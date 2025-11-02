https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-skalik-vlada-schvalila-strategii-ochrany-biologicke-rozmanitosti.jeste-je-vsak-treba-ji-v-nasledujicich-letech-naplnit
Jan Skalík: Vláda schválila Strategii ochrany biologické rozmanitosti. Ještě je však třeba ji v následujících letech naplnit

2.11.2025 | Jan Skalík |
Diskuse: 3
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vláda schválila konkrétní plán kroků ke zvrácení úbytku pestrosti v naší krajině do roku 2030. Ministr životního prostředí bude po pěti letech nyní nastaveného postupu předkládat vyhodnocení, které ukáže, jak se jeho resortu daří naplňovat stanovené cíle ochrany přírody.
 
Na jednání vlády 29. října byla schválena „Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR na období 2026–2050“ a její akční plán do roku 2030. Ministr životního prostředí bude mít za úkol uvést kroky akčního plánu do reality a v roce 2030 vládě předložit vyhodnocení akčního plánu i návrh dalších kroků pro zmírnění úbytku pestrosti v naší krajině. Za posledních dvacet let přitom poklesla početnost běžných druhů ptáků 10,2 %, početnost lesních druhů ptáků o 14,2 % a početnost ptáků zemědělské krajiny dokonce o 35 %.

Hnutí DUHA proto například navrhovalo do akčního plánu zahrnout vypracování analýzy, která identifikuje vhodná území pro zařazení do režimu přísné ochrany po roce 2030 k naplnění celoevropského cíle 10 % území s přísnou ochranou. Zvrátit trend vymírání zvířat v české krajině totiž není bez její větší ochrany možné.

V rozporu s tím je program strany Motoristé sobě, která se uchází o post ministra životního prostředí a uvádí, že opustí „princip tzv. bezzásahovosti“, který je jádrem ochrany našich národních parků. Motoristé sobě jsou zároveň v příkrém konfliktu zájmů, když jejich výrazný sponzor František Fabičovic chce v následujících letech kvůli vyhlášení CHKO Soutok ministerstvo životního prostředí žalovat u Ústavního soudu. Ministr životního prostředí má přitom v tomto sporu hájit zájmy svého resortu související s potřebou zvrátit rozpad biodiverzity v České republice.

Pokud by Motoristé sobě skutečně opustili princip bezzásahovosti či omezili ochranu CHKO Soutok, byla by to další rána pro pestrost v naší přírodě. Právě schválený akční plán pro její ochranu je třeba naplňovat, ne rozbíjet. Kandidáti na ministra životního prostředí by měli ukázat, že za tímto zájmem svého rezortu stojí. V opačném případě by činnost ministerstva postrádala své opodstatnění.

foto - Skalík Jan
Jan Skalík
Autor je koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA.

Všechny komentáře (3)
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.11.2025 05:50
Jestliže pravidelné reporty informují o nárůstu ptáků hnízdících vysoko na komínech a stožárech, nabízí se otázka: a) početnost kořisti se zvýší b) zůstane stejná c) dojde k poklesu? Kdo jen trošku rozumí ekologii, odpoví si sám. Ano, biologická ochrana funguje, ve městech s mnoha "soutěskami" a úkryty poněkud problematičtěji.
HH

Honza Honza

2.11.2025 06:15 Reaguje na Karel Zvářal
Vysokých komínů bude jistě méně a méně, s tím nic nenaděláme, ale pestrost přírody ve městě - spíše zajistit základní podmínky pro život ve městě- vodu, potravu, úkryty, hnízdění, podpořit můžeme.
HH

Honza Honza

2.11.2025 06:31
Každý přírodovědec sleduje svůj obor, nutně se dostává do střetu s jinými názory a potřebami.
Diverzita, bohatost druhů = pestrá otevřená krajina, bohužel přemíra trávy = přemíra teploty a hrozící vysychání, nejlepší pro zadržovaní vody je uniformní hustý les.
Zachraňme lesy (autor článku) je tedy základní potřeba přírody, pro diverzitu a úbytek druhů, pestrost krajiny ale také usilovat musíme.
Jelikož voda je základ, v dnešní době boj proti oteplování jsou dnes rozhodující pro zachování života, měly by mít přednost nad diverzitou, o kterou ale také musíme usilovat ale ne tak, abychom krajinu nechali vyschnout.
Je to stejné jako kvůli elektroautům si zničit průmysl= nebudou ani elektroauta.
Obě věci diverzita x zavodnění krajiny ale nelze slučovat, protože stojí proti sobě i když jsou pro přírodu důležité.
Nelogicky se slučují i v názorech autora článku: bezzásahovost = nutně omezení diverzity z důvodu sukcese, proto v našich podmínkách je bezzásahovost nesporně chyba.
