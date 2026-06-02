Jiří Svoboda: Ozdobnice obrovská: Proč namísto drahých biopaliv nepálíme celá pole v lokálních teplárnách?

2.6.2026 | Jiří Svoboda |
Foto | Hamsterdancer / Wikimedia Commons
Nedávná zpráva o tom, že vědci z České zemědělské univerzity vysazují na Mostecku ozdobnici obrovskou (Miscanthus x giganteus), vzbudila zaslouženou pozornost. Tato vytrvalá tráva má totiž na rekultivovaných výsypkách výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Vědecké pokusy jsou jedna věc, ale jaká je ekonomická a provozní realita? Když propojíme racionální logiku zemědělce, ekologa a energetika, zjistíme, že v této plodině máme na dosah ruky energetický svatý grál. Proč ho tedy masivně nevyužíváme? (Tento článek vznikl na základě interakce Jiřího Svobody s AI Gemini.)
 
Často se v souvislosti s energetickými plodinami mluví o jejich zpracování na biopaliva druhé generace – tedy na bioetanol či biometanol do benzinu. Technologicky to sice z ozdobnice umíme, ale narážíme na ekonomickou zeď. Rozbít pevnou dřevnatou strukturu trávy vyžaduje drahé kyselé koupele a extrémně nákladné enzymy. Výrobní cena takového lihu se pohybuje kolem 16 až 28 Kč za litr. To je v běžné praxi ekonomický nesmysl.

Mnohem elegantnější, levnější a technologicky čistší řešení přitom leží přímo na poli. Je jím přímé spalování biomasy v lokálních teplárnách. Zapomeňte na energeticky náročné peletování nebo briketování. Ideální model spočívá ve sklizni celé, přirozeně vyschlé hmoty rovnou do velkých hranatých balíků.

Klíč k úspěchu leží v načasování. Pokud ozdobnici sklidíme na podzim „nazeleno“, získáme sice hmotu pro bioplynové stanice, ale za cenu drahého silážování, rizik spojených s aplikací tekutého digestátu a oslabení samotné rostliny. Pokud však sklizeň zpozdíme a necháme trávu přezimovat „na kořeni“, příroda udělá těžkou práci za nás. Během zimy mrazy a vítr srazí vlhkost stébel pod 15 %. Zimní srážky navíc z rostliny vymyjí chlór a draslík, což dramaticky zvýší teplotu tavení popela. Jarní biomasa pak v kotli netvoří sklovitou strusku a neničí technologie. Sice kvůli zimnímu opadu listů ztratíme asi 25 % objemu, ale z pole odvážíme rovnou hotové, vysoce výhřevné palivo bez nutnosti utratit korunu za sušení.

Pro zemědělce je jarní sklizeň (březen/duben) doslova požehnáním. Nepotřebují žádnou speciální lesní techniku, jako je tomu u rychlerostoucích topolů, jejichž likvidace po dvaceti letech kvůli pařezům finančně zruinuje celé pole. Na ozdobnici stačí běžná disková sekačka a klasický vysokotlaký lis na slámu. Tato mechanizace navíc na jaře v podnicích bez využití stojí – žně jsou daleko. Celá sklizeň je otázkou několika dnů. Je to neuvěřitelný fofr.

Slisované velké hranaté balíky vyřeší i největší slabinu biomasy: skladování a logistiku. Na rozdíl od nadýchané řezanky nebo vlhké dřevní štěpky, která na hromadách hnije a hrozí samovznícením, balíky perfektně drží tvar, dýchají a lze je stohovat pod prodyšnou plachtu přímo na zemi u teplárny. Žádné drahé betonové haly s provětráváním podlah nejsou potřeba. A pnutí uvnitř balíku po prasknutí provazů v kotli? Moderní teplárenské kotle to mají vyřešené. Buď balík hydraulická gilotina porcuje těsně před hořákem, nebo odhořívá jako cigareta v úzkém tunelu, kde se nemá kam rozsypat.

Ekonomika tohoto řetězce mluví jasnou řečí. Vlastní výrobní náklady na tunu suchých balíků ozdobnice se v průběhu 20letého cyklu plantáže pohybují mezi 1 500 až 2 200 Kč. I s marží pro zemědělce je tržní cena kolem 3 000 Kč za tunu. Při výhřevnosti 15–16 MJ/kg se dostáváme na cenu zhruba 180 Kč za gigajoule (GJ) tepla v palivu. Hnědé uhlí dnes pro koncové odběratele stojí kolem 6 500 Kč za tunu a velkým teplárnám ho drasticky prodražují emisní povolenky. Ozdobnice nabízí energii téměř o polovinu levnější než uhlí, stabilní po dobu 20 let a zcela osvobozenou od emisních pokut.

A to nejlepší přichází na závěr: přínos pro krajinu. Ozdobnice obrovská je sterilní hybrid, nešíří se semeny jako invazivní plevel. Její mohutný kořenový systém dokonale sváže půdu, což z ní dělá absolutní zbraň proti erozi na svažitém či méně úrodném pozemku. Každý rok obohacuje půdu o tuny organické hmoty. Po 20 letech pěstování stačí pole hluboko zaorat, kořeny zetlejí a farmář získá extrémně úrodný lán plný humusu připravený na rekordní výnosy potravinářské pšenice. Navíc díky ukládání uhlíku do kořenů (sekvestraci) může zemědělec dnes inkasovat peníze ze soukromého trhu s uhlíkovými kredity (Carbon Farming) – běžně přes 6 000 Kč na hektar ročně jako čistý ekologický bonus. Dokonalým uzavřením kruhu je pak popel z teplárny: je čistě minerální, plný fosforu a draslíku, ideální jako bezplatné hnojivo k vápnění a odkyselení okolních polí.

Proč tedy tento model neběží na každém rohu? Protože narážíme na takzvaný rezortismus. Ministerstvo zemědělství řeší pouze jídlo, Ministerstvo životního prostředí tlačí na ekologii bez ekonomických souvislostí a Ministerstvo průmyslu vidí energetiku jen přes optiku velkých zdrojů a burzy. Chybí nám propojené manažerské myšlení.

Kdybychom dokázali tato tři ministerstva na chvíli logicky spojit, stačily by tři kroky: zjednodušit dotační pravidla pro trvalé traviny na horších půdách, nastavit jasnou certifikaci popela jako hnojiva a podpořit teplárny při nákupu kotlů na celé balíky. Výsledkem by byla energetická nezávislost regionů, stabilní zisk pro zemědělce a uzdravená česká krajina. Tento model je technicky i ekonomicky hotový. Stačí mít jen odvahu ho zrealizovat.

foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je vědecký pracovník Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Je autorem konceptu uhlíkové daně.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
