání peří a psychickým problémům. Takoví ptáci živoří, jejich život ztrácí smysl. To má k welfare, kterým se zaštiťují aktivistické organizace, stojící za návrhem celoevropského pozitivního seznamu zvířat, opravdu daleko“.

Podpisovou akcí chceme upozornit Evropskou komisi a jí vybranou agenturu, která bude připravovat studii proveditelnosti celounijního pozitivního seznamu zvířat, na nesmyslnost zavádění takové drastické regulace. Sběr podpisů bude probíhat minimálně do konce letošního roku; zájemci se mohou k protestu připojit prostřednictvím této stránky, kde také najdou další podrobné informace.

Podpisová místa jsou také na řadě chovatelských burz a výstav a též ve vybraných obchodech s potřebami pro domácí mazlíčky. Podpisovou akci podporují například organizátoři Terrabazarů, burz Živá exotika, Fauna trhů, Aqua Terra, Unie českých a slovenských zoologických zahrad a podpisové místo je také v Papouščí zoologické zahradě Bošovice, Zooparku Zájezd, na Výstavišti Lysá nad Labem či ve veterinárních ordinacích Mada, AvianMed.cz a dalších.

Úplný seznam podpisových míst a spolupracujících organizací naleznete zde.

