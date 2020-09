Jan Rovenský: Pokus o odpověď pánovi, který se domnívá, že práce Greenpeace je trapná, zbytečná a kontraproduktivní

Miroslav Vinkler 26.9.2020 10:38

Možná by některým prospělo, kdyby věděli :



Zřízení uhelné komise bylo inspirováno podobnou institucí v Německu.

(zabývala se energetickou budoucností Německa a splněním klimatických závazků v rámci Pařížské dohody , 28 členů , hlasovací právo mělo jen pět výkonných politiků a na 11 místech z celkových 28 seděli vědci a ekologové.)



Česká uhelná komise , 19 členů, předsedají jí ministr průmyslu a ministr životního prostředí Richard Brabec . Další křesla drží ministerstva financí, sociálních věcí a práce a jedno zástupci parlamentního Výboru pro životní prostředí. Tři místa získali zástupci krajů, kde se nejvíce těží uhlí. Tři křesla připadla podnikatelské sféře, kterou představují zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory. Jednoho zástupce má Českomoravská konfederace odborových svazů a jednoho Český báňský úřad. Po dvou zástupcích mají pak odborná veřejnost (zástupci ČVUT a ÚJEP) a enviromentální organizace. Ty zastupuje v komisi Jiří Koželouh (Hnutí Duha) a Jan Rovenský (Greenpeace).





Za mě dobrý. Vláda nemusela ,ale přesto ustanovila poradní orgán,kde sedí i zástupci ekologů. Jednoznačně protiuhelné postoje otevřeně deklarují jen dva její členové. Nepřekvapivě je to Jan Rovenský z Greenpeace a Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Komise má svůj závěr předložit vládě za rok. Pak jej má projednat vláda, dost možná dojde i na parlament.



Teď nám do toho vlítla Ulrika s Grétou , a opětovně nevybíravě tlačí Evropu k urychlenému odchodu od fosilních paliv, hlava nehlava. Jedna neschopná, druhá pomatená. U obou prokazatelně doloženo :



a) stavem Bundeswehru

b) lékařským vysvědčením



Rozverné Německo nás tak vede do hrobu s úsměvem, zavádí taneční bohoslužby a má další skvělé nápady: Green New Deal, reparace pro oběti kolonialismu a intenzivnější import migrantů.

(https://neviditelnypes.lidovky.cz/ )



