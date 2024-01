Jitka Klimešová: Proč se zelenají Špicberky?

Lukas B. 12.1.2024 08:56

zelenění je důsledkem toho, že přímořské státy donedávna neřešily nějaké čističky a pouštěly kanalizaci rovnou domoře, protože řečeno s Karlem Havlíčkem, plivni stokrát do moře a ono se nezpění". s nějakou klimatickou změnou je korelace a příčinná souvislost velmi volná.



ono stačí se podívat v jakémkoli přímořském resortu, kde je vybudována chráněná zátoka, aby koupači neměli příboj ale "rybník", jak se to na konci sezony pěkně zelená jenom od toho, jak rekreanti močí/kálí do vody.



no a když je voda studená, tak všechno probíhá pomaleji a holt se musí odbourat všechno, co se do vody spláchlo za posledního půldruha století.

Odpovědět