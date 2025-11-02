Jan Skalík: Vláda schválila Strategii ochrany biologické rozmanitosti. Ještě je však třeba ji v následujících letech naplnit
Hnutí DUHA proto například navrhovalo do akčního plánu zahrnout vypracování analýzy, která identifikuje vhodná území pro zařazení do režimu přísné ochrany po roce 2030 k naplnění celoevropského cíle 10 % území s přísnou ochranou. Zvrátit trend vymírání zvířat v české krajině totiž není bez její větší ochrany možné.
V rozporu s tím je program strany Motoristé sobě, která se uchází o post ministra životního prostředí a uvádí, že opustí „princip tzv. bezzásahovosti“, který je jádrem ochrany našich národních parků. Motoristé sobě jsou zároveň v příkrém konfliktu zájmů, když jejich výrazný sponzor František Fabičovic chce v následujících letech kvůli vyhlášení CHKO Soutok ministerstvo životního prostředí žalovat u Ústavního soudu. Ministr životního prostředí má přitom v tomto sporu hájit zájmy svého resortu související s potřebou zvrátit rozpad biodiverzity v České republice.
Pokud by Motoristé sobě skutečně opustili princip bezzásahovosti či omezili ochranu CHKO Soutok, byla by to další rána pro pestrost v naší přírodě. Právě schválený akční plán pro její ochranu je třeba naplňovat, ne rozbíjet. Kandidáti na ministra životního prostředí by měli ukázat, že za tímto zájmem svého rezortu stojí. V opačném případě by činnost ministerstva postrádala své opodstatnění.
reklama
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Karel Zvářal2.11.2025 05:50
Honza Honza2.11.2025 06:15 Reaguje na Karel Zvářal
Honza Honza2.11.2025 06:31
Diverzita, bohatost druhů = pestrá otevřená krajina, bohužel přemíra trávy = přemíra teploty a hrozící vysychání, nejlepší pro zadržovaní vody je uniformní hustý les.
Zachraňme lesy (autor článku) je tedy základní potřeba přírody, pro diverzitu a úbytek druhů, pestrost krajiny ale také usilovat musíme.
Jelikož voda je základ, v dnešní době boj proti oteplování jsou dnes rozhodující pro zachování života, měly by mít přednost nad diverzitou, o kterou ale také musíme usilovat ale ne tak, abychom krajinu nechali vyschnout.
Je to stejné jako kvůli elektroautům si zničit průmysl= nebudou ani elektroauta.
Obě věci diverzita x zavodnění krajiny ale nelze slučovat, protože stojí proti sobě i když jsou pro přírodu důležité.
Nelogicky se slučují i v názorech autora článku: bezzásahovost = nutně omezení diverzity z důvodu sukcese, proto v našich podmínkách je bezzásahovost nesporně chyba.