Jiří Malík: Slovensko vysychá: Extrémní sucho ukazuje limity přehrad i nutnost změny krajiny

Karel Zvářal 28.2.2025 08:12

O suchu uslyšíme letos ještě mnohokrát. Suchá zima a špatné vyhlídky předpovědi na březen tuto pravděpodobnost násobí. Ještě štěstí, že máme přehrad dostatek, takže pokud budeme s vodou dobře hospodařit, dal by se srážkově podprůměrný rok zvládnout. Aspoň lehce ochutnáme to, co již delší dobu zažívá jih Evropy. A ano, kolem J-S panuje zvláštní ticho, neb vyšší teploty by měly značit více srážek, jenže neprší... Problém změny klimatu je tedy komplexní, není to jen o kysličníku.

